Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Kompleks domów Davida Lyncha wystawiony na sprzedaż. Wśród nich ten z Zagubionej autostrady

Agencja Marca Silvera wystawiła na sprzedaż nieruchomości przy Senalda Road 7017, 7029 i 7035 w Los Angeles w Kalifornii. To miejsce na zboczu wzgórza​, gdzie David Lynch mieszkał, pracował i rozwijał swoje artystyczne​​ życie.
placeholder
Reklama
placeholder
Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  mulholland drive 
David Lynch dom fot. materiały prasowe stacji Showtime. fot. instagram.com/dariarad
Reklama

W sercu posiadłości stoi Beverly Johnson House, zaprojektowany w 1963 roku przez Lloyda Wrighta, syna Franka Lloyda Wrighta (który zaprojektował gmach Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku). Dom został uznany przez Historic Places LA za doskonały przykład architektury mieszkaniowej w stylu Mid-Century Modern/Organic. Dzięki swojej śmiałej geometrii, szklanym ścianom i płynnemu przepływowi między środkiem a zewnętrzem oddaje siłę modernizmu na zboczu wzgórza.

Przynależy do niego też basen i domek przy basenie zaprojektowane przez Erica Lloyda Wrighta. W 1991 roku Lynch zlecił synowi Lloyda projekt, przedłużając w ten sposób pokoleniowe dziedzictwo Wrightów.

 

Z biegiem lat David Lynch rozbudował posiadłość, przekształcając ją w kompleks. Nabył dwa sąsiadujące ze sobą domy przy Senalda Road: 7029 Senalda stał się siedzibą Asymmetrical Productions, jego firmy producenckiej, a 7035 Senalda to legendarna rezydencja w Madison z filmu Zagubiona autostrada, prywatne studio Davida Lyncha, pracownia montażowa i sala projekcyjna.

Dodatkowo, Lynch sam współpracował przy tworzeniu dodatkowych budynków: dwupiętrowego domku gościnnego i wyjątkowej, jednopokojowej przestrzeni mieszkalnej wykończonej jego ulubionym, gładkim, szarym tynkiem.

 

David Lynch - kompleks domów

W sumie kompleks obejmuje pięć sąsiadujących działek, łącząc trzy rezydencje i liczne obiekty pomocnicze w jeden spójny, odosobniony świat ukryty w Hollywood Hills, tuż przy Mulholland Drive. Całość to 10 sypialni, 11 łazienek, 11 000 stóp kwadratowych (prawie tysiąc metrów kwadratowych, a działka liczy sobie 2,3 akra (niecały hektar). Cena? 15 milionów dolarów.

Agentka nieruchomości, Daria Greenbaum, która prezentuje posiadłość, opisała ją w poście na Instagramie tak:

Zwiedzanie posiadłości tak szybko po śmierci pana Lyncha, gdy wiele jego rzeczy osobistych wciąż tam było, było niezwykle wzruszającym i emocjonalnym doświadczeniem, którego nie zapomnę i, szczerze mówiąc, nie byłam na to przygotowana. Szczególnie urzekły mnie wszystkie meble robione na zamówienie, lustra, klamki, zamki – tutaj nic nie było dziełem przypadku; tutaj nic nie było po prostu „wystarczająco dobre”; wszystko w domu jest robione na zamówienie i te detale oraz ducha pana Lyncha czuć na każdym kroku.

Poziom kreatywności i kunsztu wykonania jest tu niezrównany i nigdy nie widziałam czegoś podobnego. The David Lynch Compound to coś więcej niż dom, to świątynia, świątynia ducha kreatywności i kina i mam nadzieję, a nawet modlę się, aby kolejny właściciel utrzymał ten etos w przyszłości. 

 

Źródło: welcometotwinpeaks.com

Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  mulholland drive 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

1997
Zagubiona autostrada
Zobacz w kinie Zagubiona autostrada Kryminał

7,8

2001
Mulholland Dr.
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Mulholland Dr. Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 14. Kraina Lodu 2 - Polsat - 1 455 370
-

Kraina lodu 3 - wiemy, o czym będzie kontynuacja hitu Disneya! Jest opis fabuły!

2 God of War
-
Plotka

God of War - kto zagra Kratosa w serialu? Jest lista kandydatów!

3 Avengers: Doosmday - wycinek z grafiki Marvela
-

Mamy opis fabuły Avengers: Doomsday. Podkreśla moce Doktora Dooma

4 K-popowe łowczynie demonów
-

K-popowe łowczynie demonów rządzą! Oto inne animacje Netflixa, które mogą konkurować z Disneyem i Pixarem

5 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Wiedźmin – pierwszy klip z 4. sezonu. Geralt kontra zjawa i debiut Liama Hemswortha!

6 The Boys
-

Najsilniejsze postacie z The Boys. Czy ktoś zdetronizował Homelandera? [aktualizacja rankingu]

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Karol G i BamBam do obejrzenia on-line

Pierwszy w historii koncert w Watykanie. Pharrell Williams, Andrea Bocelli, K...

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV