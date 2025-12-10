placeholder
Opis fabuły Supergirl. Nie będzie origin story, ale Kara i tak musi się nauczyć być superbohaterką

11 grudnia 2025 roku zobaczymy pierwszy oficjalny zwiastun filmu Supergirl od DC Studios. Przedtem jednak poznaliśmy opis fabuły. Co zdradza?
Wiktor Stochmal
DCU 
Supergirl
Supergirl fot. materiały prasowe
Już 11 grudnia 2025 roku mamy zobaczyć pierwszy zwiastun Supergirl. Krótka zapowiedź wideo opublikowana w mediach społecznościowych już teraz osiągnęła lepszy wynik od Supermana, więc zainteresowanie nowym filmem DCU jest duże. DC Studios nie boi się konkurencji w postaci Avengers: Doomsday, którego zwiastun też ma rzekomo pojawić się tego samego dnia. Przedtem jednak opublikowano opis fabuły.

W obliczu niespodziewanego i bezwzględnego wroga, Kara Zor-El jest zmuszona połączyć siły z nietypową towarzyszką wbrew własnej woli. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, której stawką jest zemsta i sprawiedliwość. Kara musi skonfrontować się ze swoją przeszłością, aby odnaleźć własną ścieżkę w roli superbohaterki.

Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach.

Opis fabuły sugeruje, że przeszłość Dziewczyny ze stali odegra ważną rolę w fabule. Może oznacza to, że dowiemy się więcej o wersji Kryptonu w DCU. Chociaż nie będzie to tradycyjne "origin story", ponieważ bohaterka ma już swoje moce i aktywnie działała u boku innych herosów, co widzieliśmy w 1. odcinku 2. sezonu Peacemakera, tak nadal musi się sporo nauczyć, żeby zostać prawdziwą superbohaterką.

Źródło: comicbookmovie.com

