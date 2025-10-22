Kasia Smutniak - role, biografia, kontrowersje, choroba

fot. IMDb

Reklama

O Kasi Smutniak jest wyjątkowo głośno odkąd wiadomo, że to właśnie ona wcieli się w postać Maryi w kontynuacji Pasji w reżyserii Mela Gibsona. Zastąpi w tej roli Maię Morgenstern. Nie wszystkim miłośnikom kina spodobał się ten wybór. Część z nich twierdzi, że jej zaangażowanie społeczne i poglądy m.in. poparcie strajku kobiet, sprawiają, że nie jest ona odpowiednią osobą do tej roli. Co warto wiedzieć o Kasi Smutniak?

Ile lat ma Kasia Smutniak i skąd pochodzi?

Kasia Smutniak urodziła się 13 sierpnia 1979 roku. W 2025 roku skończyła 46 lat. Pochodzi z Piły, ale obecnie mieszka we Włoszech.

Jakie wykształcenie ma Kasia Smutniak?

Kasia Smutniak ukończyła I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. W wieku 16 lat zdobyła licencję pilota szybowcowego. Zna języki takie jak włoski, angielski i rosyjski.

Czy Kasia Smutniak jest w związku?

Kasia Smutniak od 2019 roku jest żoną producenta filmowego Domenico Procacci. W 2010 roku jej partner Pietro Taricone zginął tragicznie. Jego spadochron otworzył się z opóźnieniem.

Czy Kasia Smutniak ma dzieci?

Kasia Smutniak jest mamą dwójki dzieci - córki Sophie i syna Leone.

Na co choruje Kasia Smutniak?

Kasia Smutniak choruje na bielactwo nabyte. Jest to autoimmunologiczna choroba skóry, w której organizm atakuje własne melanocyty, prowadząc do powstawania charakterystycznych białych plam.

Jak rozwijała się kariera Kasi Smutniak?

Kasia Smutniak już jako nastolatka rozpoczęła karierę modelki pracując m.in. dla Dolce & Gabbana, Valentino i Laura Biagiotti. Następnie ta pasja ustąpiła aktorstwu. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak: Al momento giusto, Haker, Radio West, Ultimo, czyli Ostatni 3, 13dici a tavola, Ora e per sempre, Questa è la mia terra, La Moglie cinese, Nelle tue mani, Dr Moscati, Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu, Carnera - wielki mistrz, Il Commissario De Luca, Cichy chaos, Wszystkiemu winien Judasz, Gol 3, Barbarossa - Klątwa Przepowiedni, Pozdrowienia z Paryża, Spór obywatelski o windę na placu Vittorio, La Passione,

Die Vierte Macht, Buio, Volare - historia Domenico Modugno, Tutti contro tutti, Welcome Mr. President!, In Treatment, Caserta Palace Dream, Zapnijcie pasy, Cudowny Boccaccio, Limbo,

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Żona czy mąż?, Made in Italy, Przepowiednia pancernika, La prima pietra, Oni, Słodki koniec dnia, Nieznajomi, Doktor Dolittle, 3/19, Pantafa i Koliber.

Kasia Smutniak rozwija się także jako reżyserka i aktywistka. Jej dokument pod tytułem Mur o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zdobył nagrody na europejskich festiwalach filmowych i został doceniony przez włoskich krytyków.

Kasia Smutniak prowadzi profil na Instagramie o nazwie @lasmutniak.