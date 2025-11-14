placeholder
Reklama
placeholder

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie z nową prowadzącą. Kto zastąpi Olgę Herring?

Olga Herring na początku listopada 2025 roku pożegnała się z rolą prowadzącej program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Podcasterka zdradziła powód swojej decyzji w mediach społecznościowych. Już wiadomo, kto zastąpi ją w roli prowadzącej.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Ktokolwiek widział kto... 
Zdjęcie promujące program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie fot. TVP
Reklama

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie można oglądać w piątki o 22:10 na kanale TVP 3. Program jest emitowany od 1996 roku, a jego celem jest poszukiwanie zaginionych Polaków na całym świecie. Cykl doczekał się już ponad 800 odcinków. Na początku prowadzili go między innymi Wojciech Tochman i Grzegorz Miśtal. W czerwcu 2024 roku jego prowadzącą została z kolei podcasterka Olga Śledź, znana także jako Olga Herring. Ostatni odcinek programu z jej udziałem doczekał się emisji na początku listopada 2025 roku. Już wiadomo, że podcasterka nie pojawi się w nadchodzących odcinkach. Kto ją zastąpi?

Monika Skrzypczak-Szweda poprowadzi Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Olga Herring pożegnała się z rolą prowadzącej Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jak przekazał portal Press.pl, zastąpi ją Monika Skrzypczak-Szweda. Olga Herring pożegnała się z widzami programu na swoim profilu na Instagramie. Przekazała tam:

Podjęłam decyzję o odejściu, by mieć więcej czasu na te najważniejsze dla mnie projekty. Bo to, co najbardziej kocham, to tworzenie podcastów i reportaży.

Kim jest Monika Skrzypczak-Szweda?

Monika Skrzypczak-Szweda jest nie tylko dziennikarką TVP3 Katowice, ale też autorką filmów dokumentalnych i reportaży oraz wydawczynią programów telewizyjnych. W swojej dotychczasowej karierze poruszała tematy społeczne, kulturalne i historyczne.

Źródło: press.pl

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Ktokolwiek widział kto... 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Blood of Dawnwalker
-

Tak brzmi The Blood of Dawnwalker po polsku. Zobaczcie gameplay z dubbingiem

2 24: Jeszcze jeden dzień
-

Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda

3 Call of Duty: Black Ops 7
-

Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier

4 Wicked: Na dobre
-

Specjalne kubki na napoje przy seansie Wicked: Na dobre. Mamy zdjęcia!

5 Kadr z filmu Frankenstein Od Netflixa. Na zdjęciu jest Jacob Elordi jako
-

Frankenstein - tak Jacob Elordi zmienił się w najpiękniejszego potwora kina. 10 godzin w 20 sekund

6 13. Ishido Kazunari - Szogun
-

Szogun - Takehiro Hira przeczytał scenariusz jednego odcinka. "Moje dni są policzone"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV