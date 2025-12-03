fot. AMC

Reklama

Mad Men to jeden z najlepszych i najwyżej ocenianych seriali wyprodukowanych przez AMC. W 2015 roku zobaczyliśmy ostatni odcinek tej produkcji. Od tamtego czasu królowała głównie na platformie AMC+ i pochodnych, które utrzymywały się ze wsparcia reklam. Niedawno serial trafił do amerykańskiego HBO Max w odświeżonej wersji z jakością 4K. Pojawiła się jednak nie tylko nowa jakość, ale i nowe błędy.

HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

Fani zauważyli najpierw niepoprawnie zatytułowane odcinki, co HBO Max zdążyło już naprawić. Podczas seansu zwrócono jednak uwagę na jeden z odcinków. Z jakiegoś powodu wersja 4K została pozbawiona poprawek, które dodano w post-produkcji. Z tego powodu w trakcie seansu można zauważyć członka ekipy produkcyjnej obsługującego... maszynę do wypluwania wymiocin w jednej ze scen.

ROZWIŃ ▼

Zdaniem insiderów pomyłka wyniknęła z przesłania złych plików do HBO Max. Usterka nie została jeszcze naprawiona.

Najlepsze seriale i programy telewizyjne wszech czasów wg prestiżowego Variety