Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Kuba Badach to wokalista, kompozytor, aranżer, producent i dziennikarz muzyczny. Jest też jednym z trenerów w programie The Voice of Poland. Dlaczego artysta jest znany jako "książę kefirów"?
Wiktoria Milena Szafrańska
Tagi:  the voice of poland 
Kuba Badach_bio_13_09_24 fot. materiały prasowe/ TVP
Kuba Badach urodził się w Krasnymstawie, a jego talent muzyczny został szybko zauważony. Już w wieku 12 lat nagrał swoją pierwszą płytę Gwiazdkowe cuda, co zapoczątkowało jego długą i owocną karierę.

W 1995 roku, jako student, stał się współzałożycielem zespołu Poluzjanci. W 1999 roku dołączył do grupy The Globetrotters, rozwijając swoją karierę na różnych polach muzycznych. Kuba Badach wielokrotnie współpracował z cenionymi artystami, a jego twórczość została dwukrotnie nagrodzona Fryderykiem. Fani kojarzą go również ze świetnych coverów piosenek Andrzeja Zauchy.

W 2020 roku Kuba Badach zasiadał w jury pierwszej polskiej edycji muzycznego talent show The Four. Bitwa o sławę, a w 2024 roku dołączył do grona trenerów wokalnych w programie The Voice of Poland.

Ile lat ma Kuba Badach?

Kuba Badach urodził się 24 sierpnia 1976 roku. W 2024 roku skończył 48 lat.

Jakie wykształcenie ma Kuba Badach?

W 2000 roku Kuba Banach ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, uzyskując tytuł magistra sztuki o specjalności wokalistyka jazzowa.

Skąd pochodzi ksywka Kuby Badacha "Książę Kefirów"?

Kuba Badach jest synem Tadeusza Badacha, który od 1977 roku pełni funkcję prezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. Dlatego Kuba jest nazywany "księciem kefirów", nawiązując do popularnego produktu mleczarskiego - kefiru Krasnystaw.

Czy Kuba Badach ma żonę?

Kuba Badach od 2012 roku jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego.

Kuba Badach pozostaje aktywny nie tylko na scenie, ale również w mediach społecznościowych, gdzie można go znaleźć na Instagramie pod nazwą @tenkubabadach.

Źródło: TVP/ Nowiny 24

