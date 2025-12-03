Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na pierwszą połowę grudnia 2025. Oto lista tytułów!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
grudzień nowości 2025
Assassin's Creed - zdjęcie fot. HBO Max
Reklama

HBO Max w grudniu zaproponuje subskrybentom wiele ciekawych filmów. Na uwagę zasługują Hamlet, Śniadanie na Plutonie oraz Cienka czerwona linia. Nie zabraknie też kina familijnego oraz filmów w gwiazdorskiej obsadzie, jak Ad Astra: Ku gwiazdom czy Assassin’s Creed. W świąteczny nastrój wprowadzi m.in. Kung Fu Panda: Święta, święta i Po, a także inne produkcje. 

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - filmy na 1-15 grudnia

  • Małe miłości (Little Loves) - Teresa zmienia plany wakacyjne, by pomóc matce, która miała drobny wypadek. Ich wymuszona wspólna codzienność przynosi momenty pełne odkryć.
  • Uwolnić kury (Free Chickens) - Nieudana akcja ratowania kur prowadzi aktywistów w niebezpieczną dzicz, gdzie odkrywają nowe spojrzenie na świat.
  • Kundel (Mongrel) - Nieudokumentowany migrant z Tajlandii mierzy się z niesprawiedliwościami, pracując jako opiekun w górskich rejonach Tajwanu.
  • Tylko na Ziemi (Only on Earth) - Podróż w jedno z najbardziej zagrożonych pożarami miejsc Europy, gdzie ludzie i zwierzęta walczą w rekordowo suchym lecie.
  • Żegnaj Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin) - Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku.
  • Królewska wystawa (A Rayal Christmas Tail) - W te święta Riley walczy o uratowanie schroniska, nie wiedząc, że książę Edward chce kupić teren – aż los i miłość zmieniają wszystko.
  • Pod szarym niebem (Under the Grey Sky) - Para dziennikarzy walczy o to, by pozostać wiernymi sobie i sobie nawzajem, mimo represji duszących Białoruś po protestach w 2020 roku.
  • Ad Astra: Ku gwiazdom (Ad Astra) - Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.
materiały prasowe
  • Gaucho Gaucho - Opowieść o społeczności argentyńskich kowbojów i kowbojek, znanych jako gauchos, żyjących poza granicami współczesnego świata.
  • Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Begginings) - Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.
  • Gniazdo (Nest) - Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról.
  • Grand Maison Paris - Słynny japoński szef Obana otwiera restaurację w Paryżu, gdzie mierzy się z presją i wyzwaniami w świecie kulinarnych mistrzów.
  • Until Dawn - Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.
  • Rodzina McMullen - Nowe pokolenie, nowa miłość, ci sami McMullenowie. Edward Burns powraca w sequelu, gdzie rodzina mierzy się z miłosnymi dylematami.
  • Pierwsza krowa (First Cow) - Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.
  • Przepiękne - Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.
  • Hamlet - Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.
  • W dzikim galopie (On Swift Horses) - Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.
  • Przymierze (Guy Ritchie's The Covenant) - Po zasadzce afgański tłumacz Ahmed podejmuje heroiczny wysiłek, by ocalić życie amerykańskiego sierżanta Johna Kinleya.
Przymierze (Amazon Prime Video – abonament)fot. materiały prasowe
  • Duma i uprzedzenie - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło.
  • Nowe życie (Birth) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.
  • Śniadanie na Plutonie (Breakfast on Pluto) - Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki.
  • Bękart (The Promised Land) - W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla.
  • Happyend - W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru.
  • Cienka czerwona linia (Thin Red Line) - Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal.
  • Assassin’s Creed - Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.
Assassin's Creed - zdjęcieFot. Fox
  • Nauczyciel, który obiecał nam morze (The Teacher Who Promised the Sea) - Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.
  • Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna (The Madagascar Penguins) - W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową!
  • Kung Fu Panda: Święta, święta i Po (Kung Fu Panda: Holiday Special) - Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie?
  • Słone lato (Hot Milk) - Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.
  • Sprzedawcy 3 (Clerks III) - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło.
  • Sprzedawcy 2 (Clerks II) - Dante wciąż pracuje w sklepie w New Jersey, a Randall w wypożyczalni wideo. Wszystko zmienia się, gdy Dante ogłasza, że chce wyjechać.

HBO Max - dokumenty na 1-15 grudnia

  • Klub nocny: Jak się bawi Turcja III (The Nightclub: Stories from Turkish Nightlife) - Choć kluby nocne stanowią 80% rozrywki Ankary, wciąż są stygmatyzowane. Serial odkrywa ich kulturę, od neonów po wysokie rachunki.

Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 grudnia)

1 grudnia
Booba V, odc. 1
Athletes to Watch: Winter Olympics 2026, odc. 1-29
Małe miłości
Uwolnić kury

2 grudnia
Evil Lives Here XVIII, odc. 1-10

3 grudnia
Hard Knocks: In season with the NFC East, odc. 1
Kundel

4 grudnia
Tylko na Ziemi
Żegnaj Christopher Robin
Królewska wystawa
Pod szarym niebem
Ad Astra: Ku gwiazdom
Gaucho Gaucho
Coś się kończy, coś zaczyna
Gniazdo

5 grudnia
Klub nocny: Jak się bawi Turcja III, odc. 1
Klub nocny: Jak się bawi Turcja II, odc. 1-4
Klub nocny: Jak się bawi Turcja I, odc. 1-6
Grand Maison Paris
Until Dawn
Rodzina McMullen
Pierwsza krowa

6 grudnia
Przepiękne
Hamlet
W dzikim galopie
The Louvre Heist Minute by Minute

7 grudnia
Przymierze
Duma i uprzedzenie

8 grudnia
Nowe życie

10 grudnia
Śniadanie na Plutonie

11 grudnia
Bękart
Happyend
Cienka czerwona linia
Long Good Thursday

12 grudnia
Jasmine, odc. 1
Assassin’s Creed
Nauczyciel, który obiecał nam morze

13 grudnia
Help! My House is Haunted VI, odc. 1-12
Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna
Merry Madagascar
Kung Fu Panda: Święta, święta i Po
Słone lato
The Best Christmas Pageant Ever
Sarah Squirm: Live + In The Flesh

14 grudnia
Cycling Africa: The Rise of African Pro Cycling
Sprzedawcy 3
Sprzedawcy 2

15 grudnia
Scars of Beauty Special

Czytaj więcej: Disney+ w grudniu 2025 - 2. sezon Percy'ego Jacksona największą premierą platformy

Źródło: prasa.wbdpoland.pl

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
grudzień nowości 2025
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2019
Ad Astra: Ku gwiazdom
Oglądaj TERAZ Ad Astra: Ku gwiazdom Sci-Fi

Najnowsze

1 Guerreros del Manana aka Warriors of Tomorrow
-

Na ekranie pojawi się nowe superbohaterskie uniwersum. A skąd? Z Argentyny!

2 The Boys
-

Finał The Boys nie bierze jeńców. Nikt nie będzie bezpieczny, ofiary od 1. odcinka

3 Harry Potter
-

Gwiazdy Harry’ego Pottera razem na premierze. Sympatyczne spotkanie po latach

4 1. Ścigacz Mandaloriana i Grogu - 68 elementów
-

Nowe zestawy LEGO Star Wars na 2026 rok. Każdy może mieć swoje własne Oblężenie Mandalore w domu

5 Look Back
-

Zdobywca Złotej Palmy za kamerą aktorskiej adaptacji mangi Look Back. Są pierwsze plakaty

6 2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV