Serial Mad Men trafił do HBO Max USA. Nowa jakość i... nowe błędy

Doceniany serial Mad Men trafił w końcu do amerykańskiego HBO Max. Niestety doszło do pewnych pomyłek, ponieważ nowa jakość przyszła w parze z błędem, który wytknęli widzowie.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
mad men 
mad men
Mad Men fot. AMC
Mad Men to jeden z najlepszych i najwyżej ocenianych seriali wyprodukowanych przez AMC. W 2015 roku zobaczyliśmy ostatni odcinek tej produkcji. Od tamtego czasu królowała głównie na platformie AMC+ i pochodnych, które utrzymywały się ze wsparcia reklam. Niedawno serial trafił do amerykańskiego HBO Max w odświeżonej wersji z jakością 4K. Pojawiła się jednak nie tylko nowa jakość, ale i nowe błędy.

HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

Fani zauważyli najpierw niepoprawnie zatytułowane odcinki, co HBO Max zdążyło już naprawić. Podczas seansu zwrócono jednak uwagę na jeden z odcinków. Z jakiegoś powodu wersja 4K została pozbawiona poprawek, które dodano w post-produkcji. Z tego powodu w trakcie seansu można zauważyć członka ekipy produkcyjnej obsługującego... maszynę do wypluwania wymiocin w jednej ze scen.

Zdaniem insiderów pomyłka wyniknęła z przesłania złych plików do HBO Max. Usterka nie została jeszcze naprawiona.

Najlepsze seriale i programy telewizyjne wszech czasów wg prestiżowego Variety

arrow-left 50. Moje tak zwane życie (1994-1995) Źródło: materiały prasowe arrow-right
50. Moje tak zwane życie (1994-1995)
49. Watchmen (2019)
48. Świat gliniarzy (2002-2008)
47. Friday Night Lights (2006-2011)
46. Pozostawieni (2014-2017)
45. The Dick Van Dyke Show (1961-1966)
44. Star Trek: Następne pokolenie (1987-1994)
43. The Larry Sanders Show (1992-1998)
42. Zawód: Amerykanin (2013-2018)
41. The Real World (1992-2017)
40. Buffy: Postrach wampirów (1997-2003)
39. Biuro (wersja amerykańska; 2005-2013)
38. Z Archiwum X (1993-2002/2016-2018)
37. Iluminacja (2011-2013)
36. Pohamuj entuzjazm (2000 - nadal)
35. The Late Night with David Letterman (1982-1993)
34. Ostry dyżur (1994-2009)
33. Jeopardy! (1964 - nadal)
32. Zagubieni (2004-2010)
31. Ryzykanci (2000 - nadal)
30. Posterunek przy Hill Street (1981-1987)
29. Przyjaciele (1994-2004)
28. The Civil War (1990)
27. Miasteczko Twin Peaks (1990-1991/2017)
26. Figurantka (2012-2019)
25. Prezydencki poker (1999-2006)
24. M*A*S*H* (1972-1983)
23. The Carol Burnett Show (1967-1978)
22. Rockefeller Plaza 30 (2006-2013)
21. Gra o tron (2011-2019)
20. 60 minut (1968 - nadal)
19. Playhouse 90 (1955-1960)
18. Złotka (1985-1992)
17. The Oprah Winfrey Show (1986-2011)
16. All in the Family (1971-1979)
15. Saturday Night Live (1975 - nadal)
14. Strefa mroku (1959-1964)
13. Sukcesja (2018-2023)
12. Ulica Sezamkowa (1969 - nadal)
11. Zdrówko (1982-1993)
10. Korzenie (1977)
9. The Mary Tyler Moore Show (1970-1977)
8. Kroniki Seinfelda (1990-1998)
7. Prawo ulicy (2002-2008)
6. Seks w wielkim mieście (1998-2004)
5. Breaking Bad (2008-2013)
4. Simpsonowie (1989 - nadal)
3. Rodzina Soprano (1999-2007)
2. Mad Men (2007-2015)
1. Kocham Lucy (1951-1957)

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
mad men 
mad men
