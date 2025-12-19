Kto zostanie Roszpunką i Riderem? Nowa lista kandydatów do aktorskich Zaplątanych

fot. materiały prasowe

The Hollywood Reporter informuje, że w drugim tygodniu grudnia 2025 roku odbył się kolejny etap castingu do aktorskiego filmu Zaplątani. Dotyczył walki o role Roszpunki i Ridera. W Londynie zorganizowano z kandydatamii próby ekranowe i testy chemii. Flynn Rider to postać, która próbuje pomóc Roszpunce uciec z niewoli.

Zaplątani - kto zagra Roszpunkę?

Dziennikarz podkreśla, że na pewno nie jest to pełna lista, ale podane aktorki brały udział w castingu w Londynie, więc są częścią kolejnego etapu przesłuchań do roli.

THR dodaje, że udział miała wziąć również Lola Tung (The Summer I Turned Pretty), ale nie mogła być obecna z powodu konfliktu w terminarzu, ponieważ trwają zdjęcia do nowych odcinków jej serialu, więc producenci mogli zdecydować się, by jej nie zwalniać.

Zaplątani - kto zagra Flynna Ridera?

Tutaj również poznaliśmy kandydatów:

Milo Manheim Zombies

Charlie Gillespie

Gilli Jones - początkujący aktor ze Szkocji.

Decyzja ma zostać podjęta wkrótce, ale dokładnych dat nie znamy. Przypomnijmy, że w animacji głosami tych postaci byli Mandy Moore oraz Zachary Levi.

Nadal nie wiemy, kto zagra postać Gothel, która więzi Roszpunkę. Scarlett Johansson nie jest już związana z rolą. Michael Gracey (Better Man, The Greatest Showman) ma wyreżyserować musical. Data premiery nie jest znana, ale prace na planie ruszą w czerwcu 2026 roku.