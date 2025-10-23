fot. IMDb

Większość z was zapewne zgodzi się z tym, że bez Kevina samego w domu nie ma świąt Bożego Narodzenia. To zdanie z pewnością podziela Polsat, który już od 2000 roku tradycyjnie emituje przygody Kevina McCallistera (Macaulay Culkin) w Wigilię. Wyjątkiem był 2010 rok. Stacja szybko przekonała się wtedy, że ''wyrzucenie'' Kevina z ramówki nie było dobrym pomysłem. Niespodziewana decyzja rozpętała burzę w mediach społecznościowych, a protest internautów ostatecznie doprowadził do tego, że Kevin sam w domu powrócił. Czy tak będzie również w 2025 roku?

Kevin sam w domu w Wigilię niezmiennie w Polsacie

Jeśli obawialiście się, że Polsat w 2025 roku znów wpadnie na pomysł, aby ''wyrzucić'' Kevina samego w domu z ramówki, możecie odetchnąć z ulgą. Biuro prasowe Polsatu w październiku potwierdziło portalowi Press, że podtrzymuje świąteczną tradycję i świąteczny hit niezmiennie zostanie wyemitowany w Wigilię. Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Zgodnie z tradycją w Nowy Rok w Polsacie będzie można obejrzeć również kontynuację świątecznego hitu, czyli film Kevin sam w Nowym Jorku.

Warto wspomnieć, że w 2024 roku Kevin sam w domu przyciągnął w Wigilię do Polsatu średnio 3,35 mln widzów. Według danych Nielsen Media była to najchętniej oglądana produkcja w telewizji w tym roku.

Kevin sam w domu - ciekawostki z filmu