fot. HBO/Max

Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off i prequel Gry o tron. Akcja serialu dzieje się w czasie, gdy smoki już przeszły do historii Westeros. Tym razem nie skupi się na dworskich intrygach i wielkich bitwach, ale małej przygodzie dzielnego rycerza i jego giermka o tajemniczym pochodzeniu. HBO wierzy w sukces produkcji, ponieważ ta została przedłużona już o 2. serię. W planach jest też trzecia - showrunner zapowiadał, że chciał przeznaczyć jeden sezon na jedną książkę o Dunku i Eggu, a łącznie są właśnie trzy.

Zabawa w pochowanego 2 - zwiastun. Większa stawka i jeszcze bardziej szalona akcja!

HBO opublikowało nowy plakat Rycerza Siedmiu Królestw, który przedstawia dwóch głównych bohaterów. Czy zdołają podbić Wasze serca?

Rycerz Siedmiu Królestw Zobacz więcej Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw - co wiadomo o serialu?

W obsadzie znajduje się: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennet wciela się w Aeriona Targaryena, a Carvel w Baelora Targaryena. Natomiast Crawford gra Tamselle'a, Ings to Ser Lyonel Baratheon a Spruell pojawi się jako Maekar Targaryen.

Sarah Adina Smith (Lekcja chemii) dołączyła do ekipy jako reżyserka trzech z sześciu odcinków. Owen Harris wyreżyseruje pozostałe odcinki. Główne role rycerza i jego giermka zwanego Jajo grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin napisali scenariusze serialu.

Fakty i ciekawostki na temat smoków z Gry o tron i Rodu smoka

Smoki w czasie Rycerza Siedmiu Królestw to już zaledwie echo przeszłości, ale warto znać i tak ciekawostki na ich temat. Co charakteryzuje te skrzydlate bestie z Westeros?