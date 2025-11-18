Reklama
Kiedy ktoś kocha bardziej: o czym jest turecki serial? Emisja w tv, obsada, ile odcinków

Serial Kiedy ktoś kocha bardziej z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Poznajcie szczegóły tej produkcji.
Kiedy ktoś kocha bardziej 
fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Kiedy ktoś kocha bardziej to turecki serial, którego tytuł oryginalny to Ya Çok Seversen. Produkcja miała swoją premierę w Turcji w 2023 roku. W głównej roli występuje  Kerem Bürsin znany z telenoweli Zapukaj do moich drzwi. Aktor wcieli się w postać Atesa, pełną sprzeczności – mężczyznę z pozoru silnego i pewnego siebie, a w rzeczywistości zranionego i nieufnego wobec świata.

Kiedy ktoś kocha bardziej: o czym jest serial?

Serial Kiedy ktoś kocha bardziej to kolejna historia miłosna znad Bosforu. Leyla dobrze zna smak samotności – dorastała w sierocińcu, trzymając się jedynej nadziei: że kiedyś odnajdzie rodziców. Marzy o zaznaniu miłości. W jej dłoniach wciąż spoczywa niebieski naszyjnik z motylem, jedyny ślad po rodzinie. Aby zbliżyć się do prawdy, Leyla wkracza na niebezpieczną drogę – dołącza do grupy oszustów. Ateş ma wszystko, o czym marzą inni – pieniądze, nazwisko, władzę. Jednak za fasadą luksusu kryje się pustka i gniew. Po śmierci matki jego świat się rozpadł, a serce zamknęło na zawsze. Nie ufa nikomu, nie wierzy w miłość. Dla niego uczucie to kłamstwo, a bliskość jest iluzją. Los splata ich drogi w najmniej spodziewanym momencie – w domu pełnym tajemnic, który Ateş uważa za koszmar. Leyla pojawia się tam jako niania przyrodniego rodzeństwa Atesa, który musi zmierzyć się z przeszłością, choć tak bardzo chciał jej uniknąć. Pod jednym dachem rodzi się uczucie, które może rozświetlić najgłębszy mrok. Czy Leyla uleczy rany Ateşa? Czy Ateş stanie się dla niej tym, czego szukała całe życie?

Kiedy ktoś kocha bardziej: kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu Kiedy ktoś kocha bardziej znaleźli się m.in.

  • Kerem Bürsin jako Ates Arcali
  • Hafsanur Sancaktutan jako Leyla Kökdal
  • Hatice Aslan jako Füsun Arcali
  • Serif Erol jako Ilter Evcili
  • Aziz Caner Inan jako Umut Arcali
  • Nazmi Kirik jako Yakup Civelek
  • Mine Kiliç jako Meryem Yunus
  • Durukan Çelikkaya jako Baris
  • Ogulcan Arman Uslu jako Onur Yilmaz
  • Özgün Akaçça jako  Mert
  • Lara Aslan jako Ilgaz Arcali
  • Adin Külçe jako Aydos Arcali
  • Avren Yavuz jako Berit Arcali
  • Cemre Ebuzziya jako Bige
  • Ozden Salman jako Jülide Arcali
  • Alper Baytekin jako Hasan
  • Asli Omag jako Sultan

Kiedy ktoś kocha bardziej: ile serial ma odcinków?

Serial Kiedy ktoś kocha bardziej liczy 13 odcinków. 

Kiedy ktoś kocha bardziej: kiedy i gdzie oglądać?

Serial Kiedy ktoś kocha bardziej można oglądać od 17 listopada 2025 roku na antenie TTV. Odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o 6:25. Można je też obejrzeć w Playerze. 

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery/Telemagazyn

Kiedy ktoś kocha bardziej 
