Na ekranie pojawi się nowe superbohaterskie uniwersum. A skąd? Z Argentyny!

Słynne (i sporo warte) superbohaterskie figurki z Argentyny pędzą na ekrany. Znamy pierwsze szczegóły serialu inspirowanego Guerreros del Manana​.
Paulina Guz
Paulina Guz
superbohaterowie 
kino superbohaterskie
Guerreros del Manana aka Warriors of Tomorrow Black Mandala
Nowozelandzka firma Black Mandala kupiła prawa do stworzenia serialu animowanego na podstawie Guerreros del Manana aka Warriors of Tomorrow. Co to? Kultowa argentyńska linia zabawek, złożona z superbohaterów, która zadebiutowała w latach osiemdziesiątych. W ciągu ostatnich czterdziestu lat marka zyskała dużą wartość kolekcjonerską na rynku międzynarodowym.

Kiedy zobaczymy pierwsze materiały promocyjne z serialu animowanego na podstawie Guerreros del Manana? Black Mandala planuje zaprezentować oficjalny zwiastun serii i specjalną figurkę kolekcjonerską podczas argentyńskiego Comic-Conu, który odbędzie się 5 grudnia w Buenos Aires. 

To najlepszy serial superbohaterski od lat. Problem w tym, że to gra

Co wiemy o serialowym Guerreros del Manana?

Co wiemy o serialu inspirowanym Guerreros del Manana? Aníbal Morales będzie nadzorował prace nad animacją, Luciano Onett zajmie się muzyką, a Germán Suracce dźwiękiem. Stworzenie nowej linii zabawek powierzono Martínowi Cardozo. Doświadczony aktor głosowy Ricardo Alanis – znany z hiszpańskojęzycznego dubbingu przy filmach Chucka Norrisa i Jean-Claude'a Van Damme'a, a także kultowego Power Rangers – będzie narratorem w zwiastunie. 

Dajcie znać, czy ten projekt brzmi dla Was intrygująco. Niby mówi się o przejedzeniu kinem superbohaterskim, o czym miałyby świadczyć takie sobie wyniki Marvela za ten rok, ale z drugiej strony sukces Dispatch i rosnące zainteresowanie DCU mówią coś innego. Kto wie? Może to, czego potrzebuje ten gatunek, to powiew świeżego powietrza z Argentyny?

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  superbohaterowie 
kino superbohaterskie
