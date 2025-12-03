Kropliczanka sponsorem... MKP Pogoń Siedlce. To nie żart

Kropliczanka jest fikcyjną firmą, dobrze znaną fanom The Office PL, czyli polskiej wersji hitowego brytyjskiego serialu, którą można oglądać na Canal+. Głównym bohaterem polskiej produkcji jest Michał Holc, w którego wciela się Piotr Polak. Mężczyzna nie ukrywa, że jest fanem Pogoni Siedlce. Okazuje się, że drużyna ta na początku grudnia 2025 roku zyskała nowego sponsora. Chodzi o... Kropliczankę.
Kropliczanka nowym sponsorem MKP Pogoń Siedlce
Fani serialu The Office PL z pewnością nie spodziewali się takiego zwrotu akcji. Canal+ 2 grudnia opublikował w mediach społecznościowych nagranie z konferencji prasowej MKP Pogoń Siedlce, na której pojawili się dyrektor klubu Łukasz Firus i prezes Holc. Oficjalnie ogłosili oni, że fikcja zderzyła się z rzeczywistością:
Już wiadomo, że na nadchodzącym meczu nie zabraknie kamer Canal+. Nagranie ze wspomnianej konferencji prasowej możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Instagram: @canalpluspolska