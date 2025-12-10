Reklama
Timothée Chalamet - arogancki czy odważny i szczery trendsetter? Kontrowersyjna wypowiedź aktora

Wielki Marty i wielki Timothée Chalamet​? Tak na pewno o sobie myśli aktor, który ostrzy sobie zęby na Oscara. Wygląda jednak na to, że część internautów ma już dość wysokiego ego gwiazdy Hollywood.
Wiktor Stochmal
9. Wielki Marty fot. materiały prasowe
Timothée Chalamet to w ostatnim czasie głośna osoba w Hollywood i to nie tylko z powodu filmów, w których bierze udział. Młody aktor przegrał rywalizację o Oscara, gdy nominowano go za Kompletnie nieznanego i od tamtego czasu zaczął głośno mówić o swoich ambicjach. Chalamet chce być "jednym z wielkich" i aspiruje do tego. Zależy mu na nagrodzie. Podkreślał to w wielu wywiadach i rozmaitych internetowych wypowiedziach. Wiele wskazywało na to, że Wielki Marty może go zbliżyć do wygrania prestiżowego Oscara. Produkcja została wszem i wobec określona mianem najlepszego filmu 2025 roku. Niektórzy krytycy twierdzą, że to arcydzieło całej dekady.

Chalamet wykorzystuje to do promowania swojej osoby, co jednak przestało się wszystkim podobać. Prawdopodobnie włącznie z jego ekipą PR-ową.

Nowy Władca Pierścieni z szokującą zmianą. Kluczową postać zagra inny, młodszy aktor

Timothée Chalamet wziął udział w wywiadzie przeprowadzonym w serwisie YouTube. Co ciekawe - film nie jest już dostępny. Został usunięty przez jego twórcę. Nie ma też wpisów na temat tego wydarzenia w serwisie X. Powodów może być wiele, ale zważywszy na negatywny odbiór słów aktora przez opinię publiczną, bardzo możliwe, że to ekipa PR-owa Chalameta poprosiła o usunięcie całego wywiadu, żeby nie psuć wizerunku i kampanii oscarowej. Co takiego powiedział młody aktor?

To chyba mój najlepszy występ aktorski, a wiesz - przez ostatnie siedem, osiem lat dostarczałem występy z najwyższej półki i bardzo się do nich przykładałem. To ważne, żeby mówić o tym głośno, ponieważ nie chcę, żeby ludzie myśleli, że dyscyplina i etyka pracy, którą wnoszę do tych rzeczy jest gwarantowana i normalna. Ja nie chcę tak myśleć. To gó*** na najwyższym poziomie.

To kolejny wywiad, w którym Chalamet powtarza, jak świetny jest jego występ, co nie podoba się coraz większej rzeszy internautów. W przestrzeni internetowej nazywany jest nawet ostatnio "bucem". Wytykana jest również jego aroganckość. Są też obrońcy aktora, dla których tak otwarte i szczere podejścia do mówienia o swoim rzemiośle jest odświeżające i pozbawione PR-owego masła maślanego. Mimo wszystko takie podejście aktora może mu długofalowo zaszkodzić. Jest o nim głośno, ale niekoniecznie z powodów, z jakich by chciał. Mniej się mówi o znakomitym występie w Wielkim Martym, a więcej o jego wypowiedziach na ten temat. Koło Chalameta trudno jest ostatnio przejść obojętnie, ale czas pokaże, czy stawanie w blasku reflektorów pomoże mu w wygraniu upragnionego Oscara, czy może przeszkodzi.

Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów [bez Wielkiego Marty'ego]

15. Mój piękny syn (2018)

arrow-left
15. Mój piękny syn (2018)
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

