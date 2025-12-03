Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy plakat Rycerza Siedmiu Królestw zapowiada "podróż z dala od tronu". To czas przygód, nie intryg

W sieci pojawił się nowy plakat przedstawiający dwóch głównych bohaterów nadchodzącego serialu Rycerz Siedmiu Królestw od HBO, który adaptuje książki napisane przez George'a R.R. Martina ze świata Gry o tron.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron plakat hbo
Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia fot. HBO/Max
Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off i prequel Gry o tron. Akcja serialu dzieje się w czasie, gdy smoki już przeszły do historii Westeros. Tym razem nie skupi się na dworskich intrygach i wielkich bitwach, ale małej przygodzie dzielnego rycerza i jego giermka o tajemniczym pochodzeniu. HBO wierzy w sukces produkcji, ponieważ ta została przedłużona już o 2. serię. W planach jest też trzecia - showrunner zapowiadał, że chciał przeznaczyć jeden sezon na jedną książkę o Dunku i Eggu, a łącznie są właśnie trzy. 

Zabawa w pochowanego 2 - zwiastun. Większa stawka i jeszcze bardziej szalona akcja!

HBO opublikowało nowy plakat Rycerza Siedmiu Królestw, który przedstawia dwóch głównych bohaterów. Czy zdołają podbić Wasze serca?

Rycerz Siedmiu Królestw

arrow-left
Rycerz Siedmiu Królestw
fot. HBO
arrow-right

Rycerz Siedmiu Królestw - co wiadomo o serialu?

W obsadzie znajduje się: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennet wciela się w Aeriona Targaryena, a Carvel w Baelora Targaryena. Natomiast Crawford gra Tamselle'a, Ings to Ser Lyonel Baratheon a Spruell pojawi się jako Maekar Targaryen.

Sarah Adina Smith (Lekcja chemii) dołączyła do ekipy jako reżyserka trzech z sześciu odcinków. Owen Harris wyreżyseruje pozostałe odcinki. Główne role rycerza i jego giermka zwanego Jajo grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin napisali scenariusze serialu.

Fakty i ciekawostki na temat smoków z Gry o tron i Rodu smoka

Smoki w czasie Rycerza Siedmiu Królestw to już zaledwie echo przeszłości, ale warto znać i tak ciekawostki na ich temat. Co charakteryzuje te skrzydlate bestie z Westeros?

arrow-left fot. Max arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron plakat hbo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Rycerz siedmiu królestw
Rycerz siedmiu królestw Przygodowy

Najnowsze

1 Tysiąc ciosów - oficjalne kadry z 2. sezonu serialu Disney+
-

Tysiąc ciosów - zwiastun 2. sezonu. Więcej boksu i gangsterów od twórcy Peaky Blinders

2 Zabawa w pochowanego 2: Szukam
-

Zabawa w pochowanego 2 - zwiastun. Większa stawka i jeszcze bardziej szalona akcja!

3 Mad Men
-

Serial Mad Men trafił do HBO Max USA. Nowa jakość i... nowe błędy

4 Leon zawodowiec
-

Święta z Polsatem! Filmy na grudzień 2025

5 Assassin's Creed - zdjęcie
-

HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

6 Guerreros del Manana aka Warriors of Tomorrow
-

Na ekranie pojawi się nowe superbohaterskie uniwersum. A skąd? Z Argentyny!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV