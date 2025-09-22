Klan: Pawełek wróci ze Stanów z nową twarzą. Kto zastąpi Juliana Peciaka?

fot. TVP

Klan to najdłużej emitowana polska telenowela. Widzowie nieprzerwanie od 1997 roku mogą śledzić losy rodziny Lubiczów. Pierwszy odcinek serialu miał swoją premierę na antenie TVP1 22 września 1997 roku. Do tej pory wyemitowano 4557 epizodów. Nie ma się więc co dziwić, że scenarzyści produkcji robią, co mogą, aby utrzymać zainteresowanie widzów. Niektóre z ich pomysłów są jednak bardzo zaskakujące, ale na pewno przykuwają uwagę. Przypomnijmy, że jakiś czas temu jedna z głównych postaci, Elżbieta Chojnicka (w tej roli Barbara Bursztynowicz), poinformowała najbliższych o tym, że w towarzystwie koleżanki ze studiów wyruszy na kilkumiesięczną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Po dotarciu na miejsce farmaceutka zdecydowała się jednak nie wracać do domu. Dzięki spotkanym na szlaku pielgrzymkowym wolontariuszom, którzy pomagają uchodźcom w obozach przejściowych w Europie Południowej, odnalazła swój nowy życiowy cel i teraz sama niesie pomoc. Jak już wiadomo jej wątek potoczył się tak, gdyż aktorka po 27 latach zdecydowała się odejść z produkcji. Obecnie na antenie TVP1 jest emitowany 29. sezon telenoweli. Już wkrótce fanów serialu czeka kolejna istotna zmiana.

Klan: Pawełek wróci ze Stanów. Zagra go inny aktor

Pawełek Lubicz jest najmłodszym synem Krystyny Pawła. Mężczyzna, który studiuje medycynę, od kilku miesięcy przebywał na stypendium naukowym w Stanach Zjednoczonych. W czasie pobytu wdał się w romans z doktor Dudek i przez to zerwał przez telefon ze swoją dziewczyną Tolą. Junior nieoczekiwanie jednak postanowi wrócić do Polski. Widzowie Klanu mogą być zaskoczeni, bo od teraz w tę rolę będzie wcielał się inny aktor. Do tej pory postać Pawełka od 2013 roku grał Julian Peciak. Przypomnijmy, że od kilku lat pracuje on na pełny etat w warszawskim metrze jako maszynista. Można więc przypuszczać, że zdecydował poświęcić się w pełni temu zajęciu. Teraz miejsce Juliana Peciaka w obsadzie zajmie Maciej Kucharski. Maciej Kucharski jest absolwentem wrocławskiej filii krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak Na dobre i na złe, Zatoka szpiegów, Krew z krwi i Sortownia.

Kiedy widzowie zobaczą nowego Pawełka Lubicza?

Po raz pierwszy widzowie zobaczą Macieja Kucharskiego w roli Pawełka Lubicza w 4559. odcinku Klanu, który będzie miał swoją premierę we wtorek 23 września 2o25 roku o 18:10 na antenie TVP1.