Konrad Eleryk z Heweliusza wystąpił w grze. Jego postać jest uwielbiana

Konrad Eleryk znalazł się w obsadzie Heweliusza, czyli superprodukcji w reżyserii Jana Holoubka​, która stała się hitem na Netflixie nie tylko w Polsce. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że aktor wcześniej wystąpił w pewnej grze, a jego bohater jest szczególnie uwielbiany przez graczy.
Klaudia Woźniak
Tagi:  konrad eleryk 
Konrad Eleryk w serialu Heweliusz fot. Netflix
Konrad Eleryk w serialu Heweliusz gra Witolda Skirmuntta, czyli jednego z głównych bohaterów i nielicznych ocalałych marynarzy katastrofy promu MF Jan Heweliusz. Przypomnijmy, że ta 5-odcinkowa dramatyczno-historyczna superprodukcja w reżyserii Jana Holoubka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z 14 stycznia 1993 roku stała się wielkim hitem nie tylko w Polsce. Znalazła się również w przeglądzie 10 najlepszych seriali nieanglojęzycznych, zajmując 4. miejsce. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że zanim Konrad Eleryk dołączył do obsady Heweliusza, zdążył zrobić wrażenie również na graczach

Konrad Eleryk w Kingdom Come: Deliverance 2

Konrad Eleryk udowodnił, że świetnie odnajduje się nie tylko na planach superprodukcji, ale też w dubbingu. Aktor użyczył głosu postaci Komara w stworzonej przez czeskie Warhorse Studio grze Kingdom Come: Deliverance 2. Bohater jest charyzmatycznym i słynącym z wulgarnego języka najemnikiem, który cieszy się szczególną sympatią wśród polskich graczy. Komar mówi tylko w naszym języku, przez co mieszkańcy średniowiecznej Bohemii ledwo go rozumieją.

Gra Kingdom Come: Deliverance 2  jest dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na PC. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda Komar, którego dubbinguje Konrad Eleryk:

Zrzut ekranu z gry Kingdom Come: Deliverance 2fot. Warhorse Studio

Źródło: Kingdom Come: Deliverance 2

Klaudia Woźniak
Co o tym sądzisz?
