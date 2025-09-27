Kamil Baleja napisał dwie książki.Co warto wiedzieć o prezenterze radiowym?

fot. mat. prasowe

Kamil Baleja był uczestnikiem 14. edycji programu Taniec z Gwiazdami. Obecnie jego głos można usłyszeć na antenie radia ZET. Co wiadomo o radiowcu, którego od lat słuchają Polacy?

Ile lat ma Kamil Baleja i skąd pochodzi?

Kamil Bajela urodził się 16 października 1983 roku. W 2025 roku skończy 42 lata. Pochodzi z Głogowa, obecnie mieszka w Warszawie.

Kamil Baleja to doświadczony radiowiec i prezenter, ale nie tancerz

Kamil Baleja studiował politologię na Uniwersytecie Zielonogórskim. W swojej karierze przeprowadził wiele audycji radiowych i współpracował m.in. z Radiem Zachód w Zielonej Górze czy RMF FM w Krakowie. Przygodę z pracą w telewizji rozpoczął w 2013 roku. W 2017 roku wraz z Maciejem Rockiem współprowadził piątą edycję talent show o tytule Idol. Był również prowadzącym programów Taxi kasa, Mamma mia! oraz Tylko Muzyka - Must Be The Music. Kamil Baleja zajmuje się przeprowadzaniem imprez i eventów. 41-latek napisał też książkę Tato, no weź. Kupa i inne radości tacierzyństwa.

Jak sam przyznał w wywiadzie opublikowanym na profilach programu Taniec z gwiazdami w mediach społecznościowych, nie ma doświadczenia na parkiecie. Jego zdaniem udział w show może być jednym z największych wyzwań w życiu.

Kamil Baleja i jego żona prężnie działają w sieci. Co na to ich dzieci?

Żona Kamila Balei ma na imię Anna. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Małżeństwo od lat nagrywa razem zabawne filmiki także z udziałem swoich pociech.

Dziennikarza można znaleźć na Instagramie pod nazwą @kamil_baleja.

