Święta z Polsatem! Filmy na grudzień 2025

Co obejrzeć w święta na Polsacie? Przygotowaliśmy dla Was krótką rozpiskę najciekawszych filmów, które będą emitowane od 24 do 26 grudnia 2025 roku. Są na niej klasyczne bożonarodzeniowe hity, jak Kevin sam w domu, a także kinowe superprodukcje, w tym Król lew.

24 grudnia

Kevin sam w domu

Rodzinny dom wariatów

25 grudnia

Dawid i elf

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa

Kraina lodu II

Holiday

26 grudnia

Król lew

Valerian i Miasto Tysiąca Planet

Oczywiście, w pozostałe dni grudnia również nie będziecie się nudzić z Polsatem oraz TV 4! Poniżej znajdziecie filmy, które będą emitowane przed świętami. Na liście są takie hity jak Szybcy i w ściekli 9, Leon zawodowiec i Morderstwo w Orient Expressie.

Szybcy i wściekli 8 (1 grudnia)

Szybcy i wściekli 9 (8 grudnia)

Niezniszczalni 4 (15 grudnia)

Pojutrze (22 grudnia)

2012 (29 grudnia)

Natomiast w TV 4 (telewizji również należącej do grupy Polsatu), przygotowano piątkowe hity:

Wielki Mur (5 grudnia)

Morderstwo w Orient Expressie (12 grudnia)

Leon zawodowiec (19 grudnia)

Pan i władca: Na krańcu świata (26 grudnia)

Na który z tych filmów czekacie najbardziej? Dajcie znać!