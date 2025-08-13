Kamil Studnicki ma zespół muzyczny. Co warto o nim wiedzieć?

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Kamil Studnicki jest aktorem, ale śpiewanie jest jego ogromną pasją. Wraz ze swoim zespołem Fetysz brał udział w castingach do Must Be The Music. Od 5 września 2025 roku artystę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o nim wiedzieć?

Ile lat ma Kamil Studnicki i skąd pochodzi?

Kamil Studnicki urodził się 18 września 1994 roku. W 2025 roku skończy 31 lat. Pochodzi z Andrychowa. Obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Kamil Studnicki?

Kamil Studnicki jest absolwentem Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Gdzie występuje Kamil Studnicki?

Kamil Studnicki w teatrze współpracował między innymi z Janem Englertem, Wojciechem Kościelniakiem, Piotrem Cieplakiem, Mają Kleczewską czy Wojciechem Farugą. Można go oglądać na deskach Teatru Narodowego w spektaklu Matka Joanna od Aniołów, Teatru Dramatycznego w Warszawie w roli Aniołka Loli w Kinky Boots oraz w Teatrze Komedia. Na planach filmowych pracował z wybitnymi polskimi reżyserami takimi jak Jan Komasa, Borys Lankosz, Bodo Kox czy Paweł Maślona. W ostatnich latach można było zobaczyć aktora w następujących produkcjach: Zatoka szpiegów, Teściowie, Imago, Informacja zwrotna, Ludzie i bogowie czy Wojenne dziewczyny, gdzie grał w języku niemieckim. Niezwykle ważną aktywnością zawodową Kamila Studnickiego jest współpraca z Teatrem 21, w którym aktorami są osoby z niepełnosprawnościami. Jego inną ogromną pasją jest muzyka. W wieku 18 lat zdobył Grand Prix na 34. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Współtwórca i wokalista zespołu Fetysz, którego pierwsza płyta ukaże się jeszcze w 2025 roku.

Kamil Studnicki - Instagram

Kamil Studnicki prowadzi profil na Instagramie o nazwie @kamilstudnicki.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Twoja Twarz Brzmi Znajomo (@twojatwarzbrzmiznajomo) ROZWIŃ ▼