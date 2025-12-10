Timothée Chalamet to w ostatnim czasie głośna osoba w Hollywood i to nie tylko z powodu filmów, w których bierze udział. Młody aktor przegrał rywalizację o Oscara, gdy nominowano go za Kompletnie nieznanego i od tamtego czasu zaczął głośno mówić o swoich ambicjach. Chalamet chce być "jednym z wielkich" i aspiruje do tego. Zależy mu na nagrodzie. Podkreślał to w wielu wywiadach i rozmaitych internetowych wypowiedziach. Wiele wskazywało na to, że Wielki Marty może go zbliżyć do wygrania prestiżowego Oscara. Produkcja została wszem i wobec określona mianem najlepszego filmu 2025 roku. Niektórzy krytycy twierdzą, że to arcydzieło całej dekady.
Chalamet wykorzystuje to do promowania swojej osoby, co jednak przestało się wszystkim podobać. Prawdopodobnie włącznie z jego ekipą PR-ową.
Timothée Chalamet wziął udział w wywiadzie przeprowadzonym w serwisie YouTube. Co ciekawe - film nie jest już dostępny. Został usunięty przez jego twórcę. Nie ma też wpisów na temat tego wydarzenia w serwisie X. Powodów może być wiele, ale zważywszy na negatywny odbiór słów aktora przez opinię publiczną, bardzo możliwe, że to ekipa PR-owa Chalameta poprosiła o usunięcie całego wywiadu, żeby nie psuć wizerunku i kampanii oscarowej. Co takiego powiedział młody aktor?
To kolejny wywiad, w którym Chalamet powtarza, jak świetny jest jego występ, co nie podoba się coraz większej rzeszy internautów. W przestrzeni internetowej nazywany jest nawet ostatnio "bucem". Wytykana jest również jego aroganckość. Są też obrońcy aktora, dla których tak otwarte i szczere podejścia do mówienia o swoim rzemiośle jest odświeżające i pozbawione PR-owego masła maślanego. Mimo wszystko takie podejście aktora może mu długofalowo zaszkodzić. Jest o nim głośno, ale niekoniecznie z powodów, z jakich by chciał. Mniej się mówi o znakomitym występie w Wielkim Martym, a więcej o jego wypowiedziach na ten temat. Koło Chalameta trudno jest ostatnio przejść obojętnie, ale czas pokaże, czy stawanie w blasku reflektorów pomoże mu w wygraniu upragnionego Oscara, czy może przeszkodzi.
Źródło: worldofreel.com