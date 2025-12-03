HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

fot. HBO Max

HBO Max w grudniu zaproponuje subskrybentom wiele ciekawych filmów. Na uwagę zasługują Hamlet, Śniadanie na Plutonie oraz Cienka czerwona linia. Nie zabraknie też kina familijnego oraz filmów w gwiazdorskiej obsadzie, jak Ad Astra: Ku gwiazdom czy Assassin’s Creed. W świąteczny nastrój wprowadzi m.in. Kung Fu Panda: Święta, święta i Po, a także inne produkcje.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - filmy na 1-15 grudnia

Małe miłości (Little Loves) - Teresa zmienia plany wakacyjne, by pomóc matce, która miała drobny wypadek. Ich wymuszona wspólna codzienność przynosi momenty pełne odkryć.

- Teresa zmienia plany wakacyjne, by pomóc matce, która miała drobny wypadek. Ich wymuszona wspólna codzienność przynosi momenty pełne odkryć. Uwolnić kury (Free Chickens) - Nieudana akcja ratowania kur prowadzi aktywistów w niebezpieczną dzicz, gdzie odkrywają nowe spojrzenie na świat.

- Nieudana akcja ratowania kur prowadzi aktywistów w niebezpieczną dzicz, gdzie odkrywają nowe spojrzenie na świat. Kundel (Mongrel) - Nieudokumentowany migrant z Tajlandii mierzy się z niesprawiedliwościami, pracując jako opiekun w górskich rejonach Tajwanu.

- Nieudokumentowany migrant z Tajlandii mierzy się z niesprawiedliwościami, pracując jako opiekun w górskich rejonach Tajwanu. Tylko na Ziemi (Only on Earth) - Podróż w jedno z najbardziej zagrożonych pożarami miejsc Europy, gdzie ludzie i zwierzęta walczą w rekordowo suchym lecie.

- Podróż w jedno z najbardziej zagrożonych pożarami miejsc Europy, gdzie ludzie i zwierzęta walczą w rekordowo suchym lecie. Żegnaj Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin) - Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku.

- Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku. Królewska wystawa (A Rayal Christmas Tail) - W te święta Riley walczy o uratowanie schroniska, nie wiedząc, że książę Edward chce kupić teren – aż los i miłość zmieniają wszystko.

- W te święta Riley walczy o uratowanie schroniska, nie wiedząc, że książę Edward chce kupić teren – aż los i miłość zmieniają wszystko. Pod szarym niebem (Under the Grey Sky) - Para dziennikarzy walczy o to, by pozostać wiernymi sobie i sobie nawzajem, mimo represji duszących Białoruś po protestach w 2020 roku.

- Para dziennikarzy walczy o to, by pozostać wiernymi sobie i sobie nawzajem, mimo represji duszących Białoruś po protestach w 2020 roku. Ad Astra: Ku gwiazdom - Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.

materiały prasowe

Gaucho Gaucho - Opowieść o społeczności argentyńskich kowbojów i kowbojek, znanych jako gauchos, żyjących poza granicami współczesnego świata.

- Opowieść o społeczności argentyńskich kowbojów i kowbojek, znanych jako gauchos, żyjących poza granicami współczesnego świata. Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Begginings) - Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.

- Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem. Gniazdo (Nest) - Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról.

- Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról. Grand Maison Paris - Słynny japoński szef Obana otwiera restaurację w Paryżu, gdzie mierzy się z presją i wyzwaniami w świecie kulinarnych mistrzów.

- Słynny japoński szef Obana otwiera restaurację w Paryżu, gdzie mierzy się z presją i wyzwaniami w świecie kulinarnych mistrzów. Until Dawn - Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.

- Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie. Rodzina McMullen - Nowe pokolenie, nowa miłość, ci sami McMullenowie. Edward Burns powraca w sequelu, gdzie rodzina mierzy się z miłosnymi dylematami.

- Nowe pokolenie, nowa miłość, ci sami McMullenowie. Edward Burns powraca w sequelu, gdzie rodzina mierzy się z miłosnymi dylematami. Pierwsza krowa (First Cow) - Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.

- Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia. Przepiękne - Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.

- Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą. Hamlet - Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.

- Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach. W dzikim galopie (On Swift Horses) - Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.

- Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee. Przymierze (Guy Ritchie's The Covenant) - Po zasadzce afgański tłumacz Ahmed podejmuje heroiczny wysiłek, by ocalić życie amerykańskiego sierżanta Johna Kinleya.

fot. materiały prasowe

Duma i uprzedzenie

- Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Nowe życie (Birth) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.

- W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky. Śniadanie na Plutonie (Breakfast on Pluto) - Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki.

- Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki. Bękart (The Promised Land) - W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla.

- W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla. Happyend - W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru.

- W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru. Cienka czerwona linia (Thin Red Line) - Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal.

- Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal. Assassin’s Creed - Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.

Fot. Fox

Nauczyciel, który obiecał nam morze (The Teacher Who Promised the Sea) - Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.

- Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej. Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna (The Madagascar Penguins) - W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową!

- W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową! Kung Fu Panda: Święta, święta i Po (Kung Fu Panda: Holiday Special) - Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie?

- Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie? Słone lato (Hot Milk) - Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.

Słone lato (Hot Milk) - Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.

- Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Sprzedawcy 2 (Clerks II) - Dante wciąż pracuje w sklepie w New Jersey, a Randall w wypożyczalni wideo. Wszystko zmienia się, gdy Dante ogłasza, że chce wyjechać.

HBO Max - dokumenty na 1-15 grudnia

Klub nocny: Jak się bawi Turcja III (The Nightclub: Stories from Turkish Nightlife) - Choć kluby nocne stanowią 80% rozrywki Ankary, wciąż są stygmatyzowane. Serial odkrywa ich kulturę, od neonów po wysokie rachunki.

Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 grudnia)

1 grudnia

Booba V, odc. 1

Athletes to Watch: Winter Olympics 2026, odc. 1-29

Małe miłości

Uwolnić kury

2 grudnia

Evil Lives Here XVIII, odc. 1-10

3 grudnia

Hard Knocks: In season with the NFC East, odc. 1

Kundel

4 grudnia

Tylko na Ziemi

Żegnaj Christopher Robin

Królewska wystawa

Pod szarym niebem

Ad Astra: Ku gwiazdom

Gaucho Gaucho

Coś się kończy, coś zaczyna

Gniazdo

5 grudnia

Klub nocny: Jak się bawi Turcja III, odc. 1

Klub nocny: Jak się bawi Turcja II, odc. 1-4

Klub nocny: Jak się bawi Turcja I, odc. 1-6

Grand Maison Paris

Until Dawn

Rodzina McMullen

Pierwsza krowa

6 grudnia

Przepiękne

Hamlet

W dzikim galopie

The Louvre Heist Minute by Minute

7 grudnia

Przymierze

Duma i uprzedzenie

8 grudnia

Nowe życie

10 grudnia

Śniadanie na Plutonie

11 grudnia

Bękart

Happyend

Cienka czerwona linia

Long Good Thursday

12 grudnia

Jasmine, odc. 1

Assassin’s Creed

Nauczyciel, który obiecał nam morze

13 grudnia

Help! My House is Haunted VI, odc. 1-12

Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna

Merry Madagascar

Kung Fu Panda: Święta, święta i Po

Słone lato

The Best Christmas Pageant Ever

Sarah Squirm: Live + In The Flesh

14 grudnia

Cycling Africa: The Rise of African Pro Cycling

Sprzedawcy 3

Sprzedawcy 2

15 grudnia

Scars of Beauty Special

