Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

Królowa przetrwania to reality show, w którym grupa kobiet, znanych głównie z przestrzeni internetowej, zamieszkuje razem w dżungli. Są odcięte od świata zewnętrznego i nie mają dostępu do internetu i social mediów. Jest to sprawdzian woli walki i tego czy będą umiały odnaleźć się w niecodziennych warunkach i dogadać się między sobą. Program zadebiutował na antenie TVN7 w grudniu 2023 roku i widzowie do tej pory obejrzeli jego dwie edycje. Pierwszą odsłonę wygrała Josephine Kwaśniewska, a drugą Natalia Kaczmarczyk, czyli Natsu. Nagrodą w programie jest tytuł Królowej przetrwania, a także 100 tysięcy złotych. Już wiadomo, że format doczeka się kolejnej edycji.

Królowa przetrwania powraca z 3. sezonem. Co już wiadomo?

Prowadzącym dwóch pierwszych edycji programu Królowa przetrwania był Izu Ugonoh. W 3. odslonie jego miejsce zajmie Małgorzata Rozenek-Majdan. Produkcja reality show ujawniła też dwie pierwsze uczestniczki, które zdecydowały się na tę ekstremalną przygodę. Będą to:

Nicol Pniewska (influencerka)

Ilona Felicjańska (modelka)

Nieoficjalnie mówi się o tym, że mogą dołączyć do nich: Dominika Tajner, Izabela Macudzińska-Borowiak i Natalia Sadowska.

Królowa przetrwania 3 - kiedy premiera?

Data premiery 3. sezonu programu Królowa przetrwania nie jest jeszcze znana. Artykuł będzie aktualizowany.