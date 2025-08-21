Katarzyna Niezgoda studiowała prawo, ale odnalazła się w bankowości. Co o niej wiemy?

fot. TVN

Katarzyna Niezgoda znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Katarzynie Niezgodzie?

Ile lat ma i skąd pochodzi Katarzyna Niezgoda?

Katarzyna Niezgoda urodziła się 14 listopada 1969 roku. W 2025 roku skończy 57 lat. Pochodzi z Warszawy.

Jakie wykształcenie ma Katarzyna Niezgoda?

Katarzyna Niezgoda ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Czy Katarzyna Niezgoda jest w związku?

Katarzyna Niezgoda pojawiła się w szoł biznesie za sprawą głośnego związku z Tomaszem Kammelem. Para rozstała się w 2015 roku. W 2023 roku wyszła za mąż za Pawła Markowicza, z którym związała się w 2017 roku. To właśnie z nim wystąpi w programie Afryka Express.

Jak rozwijała się kariera zawodowa Katarzyny Niezgody?

Katarzyna Niezgoda swoją zawodową drogę rozpoczęła od pracy jako menedżerka hotelu, zaś w kancelarii prawniczej zaczęła pracować w 1992 roku. Nie odnalazła się jednak w zawodzie prawnika. Dostała pracę w banku – jak się okazało, to tam jest jej miejsce. W 2001 roku została członkinią zarządu Banku BPH, a w 2004 roku została Wiceprezeską Zarządu. W 2007 roku przeszła do Zarządu Banku PKO S.A.W 2014 roku rozpoczęła pracę jako headhunterka - rekrutowała i pozyskiwała menadżerów dla firm. W 2017 roku ekonomistka napisała książkę pod tytułem Pięścią w szklany sufit, w której radzi, jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

W 2003 roku Katarzyna Niezgoda otrzymała tytuł Dyrektora Personalnego Roku. W 2008 roku magazyn Forbes umieścił ją na liście 33 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, zaś w 2011 i 2012 roku magazyn Home&Market - na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.

Katarzyna Niezgoda prowadzi profil na Instagramie o nazwie @dr_katarzynaniezgoda_official.