Bryan Fuller ogłosił, że trwają prace nad trzecim sezonem serialu Gdzie pachną stokrotki. Ujawnił tę informację w rozmowie z ComicBook.com podczas promocji swojego filmu Kraina mroku. Serial więc ma szansę powrócić po prawie 20 latach!

Gdzie pachną stokrotki - 3. sezon w planach

- Mamy pomysł na trzeci sezon, a cała obsada chce wrócić, więc mamy nadzieję, że to zrobimy. Musimy znaleźć kogoś, kto będzie chciał to z nami zrobić.

Gdzie pachną stokrotki był bardzo specyficznym serialem fantasy z dawką tajemnicy. Główną rolę Neda grał Lee Pace i jego postać miała moc przywracania martwych do życia. W obsadzie byli także Anna Friel, Kristin Chenoweth, Chi McBride, Swoosie Kurtz i Ellen Greene.

W innym wywiadzie Fuller potwierdził swoje słowa, podkreślając, że mają całą historię już rozpisaną. Podczas emisji serial doczekał się 17 nominacji do nagrody Emmy, w tym 7 statuetek.

Gdzie pachną stokrotki - opis serialu

Ned, z zawodu cukiernik, posiada niezwykły dar: jego dotyk potrafi przywracać do życia. Jednak Śmierć w swej „hojności” pozwala mu ożywić kogoś jedynie na minutę. Sekunda dłużej oznacza, że w zamian musi umrzeć ktoś inny. Dar Neda ma też drugi, równie ponury aspekt — ponowne dotknięcie przywróconej osoby odsyła ją do śmierci już na zawsze.

Ned łączy siły z detektywem Emersonem, by ożywiać ofiary morderstw na krótką chwilę i ustalać, w jaki sposób zginęły. Jego życie komplikuje się, gdy odkrywa, że jedną z ofiar jest jego miłość z dzieciństwa. Ned decyduje się podarować jej życie i spróbować odnowić ich relację. Nie będzie to jednak proste — zakochani nie mogą się nigdy dotknąć.

Serial w Polsce obecnie nie jest dostępny w streamingu.