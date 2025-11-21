fot. Netflix

Konrad Eleryk w serialu Heweliusz gra Witolda Skirmuntta, czyli jednego z głównych bohaterów i nielicznych ocalałych marynarzy katastrofy promu MF Jan Heweliusz. Przypomnijmy, że ta 5-odcinkowa dramatyczno-historyczna superprodukcja w reżyserii Jana Holoubka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z 14 stycznia 1993 roku stała się wielkim hitem nie tylko w Polsce. Znalazła się również w przeglądzie 10 najlepszych seriali nieanglojęzycznych, zajmując 4. miejsce. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że zanim Konrad Eleryk dołączył do obsady Heweliusza, zdążył zrobić wrażenie również na graczach.

Konrad Eleryk w Kingdom Come: Deliverance 2

Konrad Eleryk udowodnił, że świetnie odnajduje się nie tylko na planach superprodukcji, ale też w dubbingu. Aktor użyczył głosu postaci Komara w stworzonej przez czeskie Warhorse Studio grze Kingdom Come: Deliverance 2. Bohater jest charyzmatycznym i słynącym z wulgarnego języka najemnikiem, który cieszy się szczególną sympatią wśród polskich graczy. Komar mówi tylko w naszym języku, przez co mieszkańcy średniowiecznej Bohemii ledwo go rozumieją.

Gra Kingdom Come: Deliverance 2 jest dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na PC. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda Komar, którego dubbinguje Konrad Eleryk: