Gwiazda Śmierci w wersji LEGO Star Wars. To największy zestaw w historii

Fani Gwiezdnych wojen na przestrzeni lat mogli liczyć na niejeden imponujący zestaw LEGO. Żaden z nich nie był jednak aż tak kosmicznych rozmiarów, jak LEGO Star Wars: Gwiazda Śmierci - Ultimate Collector Series (75419). Zestaw ten jest jednym z najbardziej wyczekiwanych zestawów w historii serii i składa się z aż 9 023 elementów. Ma ponad 52,3 cm wysokości, 48,0 cm szerokości i 38,3 cm głębokości, co czyni go największym jak do tej pory zestawem LEGO Star Wars. Ponadto zawiera on aż 38 minifigurek, w tym kultowe postacie: Luke’a Skywalkera (zarówno w wersji Jedi, jak i przebranego za szturmowca), Hana Solo, księżniczkę Leię, Dartha Vadera, Imperatora Palpatine’a oraz dwie figurki droidów. Nie brakuje też minifigurki szturmowca w wannie z hydromasażem. Stanowi ona żartobliwe nawiązanie do gier wideo LEGO Star Wars.

Gwiazda Śmierci z serii LEGO Star Wars jest nie z tej ziemi

Producenci LEGO Star Wars dołożyli wszelkich starań, aby przenieść dorosłych fanów w samo serce najsłynniejszej stacji kosmicznej Imperium Galaktycznego. Jak można przeczytać w informacji prasowej, od Nowej nadziei po Powrót Jedi, ten kolekcjonerski zestaw odtwarza jedne z najbardziej legendarnych momentów w historii kina. Fani mogą zbudować i odkrywać szczegółowe, klockowe rekonstrukcje zgniatarki śmieci, sali tronowej Imperatora Palpatine’a, celi więziennej księżniczki Lei, sterowni promienia ściągającego, hangaru imperialnego wahadłowca i wielu innych miejsc.

Dzięki zwartej podstawie i warstwowej, pionowej konstrukcji, model oferuje głębię i złożoność, a jednocześnie świetnie prezentuje się na wystawie. Niezależnie od tego, czy odtwarzasz pojedynek na miecze świetlne między Darthem Vaderem a Obi-Wanem Kenobim, huśtasz się z Lukiem i Leią nad wysuwanym mostem, czy po prostu podziwiasz architektoniczną potęgę Gwiazdy Śmierci – ten zestaw to absolutny must-have dla fanów Gwiezdnych Wojen.

Oto jak prezentuje się zestaw:

Ile kosztuje zestaw LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci i gdzie można go kupić?

Cena LEGO Star Wars Gwiazda Śmierci - Ultimate Collector Series wynosi 4299,99 złotych. Zestaw będzie dostępny w ramach wczesnego dostępu dla członków LEGO Insiders od 1 października 2025 roku na oficjalnej stronie LEGO. Do sprzedaży regularnej trafi z kolei 4 października.

Dodatkowo, klienci, którzy kupią zestaw w dniach 1–7 października 2025 roku, otrzymają w prezencie odpowiedni dla dzieci powyżej 10. roku życia zestaw LEGO Star Wars TIE Fighter z imperialnym stojakiem hangarowym (40771). Warto też wspomnieć, że członkowie LEGO Insiders mogą skorzystać z szeregu ekskluzywnych ofert przygotowanych z okazji premiery zestawu. Wśród nich znalazł się limitowany plakat kolekcjonerski (dostępnych jedynie 5000 sztuk na całym świecie). Ma on ponad 80 cm wysokości i 60 cm szerokości (31 x 23 cale) i gwarantuje epicki wygląd na każdej ścianie fana. Można go odebrać od 1 października na stronie LEGO Insiders za 5000 punktów, do wyczerpania zapasów. Członkowie otrzymają kod do dodania przy kolejnym zamówieniu na stronie LEGO. Jest on ważny przez 60 dni od momentu wykorzystania punktów. Aby sprawdzić, ile punktów możesz zdobyć w swojej lokalizacji, odwiedź oficjalną stronę LEGO.