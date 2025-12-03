Kropliczanka sponsorem... MKP Pogoń Siedlce. To nie żart

kropliczanka.pl / /mkppogonsiedlce.pl

Kropliczanka jest fikcyjną firmą, dobrze znaną fanom The Office PL, czyli polskiej wersji hitowego brytyjskiego serialu, którą można oglądać na Canal+. Głównym bohaterem polskiej produkcji jest Michał Holc, w którego wciela się Piotr Polak. Mężczyzna nie ukrywa, że jest fanem Pogoni Siedlce. Okazuje się, że drużyna ta na początku grudnia 2025 roku zyskała nowego sponsora. Chodzi o... Kropliczankę.

Kropliczanka nowym sponsorem MKP Pogoń Siedlce

Fani serialu The Office PL z pewnością nie spodziewali się takiego zwrotu akcji. Canal+ 2 grudnia opublikował w mediach społecznościowych nagranie z konferencji prasowej MKP Pogoń Siedlce, na której pojawili się dyrektor klubu Łukasz Firus i prezes Holc. Oficjalnie ogłosili oni, że fikcja zderzyła się z rzeczywistością:

Kropliczanka została sponsorem MKP Pogoń Siedlce! I nie, tym razem to nie są żarty a sama prawda! Co prawda Michałowi starczyło tylko na sponsoring jednego meczu, ale liczy się gest. 6 grudnia gracze Pogoni Siedlce zagrają z Wieczystą Kraków w specjalnych koszulkach z logotypem siedleckiego hegemona wód mineralnych! ⚽💧

Już wiadomo, że na nadchodzącym meczu nie zabraknie kamer Canal+. Nagranie ze wspomnianej konferencji prasowej możecie zobaczyć poniżej: