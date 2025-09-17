Klan: Dariusz Kordek wraca do serialu po latach. Zagra inną postać

fot. TVP

Reklama

Klan to najdłużej emitowana polska telenowela. Widzowie nieprzerwanie od 1997 roku mogą śledzić losy rodziny Lubiczów. Pierwszy odcinek serialu miał swoją premierę na antenie TVP1 22 września 1997 roku. Do tej pory wyemitowano 4553 epizody. Nie ma się więc co dziwić, że scenarzyści produkcji robią, co mogą, aby utrzymać zainteresowanie widzów. Niektóre z ich pomysłów są jednak bardzo zaskakujące, ale na pewno przykuwają uwagę. Przypomnijmy, że jakiś czas temu jedna z głównych postaci, Elżbieta Chojnicka (w tej roli Barbara Bursztynowicz), poinformowała najbliższych o tym, że w towarzystwie koleżanki ze studiów wyruszy na kilkumiesięczną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Po dotarciu na miejsce farmaceutka zdecydowała się jednak nie wracać do domu. Dzięki spotkanym na szlaku pielgrzymkowym wolontariuszom, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej, odnalazła swój nowy życiowy cel i teraz sama niesie pomoc. Jak już wiadomo jej wątek potoczył się tak, gdyż aktorka po 27 latach zdecydowała się odejść z produkcji. Obecnie na antenie TVP1 jest emitowany 29. sezon telenoweli. Już wkrótce pojawi się w niej nowa postać.Do serialu wróci aktor, który zagrał w nim na samym początku. Nie byłoby w tym jednak nic dziwnego, bo powroty się zdarzają, ale zagra on zupełnie inną rolę niż przed laty.

Klan: Dariusz Kordek w nowej roli

Po kilkunastu latach nieobecności do Klanu powróci Dariusz Kordek. Aktor zagrał w serialu w 1997 roku. W 19. odcinku zapukał do drzwi domu Krystyny i Pawła Lubiczów z bukietem dłoni w ręce jako Robert Malisz, który przyszedł podziękować za uratowanie jego córki przez panią domu - Krystyna wyciągnęła wówczas dziewczynkę spod samochodu, pod który ta wpadła. Tym razem Dariusz Kordek wcieli się w postać prawnika Bruno Jarosza - specjalistę od prawa spadkowego, który pomoże Marzenie w odrzuceniu długów po zmarłym mężu.

4572. odcinek Klanu, pierwszy z udziałem Dariusza Kordka w nowej roli, będzie można obejrzeć w piątek 10 października 2025 roku na antenie TVP1 o 18:10.