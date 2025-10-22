placeholder
Reklama
placeholder

Kasia Smutniak - role, biografia, kontrowersje, choroba

Kasia Smutniak zaczynała karierę jako modelka. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  kasia smutniak 
fot. IMDb
Reklama

Kasi Smutniak jest wyjątkowo głośno odkąd wiadomo, że to właśnie ona wcieli się w postać Maryi w kontynuacji Pasji w reżyserii Mela Gibsona. Zastąpi w tej roli Maię Morgenstern. Nie wszystkim miłośnikom kina spodobał się ten wybór. Część z nich twierdzi, że jej zaangażowanie społeczne i poglądy m.in. poparcie strajku kobiet, sprawiają, że nie jest ona odpowiednią osobą do tej roli. Co warto wiedzieć o Kasi Smutniak?

Ile lat ma Kasia Smutniak i skąd pochodzi?

Kasia Smutniak urodziła się 13 sierpnia 1979 roku. W 2025 roku skończyła 46 lat. Pochodzi z Piły, ale obecnie mieszka we Włoszech.

Jakie wykształcenie ma Kasia Smutniak?

Kasia Smutniak ukończyła I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. W wieku 16 lat zdobyła licencję pilota szybowcowego. Zna języki takie jak włoski, angielski i rosyjski. 

Czy Kasia Smutniak jest w związku?

Kasia Smutniak od 2019 roku jest żoną producenta filmowego Domenico Procacci. W 2010 roku jej partner Pietro Taricone zginął tragicznie. Jego spadochron otworzył się z opóźnieniem.

Czy Kasia Smutniak ma dzieci?

Kasia Smutniak jest mamą dwójki dzieci - córki Sophie i syna Leone. 

Na co choruje Kasia Smutniak?

Kasia Smutniak choruje na bielactwo nabyte. Jest to autoimmunologiczna choroba skóry, w której organizm atakuje własne melanocyty, prowadząc do powstawania charakterystycznych białych plam.

Jak rozwijała się kariera Kasi Smutniak?

Kasia Smutniak już jako nastolatka rozpoczęła karierę modelki pracując m.in. dla Dolce & Gabbana, Valentino i Laura Biagiotti. Następnie ta pasja ustąpiła aktorstwu. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak: Al momento giustoHakerRadio WestUltimo, czyli Ostatni 313dici a tavolaOra e per sempreQuesta è la mia terra, La Moglie cineseNelle tue maniDr MoscatiRino Gaetano - Ma il cielo è sempre più bluCarnera - wielki mistrz, Il Commissario De LucaCichy chaosWszystkiemu winien JudaszGol 3, Barbarossa - Klątwa PrzepowiedniPozdrowienia z ParyżaSpór obywatelski o windę na placu Vittorio, La Passione,
Die Vierte MachtBuio, Volare - historia Domenico Modugno, Tutti contro tuttiWelcome Mr. President!In TreatmentCaserta Palace DreamZapnijcie pasyCudowny Boccaccio, Limbo,
Dobrze się kłamie w miłym towarzystwieŻona czy mąż?Made in Italy, Przepowiednia pancernika, La prima pietra, OniSłodki koniec dnia, Nieznajomi, Doktor Dolittle3/19Pantafa i Koliber.

Kasia Smutniak rozwija się także jako reżyserka i aktywistka. Jej dokument pod tytułem Mur o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zdobył nagrody na europejskich festiwalach filmowych i został doceniony przez włoskich krytyków.

Kasia Smutniak prowadzi profil na Instagramie o nazwie @lasmutniak. 

Źródło: TVN/Plejada

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  kasia smutniak 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 God of War
-
Plotka

Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

2 Fragment okładki książki
-

Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

3 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

4 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

5 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

6 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV