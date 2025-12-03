Święta z Polsatem! Filmy na grudzień 2025

Co obejrzeć w święta na Polsacie? Przygotowaliśmy dla Was krótką rozpiskę najciekawszych filmów, które będą emitowane od 24 do 26 grudnia 2025 roku. Są na niej klasyczne bożonarodzeniowe hity, jak Kevin sam w domu, a także kinowe superprodukcje, w tym Król lew.
24 grudnia
- Kevin sam w domu
- Rodzinny dom wariatów
25 grudnia
- Dawid i elf
- Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
- Kraina lodu II
- Holiday
26 grudnia
- Król lew
- Valerian i Miasto Tysiąca Planet
Oczywiście, w pozostałe dni grudnia również nie będziecie się nudzić z Polsatem oraz TV 4! Poniżej znajdziecie filmy, które będą emitowane przed świętami. Na liście są takie hity jak Szybcy i w ściekli 9, Leon zawodowiec i Morderstwo w Orient Expressie.
- Szybcy i wściekli 8 (1 grudnia)
- Szybcy i wściekli 9 (8 grudnia)
- Niezniszczalni 4 (15 grudnia)
- Pojutrze (22 grudnia)
- 2012 (29 grudnia)
Natomiast w TV 4 (telewizji również należącej do grupy Polsatu), przygotowano piątkowe hity:
- Wielki Mur (5 grudnia)
- Morderstwo w Orient Expressie (12 grudnia)
- Leon zawodowiec (19 grudnia)
- Pan i władca: Na krańcu świata (26 grudnia)
Na który z tych filmów czekacie najbardziej? Dajcie znać!