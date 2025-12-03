HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

HBO Max w grudniu zaproponuje subskrybentom wiele ciekawych filmów. Na uwagę zasługują Hamlet, Śniadanie na Plutonie oraz Cienka czerwona linia. Nie zabraknie też kina familijnego oraz filmów w gwiazdorskiej obsadzie, jak Ad Astra: Ku gwiazdom czy Assassin’s Creed. W świąteczny nastrój wprowadzi m.in. Kung Fu Panda: Święta, święta i Po, a także inne produkcje.
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - filmy na 1-15 grudnia
- Małe miłości (Little Loves) - Teresa zmienia plany wakacyjne, by pomóc matce, która miała drobny wypadek. Ich wymuszona wspólna codzienność przynosi momenty pełne odkryć.
- Uwolnić kury (Free Chickens) - Nieudana akcja ratowania kur prowadzi aktywistów w niebezpieczną dzicz, gdzie odkrywają nowe spojrzenie na świat.
- Kundel (Mongrel) - Nieudokumentowany migrant z Tajlandii mierzy się z niesprawiedliwościami, pracując jako opiekun w górskich rejonach Tajwanu.
- Tylko na Ziemi (Only on Earth) - Podróż w jedno z najbardziej zagrożonych pożarami miejsc Europy, gdzie ludzie i zwierzęta walczą w rekordowo suchym lecie.
- Żegnaj Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin) - Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku.
- Królewska wystawa (A Rayal Christmas Tail) - W te święta Riley walczy o uratowanie schroniska, nie wiedząc, że książę Edward chce kupić teren – aż los i miłość zmieniają wszystko.
- Pod szarym niebem (Under the Grey Sky) - Para dziennikarzy walczy o to, by pozostać wiernymi sobie i sobie nawzajem, mimo represji duszących Białoruś po protestach w 2020 roku.
- Ad Astra: Ku gwiazdom (Ad Astra) - Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.
- Gaucho Gaucho - Opowieść o społeczności argentyńskich kowbojów i kowbojek, znanych jako gauchos, żyjących poza granicami współczesnego świata.
- Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Begginings) - Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.
- Gniazdo (Nest) - Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról.
- Grand Maison Paris - Słynny japoński szef Obana otwiera restaurację w Paryżu, gdzie mierzy się z presją i wyzwaniami w świecie kulinarnych mistrzów.
- Until Dawn - Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.
- Rodzina McMullen - Nowe pokolenie, nowa miłość, ci sami McMullenowie. Edward Burns powraca w sequelu, gdzie rodzina mierzy się z miłosnymi dylematami.
- Pierwsza krowa (First Cow) - Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.
- Przepiękne - Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.
- Hamlet - Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.
- W dzikim galopie (On Swift Horses) - Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.
- Przymierze (Guy Ritchie's The Covenant) - Po zasadzce afgański tłumacz Ahmed podejmuje heroiczny wysiłek, by ocalić życie amerykańskiego sierżanta Johna Kinleya.
- Duma i uprzedzenie - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło.
- Nowe życie (Birth) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.
- Śniadanie na Plutonie (Breakfast on Pluto) - Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki.
- Bękart (The Promised Land) - W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla.
- Happyend - W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru.
- Cienka czerwona linia (Thin Red Line) - Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal.
- Assassin’s Creed - Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.
- Nauczyciel, który obiecał nam morze (The Teacher Who Promised the Sea) - Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.
- Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna (The Madagascar Penguins) - W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową!
- Kung Fu Panda: Święta, święta i Po (Kung Fu Panda: Holiday Special) - Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie?
- Słone lato (Hot Milk) - Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.
- Sprzedawcy 3 (Clerks III) - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło.
- Sprzedawcy 2 (Clerks II) - Dante wciąż pracuje w sklepie w New Jersey, a Randall w wypożyczalni wideo. Wszystko zmienia się, gdy Dante ogłasza, że chce wyjechać.
HBO Max - dokumenty na 1-15 grudnia
- Klub nocny: Jak się bawi Turcja III (The Nightclub: Stories from Turkish Nightlife) - Choć kluby nocne stanowią 80% rozrywki Ankary, wciąż są stygmatyzowane. Serial odkrywa ich kulturę, od neonów po wysokie rachunki.
Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 grudnia)
1 grudnia
Booba V, odc. 1
Athletes to Watch: Winter Olympics 2026, odc. 1-29
Małe miłości
Uwolnić kury
2 grudnia
Evil Lives Here XVIII, odc. 1-10
3 grudnia
Hard Knocks: In season with the NFC East, odc. 1
Kundel
4 grudnia
Tylko na Ziemi
Żegnaj Christopher Robin
Królewska wystawa
Pod szarym niebem
Ad Astra: Ku gwiazdom
Gaucho Gaucho
Coś się kończy, coś zaczyna
Gniazdo
5 grudnia
Klub nocny: Jak się bawi Turcja III, odc. 1
Klub nocny: Jak się bawi Turcja II, odc. 1-4
Klub nocny: Jak się bawi Turcja I, odc. 1-6
Grand Maison Paris
Until Dawn
Rodzina McMullen
Pierwsza krowa
6 grudnia
Przepiękne
Hamlet
W dzikim galopie
The Louvre Heist Minute by Minute
7 grudnia
Przymierze
Duma i uprzedzenie
8 grudnia
Nowe życie
10 grudnia
Śniadanie na Plutonie
11 grudnia
Bękart
Happyend
Cienka czerwona linia
Long Good Thursday
12 grudnia
Jasmine, odc. 1
Assassin’s Creed
Nauczyciel, który obiecał nam morze
13 grudnia
Help! My House is Haunted VI, odc. 1-12
Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna
Merry Madagascar
Kung Fu Panda: Święta, święta i Po
Słone lato
The Best Christmas Pageant Ever
Sarah Squirm: Live + In The Flesh
14 grudnia
Cycling Africa: The Rise of African Pro Cycling
Sprzedawcy 3
Sprzedawcy 2
15 grudnia
Scars of Beauty Special
