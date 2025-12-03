Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kropliczanka sponsorem... MKP Pogoń Siedlce. To nie żart

Fikcja zderzyła się z rzeczywistością. Znana z serialu The Office PL woda Kropliczanka na początku grudnia 2025 roku została nowym sponsorem Pogoni Siedlce. Ta niespodziewana decyzja została ogłoszona podczas konferencji prasowej.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  kropliczanka 
the office pl
Zdjęcie wody Kropliczanka kropliczanka.pl / /mkppogonsiedlce.pl
Reklama

Kropliczanka jest fikcyjną firmą, dobrze znaną fanom The Office PL, czyli polskiej wersji hitowego brytyjskiego serialu, którą można oglądać na Canal+. Głównym bohaterem polskiej produkcji jest Michał Holc, w którego wciela się Piotr Polak. Mężczyzna nie ukrywa, że jest fanem Pogoni Siedlce. Okazuje się, że drużyna ta na początku grudnia 2025 roku zyskała nowego sponsora. Chodzi o... Kropliczankę.

Kropliczanka nowym sponsorem MKP Pogoń Siedlce

Fani serialu The Office PL z pewnością nie spodziewali się takiego zwrotu akcji. Canal+ 2 grudnia opublikował w mediach społecznościowych nagranie z konferencji prasowej MKP Pogoń Siedlce, na której pojawili się dyrektor klubu Łukasz Firus i prezes Holc. Oficjalnie ogłosili oni, że fikcja zderzyła się z rzeczywistością:

Kropliczanka została sponsorem MKP Pogoń Siedlce! I nie, tym razem to nie są żarty a sama prawda! Co prawda Michałowi starczyło tylko na sponsoring jednego meczu, ale liczy się gest. 6 grudnia gracze Pogoni Siedlce zagrają z Wieczystą Kraków w specjalnych koszulkach z logotypem siedleckiego hegemona wód mineralnych! ⚽💧

Już wiadomo, że na nadchodzącym meczu nie zabraknie kamer Canal+. Nagranie ze wspomnianej konferencji prasowej możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @canalpluspolska

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  kropliczanka 
the office pl
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,1

2021
  Oglądaj TERAZ The Office PL Komedia

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Trzeci Avatar będzie kulminacją sagi. James Cameron o dalszych planach na markę

2 Tysiąc ciosów - oficjalne kadry z 2. sezonu serialu Disney+
-

Tysiąc ciosów - zwiastun 2. sezonu. Więcej boksu i gangsterów od twórcy Peaky Blinders

3 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Nowy plakat Rycerza Siedmiu Królestw zapowiada "podróż z dala od tronu". To czas przygód, nie intryg

4 Zabawa w pochowanego 2: Szukam
-

Zabawa w pochowanego 2 - zwiastun. Większa stawka i jeszcze bardziej szalona akcja!

5 Mad Men
-

Serial Mad Men trafił do HBO Max USA. Nowa jakość i... nowe błędy

6 Leon zawodowiec
-

Święta z Polsatem! Filmy na grudzień 2025

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV