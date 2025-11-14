fot. TVP

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie można oglądać w piątki o 22:10 na kanale TVP 3. Program jest emitowany od 1996 roku, a jego celem jest poszukiwanie zaginionych Polaków na całym świecie. Cykl doczekał się już ponad 800 odcinków. Na początku prowadzili go między innymi Wojciech Tochman i Grzegorz Miśtal. W czerwcu 2024 roku jego prowadzącą została z kolei podcasterka Olga Śledź, znana także jako Olga Herring. Ostatni odcinek programu z jej udziałem doczekał się emisji na początku listopada 2025 roku. Już wiadomo, że podcasterka nie pojawi się w nadchodzących odcinkach. Kto ją zastąpi?

Monika Skrzypczak-Szweda poprowadzi Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Olga Herring pożegnała się z rolą prowadzącej Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jak przekazał portal Press.pl, zastąpi ją Monika Skrzypczak-Szweda. Olga Herring pożegnała się z widzami programu na swoim profilu na Instagramie. Przekazała tam:

Podjęłam decyzję o odejściu, by mieć więcej czasu na te najważniejsze dla mnie projekty. Bo to, co najbardziej kocham, to tworzenie podcastów i reportaży.

Kim jest Monika Skrzypczak-Szweda?

Monika Skrzypczak-Szweda jest nie tylko dziennikarką TVP3 Katowice, ale też autorką filmów dokumentalnych i reportaży oraz wydawczynią programów telewizyjnych. W swojej dotychczasowej karierze poruszała tematy społeczne, kulturalne i historyczne.