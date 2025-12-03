Na ekranie pojawi się nowe superbohaterskie uniwersum. A skąd? Z Argentyny!

Black Mandala

Nowozelandzka firma Black Mandala kupiła prawa do stworzenia serialu animowanego na podstawie Guerreros del Manana aka Warriors of Tomorrow. Co to? Kultowa argentyńska linia zabawek, złożona z superbohaterów, która zadebiutowała w latach osiemdziesiątych. W ciągu ostatnich czterdziestu lat marka zyskała dużą wartość kolekcjonerską na rynku międzynarodowym.

Kiedy zobaczymy pierwsze materiały promocyjne z serialu animowanego na podstawie Guerreros del Manana? Black Mandala planuje zaprezentować oficjalny zwiastun serii i specjalną figurkę kolekcjonerską podczas argentyńskiego Comic-Conu, który odbędzie się 5 grudnia w Buenos Aires.

Co wiemy o serialowym Guerreros del Manana?

Co wiemy o serialu inspirowanym Guerreros del Manana? Aníbal Morales będzie nadzorował prace nad animacją, Luciano Onett zajmie się muzyką, a Germán Suracce dźwiękiem. Stworzenie nowej linii zabawek powierzono Martínowi Cardozo. Doświadczony aktor głosowy Ricardo Alanis – znany z hiszpańskojęzycznego dubbingu przy filmach Chucka Norrisa i Jean-Claude'a Van Damme'a, a także kultowego Power Rangers – będzie narratorem w zwiastunie.

Dajcie znać, czy ten projekt brzmi dla Was intrygująco. Niby mówi się o przejedzeniu kinem superbohaterskim, o czym miałyby świadczyć takie sobie wyniki Marvela za ten rok, ale z drugiej strony sukces Dispatch i rosnące zainteresowanie DCU mówią coś innego. Kto wie? Może to, czego potrzebuje ten gatunek, to powiew świeżego powietrza z Argentyny?

