Kto zostanie Roszpunką i Riderem? Nowa lista kandydatów do aktorskich Zaplątanych

Zaplątani to film aktorski Disneya oparty na animacji z 2010 roku. The Hollywood Reporter podał aktualną listę czterech aktorek, które walczą o role i mają szansę zostać kinową Roszpunką. Brały udział w próbach ekranowych z kandydatami do roli Flynna Ridera.
Adam Siennica
Adam Siennica
8. Zaplątani (2010). Różnica: 506 (kobiety - 93., mężczyźni - 599.) fot. materiały prasowe
The Hollywood Reporter informuje, że w drugim tygodniu grudnia 2025 roku odbył się kolejny etap castingu do aktorskiego filmu Zaplątani. Dotyczył walki o role Roszpunki i Ridera. W Londynie zorganizowano z kandydatamii próby ekranowe i testy chemii. Flynn Rider to postać, która próbuje pomóc Roszpunce uciec z niewoli.

Zaplątani - kto zagra Roszpunkę?

Dziennikarz podkreśla, że na pewno nie jest to pełna lista, ale podane aktorki brały udział w castingu w Londynie, więc są częścią kolejnego etapu przesłuchań do roli.

THR dodaje, że udział miała wziąć również Lola Tung (The Summer I Turned Pretty), ale nie mogła być obecna z powodu konfliktu w terminarzu, ponieważ trwają zdjęcia do nowych odcinków jej serialu, więc producenci mogli zdecydować się, by jej nie zwalniać.

Zaplątani - kto zagra Flynna Ridera?

Tutaj również poznaliśmy kandydatów:

Decyzja ma zostać podjęta wkrótce, ale dokładnych dat nie znamy. Przypomnijmy, że w animacji głosami tych postaci byli Mandy Moore oraz Zachary Levi.

Nadal nie wiemy, kto zagra postać Gothel, która więzi Roszpunkę. Scarlett Johansson nie jest już związana z rolą. Michael Gracey (Better Man, The Greatest Showman) ma wyreżyserować musical. Data premiery nie jest znana, ale prace na planie ruszą w czerwcu 2026 roku.

Źródło: thehollywoodreporter.com

