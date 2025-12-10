Reklama
Gdzie pachną stokrotki - 3. sezon w planach. Serial może wrócić po latach

Gdzie pachną stokrotki to dwusezonowy serial, który zadebiutował w 2007 roku. Jego twórca, Bryan Fuller, ogłosił, że trwają prace nad trzecim sezonem i ujawnił pierwsze informacje na ten temat. Czego mamy oczekiwać?
Adam Siennica
Charlotte Charles w Gdzie pachną stokrotki fot. materiały prasowe
Bryan Fuller ogłosił, że trwają prace nad trzecim sezonem serialu Gdzie pachną stokrotki. Ujawnił tę informację w rozmowie z ComicBook.com podczas promocji swojego filmu Kraina mroku. Serial więc ma szansę powrócić po prawie 20 latach!

Gdzie pachną stokrotki - 3. sezon w planach

- Mamy pomysł na trzeci sezon, a cała obsada chce wrócić, więc mamy nadzieję, że to zrobimy. Musimy znaleźć kogoś, kto będzie chciał to z nami zrobić.

Gdzie pachną stokrotki był bardzo specyficznym serialem fantasy z dawką tajemnicy. Główną rolę Neda grał Lee Pace i jego postać miała moc przywracania martwych do życia. W obsadzie byli także Anna Friel, Kristin Chenoweth, Chi McBride, Swoosie Kurtz i Ellen Greene.

W innym wywiadzie Fuller potwierdził swoje słowa, podkreślając, że mają całą historię już rozpisaną. Podczas emisji serial doczekał się 17 nominacji do nagrody Emmy, w tym 7 statuetek.

materiały prasowe

Gdzie pachną stokrotki - opis serialu

Ned, z zawodu cukiernik, posiada niezwykły dar: jego dotyk potrafi przywracać do życia. Jednak Śmierć w swej „hojności” pozwala mu ożywić kogoś jedynie na minutę. Sekunda dłużej oznacza, że w zamian musi umrzeć ktoś inny. Dar Neda ma też drugi, równie ponury aspekt — ponowne dotknięcie przywróconej osoby odsyła ją do śmierci już na zawsze.

Ned łączy siły z detektywem Emersonem, by ożywiać ofiary morderstw na krótką chwilę i ustalać, w jaki sposób zginęły. Jego życie komplikuje się, gdy odkrywa, że jedną z ofiar jest jego miłość z dzieciństwa. Ned decyduje się podarować jej życie i spróbować odnowić ich relację. Nie będzie to jednak proste — zakochani nie mogą się nigdy dotknąć. 

Serial w Polsce obecnie nie jest dostępny w streamingu.

Źródło: comicbook.com

