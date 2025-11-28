placeholder
LEGO Masters. Kierunek Polska 2: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Program LEGO Masters. Kierunek Polska powrócił z 2. edycją. Poznajcie bliżej jej uczestników.
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Pierwszy odcinek 2. edycji LEGO Masters. Kierunek Polska będzie można oglądać na antenie TVN już w niedzielę 30 listopada 2025 roku  o godzinie 19:45. Program będzie dostępny również w Playerze oraz na platformie Max. W tej odsłonie show o tytuł mistrzów LEGO Masters, zestawy klocków oraz czek na 100 tysięcy złotych powalczy pięć duetów. Ich projekty po raz pierwszy w historii programu  będą oceniać będzie jury, czyli Pola Lisowicz oraz gość specjalny, który będzie zmieniał się w każdym odcinku. Kim są uczestnicy?

Uczestnicy LEGO Masters. Kierunek Polska staną przed wieloma wyzwaniami

Duety z 2. edycji LEGO Masters. Kierunek Polska przeżyją niezapomnianą przygodę. Tak jak w  poprzedniej  odsłonie show, nie będą tworzyć swoich budowli w studio, a w różnych miejscach w całej Polsce. Podczas zadań będą liczyć się przede wszystkim kreatywność, umiejętności techniczne i dobra zabawa.

Pierwszy odcinek nowej edycji programu przeniesie widzów do portu w Świnoujściu, skąd uczestnicy wyruszą w rejs po Bałtyku. To właśnie na pokładzie promu powstaną ich pierwsze konstrukcje, zainspirowane opowieściami o morzu i jego tajemnicach. Aktor Nikodem Rozbicki wystąpi nie tylko jako gość, lecz także jako współjuror. Wspólnie z Polą Lisowicz i Marcinem Prokopem będzie wspierał uczestników, dzieląc się wskazówkami i opiniami, a następnie pomoże zdecydować, kto przejdzie dalej w rywalizacji.

Kim są uczestnicy 2. edycji LEGO Masters. Kierunek Polska?

W gronie uczestników 2. edycji programu LEGO Masters. Kierunek Polska znaleźli się:

  • Ewelina i Kamil
  • Zuzia i Michał
  • Jason i Tomek 
  • Adam i Mateusz
  • Zuza i Adaś

Ewelina i Kamil

Ewelina ma 31 lat, jest nauczycielką i animatorką dziecięcą, a Kamil to 38-letni kierownik sklepu budowlanego. Są przyjaciółmi. Poznali się na evencie dla dzieci i szybko odkryli, że ich pasje idealnie się uzupełniają — dziś wspólnie prowadzą warsztaty dla najmłodszych, łącząc zabawę, ruch i kreatywne budowanie. Ich przygoda zaczęła się od wspólnej makiety miasta, a dziś mają na koncie tysiące klocków i setki uśmiechów dzieci.

Ewelina i Kamil
fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
