Zabawa w pochowanego 2 - zwiastun. Większa stawka i jeszcze bardziej szalona akcja!

fot. materiały prasowe

Reklama

Zabawa w pochowanego 2 nadchodzi! Oficjalnie wiadomo, że film będzie wyświetlany w polskich kinach pod tytułem Zabawa w pochowanego 2: Szukam. Pojawi się na ekranach w naszym kraju 10 kwietnia 2026 roku, więc zgodnie z premierą światową. Pierwszy zwiastun przeznaczony tylko dla widzów dorosłych zapowiada szalone wydarzenia.

Zabawa w pochowanego 2: Szukam - zwiastun dla dorosłych

Zobaczcie zapowiedź i oceńcie sami! Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba.

Zabawa w pochowanego 2: Szukam - opis fabuły

Chwilę po tym, jak Grace (Samara Weaving) przetrwała atak rodziny Le Domas, kobieta odkrywa, że weszła na kolejny poziom koszmarnej gry. Tym razem dołącza do niej jej siostra Faith (Kathryn Newton). Grace ma jedną szansę na przetrwanie: utrzymać siostrę przy życiu i zdobyć miejsce w radzie, która kontroluje świat. Cztery rywalizujące ze sobą rodziny polują na nią w walce o tron - ktokolwiek wygra, będzie rządzić wszystkim.

Ready or Not 2: Here I Come Zobacz więcej Reklama

W obsadzie są Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar (jako Ursula Danforth), Shawn Hatosy (jako Titus Danforth), David Cronenberg (jako Pan Danforth), Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng oraz Elijah Wood.

Za kamerą sequela stoją ponownie Tyler Gillett oraz Matt Bettinelli-Olpin, znani jako duet Radio Silence. Guy Busick oraz R. Christopher Murphy napisali scenariusz.