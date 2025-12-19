Reklama
Zwiastun nowego filmu z Tomem Cruise’em zaskakuje fanów

Tom Cruise od wielu lat konsekwentnie kojarzony jest z kinem akcji i widowiskowymi blockbusterami. Nadchodzący projekt stanowi jednak wyraźną zmianę w jego karierze - to artystyczna komedia wyreżyserowana przez jednego z najlepiej ocenianych twórców pracujących obecnie w branży.
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Digger - Tom Cruise fot. materiały prasowe
Alejandro González Iñárritu to jeden z najlepszych reżyserów, którego każdy film wzbudzał wielkie zainteresowanie i emocje. Wystarczy wymienić takie tytuły jak Birdman, Zjawa (w końcu Oscar dla Leonardo DiCaprio), Babel oraz Biutiful. Jego najnowszy film to zmiana w karierze Toma Cruise'a i przypomnienie fanom kina, że to także wybitny aktor, a nie tylko gwiazda kina akcji popisująca się kaskaderskimi wyczynami.

Nowy film Toma Cruise'a - zwiastun

Pierwszy teaser pokazuje Toma Cruise'a w nietypowej roli. Tytuł to Digger, a zapowiedź zdradza, że to „komedia o katastroficznych rozmiarach”.

Digger - co wiemy o filmie?

Projekt był kręcony w Wielkiej Brytanii przez pół roku. Dla reżysera Alejandra Gonzáleza Iñárritu jest to pierwszy anglojęzyczny film od czasów Zjawy, więc minęło sporo lat. Iñárritu napisał również scenariusz razem z Nicolásem Giacobone’em oraz Alexandrem Dinelarisem, z którymi wcześniej pracował przy Birdmanie.

nullfot. materiały prasowe

Digger - o czym jest film?

Bohaterem jest Digger Rockwell (Tom Cruise), najpotężniejszy człowiek na świecie, który wyrusza na szaloną misję, by udowodnić, że jest zbawieniem ludzkości, zanim katastrofa, którą przygotował, zniszczy wszystko.

W obsadzie są również Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed oraz Emma D’Arcy.

Dokładna data premiery w polskich kinach nie jest znana.

Źródło: variety.com

