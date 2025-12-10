fot. materiały prasowe

Reklama

Już 11 grudnia 2025 roku mamy zobaczyć pierwszy zwiastun Supergirl. Krótka zapowiedź wideo opublikowana w mediach społecznościowych już teraz osiągnęła lepszy wynik od Supermana, więc zainteresowanie nowym filmem DCU jest duże. DC Studios nie boi się konkurencji w postaci Avengers: Doomsday, którego zwiastun też ma rzekomo pojawić się tego samego dnia. Przedtem jednak opublikowano opis fabuły.

Oto plany Marvela na MCU po Doomsday i Secret Wars. Taki los czeka Avengers

W obliczu niespodziewanego i bezwzględnego wroga, Kara Zor-El jest zmuszona połączyć siły z nietypową towarzyszką wbrew własnej woli. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, której stawką jest zemsta i sprawiedliwość. Kara musi skonfrontować się ze swoją przeszłością, aby odnaleźć własną ścieżkę w roli superbohaterki.

Potwierdzono, że w obsadzie znajduje się Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham oraz Jason Momoa w kluczowych rolach.

Opis fabuły sugeruje, że przeszłość Dziewczyny ze stali odegra ważną rolę w fabule. Może oznacza to, że dowiemy się więcej o wersji Kryptonu w DCU. Chociaż nie będzie to tradycyjne "origin story", ponieważ bohaterka ma już swoje moce i aktywnie działała u boku innych herosów, co widzieliśmy w 1. odcinku 2. sezonu Peacemakera, tak nadal musi się sporo nauczyć, żeby zostać prawdziwą superbohaterką.

Ranking najciekawszych superbohaterek Marvela i DC