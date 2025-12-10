fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Sigourney Weaver negocjuje dużą rolę w serialu aktorskim Tomb Raider. Jeszcze nie podpisała umowy, ale według dziennikarza wszystko do tego zmierza. Nie wiadomo, jaką rolę może zagrać aktorka, bo na ten moment nic nie wiemy o fabule. Nie wiadomo, czy zostanie zaczerpnięta z którejś odsłony gry, czy twórczyni i showrunnerka Phoebe Waller-Bridge wymyśliła oryginalną historię.

Tomb Raider – co wiemy o serialu?

Sophie Turner, czyli popularna Sansa Stark z Gry o tron, gra Larę Croft. Aktorka trenowała miesiącami, by wypracować masę mięśniową do wymagającej roli.

Phoebe Waller-Bridge i Chad Hodge są współshowrunnerami. Jonathan van Tulleken, znany z Szoguna, wyreżyseruje serial. 19 stycznia 2026 roku mają wystartować prace na planie. Firma Crystal Dynamics, odpowiadająca za grę, współpracuje przy serialu.

Sigourney Weaver zobaczymy w kinach 19 grudnia w filmie Avatar: Ogień i popiół, a także w 2026 roku w Mandalorian and Grogu, czyli nowych Gwiezdnych wojnach. Aktorka to ikona serii Obcy, w której grała Ripley.