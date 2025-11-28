LEGO Masters. Kierunek Polska 2: uczestnicy. Kto występuje w programie?
Program LEGO Masters. Kierunek Polska powrócił z 2. edycją. Poznajcie bliżej jej uczestników.
Pierwszy odcinek 2. edycji LEGO Masters. Kierunek Polska będzie można oglądać na antenie TVN już w niedzielę 30 listopada 2025 roku o godzinie 19:45. Program będzie dostępny również w Playerze oraz na platformie Max. W tej odsłonie show o tytuł mistrzów LEGO Masters, zestawy klocków oraz czek na 100 tysięcy złotych powalczy pięć duetów. Ich projekty po raz pierwszy w historii programu będą oceniać będzie jury, czyli Pola Lisowicz oraz gość specjalny, który będzie zmieniał się w każdym odcinku. Kim są uczestnicy?
Uczestnicy LEGO Masters. Kierunek Polska staną przed wieloma wyzwaniami
Duety z 2. edycji LEGO Masters. Kierunek Polska przeżyją niezapomnianą przygodę. Tak jak w poprzedniej odsłonie show, nie będą tworzyć swoich budowli w studio, a w różnych miejscach w całej Polsce. Podczas zadań będą liczyć się przede wszystkim kreatywność, umiejętności techniczne i dobra zabawa.
Pierwszy odcinek nowej edycji programu przeniesie widzów do portu w Świnoujściu, skąd uczestnicy wyruszą w rejs po Bałtyku. To właśnie na pokładzie promu powstaną ich pierwsze konstrukcje, zainspirowane opowieściami o morzu i jego tajemnicach. Aktor Nikodem Rozbicki wystąpi nie tylko jako gość, lecz także jako współjuror. Wspólnie z Polą Lisowicz i Marcinem Prokopem będzie wspierał uczestników, dzieląc się wskazówkami i opiniami, a następnie pomoże zdecydować, kto przejdzie dalej w rywalizacji.
Kim są uczestnicy 2. edycji LEGO Masters. Kierunek Polska?
W gronie uczestników 2. edycji programu LEGO Masters. Kierunek Polska znaleźli się:
- Ewelina i Kamil
- Zuzia i Michał
- Jason i Tomek
- Adam i Mateusz
- Zuza i Adaś
Ewelina i Kamil
Ewelina ma 31 lat, jest nauczycielką i animatorką dziecięcą, a Kamil to 38-letni kierownik sklepu budowlanego. Są przyjaciółmi. Poznali się na evencie dla dzieci i szybko odkryli, że ich pasje idealnie się uzupełniają — dziś wspólnie prowadzą warsztaty dla najmłodszych, łącząc zabawę, ruch i kreatywne budowanie. Ich przygoda zaczęła się od wspólnej makiety miasta, a dziś mają na koncie tysiące klocków i setki uśmiechów dzieci.