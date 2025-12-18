fot. Netflix / IMDb

Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence w 2021 roku pojawili się razem na ekranie w produkcji Netflixa Nie patrz w górę. Cztery lata później zdobywcy Oscarów znów mieli okazję połączyć siły, tym razem za sprawą serii Variety Actors on Actors. Zadali sobie wtedy liczne pytania na temat swoich karier. Co Leonardo DiCaprio wyznał Jennifer Lawrence?

Leonardo DiCaprio o Titanicu i karierze aktorskiej

Wygląda na to, że Leonardo DiCaprio nie tęskni za rolą Jacka Dawsona z Titanica. Kiedy Jennifer Lawrence zapytała go o tę kultową produkcję z 1997 roku, aktor przyznał, że nie oglądał jej od lat. Aktorka odpowiedziała na to:

Powinieneś. Założę się, że byłbyś w stanie go teraz obejrzeć, jest taki dobry.

DiCaprio stwierdził wtedy:

Zwykle nie oglądam filmów ze swoim udziałem.

W dalszej części wywiadu Jennifer Lawrence postanowiła zapytać swojego kolegę z branży, dlaczego postanowił zostać aktorem. DiCaprio stwierdził:

Myślę, że w dzieciństwie moją motywacją do tego, aby zostać aktorem była przede wszystkim chęć wyprowadzki. Mój przyrodni brat grał w wielu reklamach i powiedział: ''Chwila, można na tym zarobić? Muszę się wydostać z tego miejsca''. (...) Namawiałem rodziców, żeby zabierali mnie na przesłuchania. Powiedziałem im, że w ten sposób zarobię na studia, żebym mógł spróbować zrobić karierę w jakiejś branży. Przez pewien czas nie dostawałem żadnego angażu. Dostałem za to reklamę samochodu Matchbox, w której grałem gangstera z zaczesanymi do tyłu włosami. Trzymałem teczkę i ją otworzyłem. (...) Zaczesałem sobie włosy do tyłu i założyłem skórzaną kurtkę. Umówiłem też wizytę w Mickey's Safety Club (klub bezpieczeństwa Myszki Miki) - specjalnym programie pozalekcyjnym, w którym uczyło się dzieci o szkodliwości nark*tyków.

Lawrence zapytała DiCaprio również o ulubionego reżysera. Aktor wymienił kilka nazwisk:

Jest wielu świetnych reżyserów. Damien Chazelle jest niezwykle utalentowany. Michael Mann jest niesamowity, zawsze chciałem z nim pracować. Nie mam konkretnego nazwiska, Paul zawsze był kimś, kogo naprawdę podziwiałem z pokolenia na pokolenie. Prawie nakręciliśmy razem Boogie Nights, a potem miałem okazję obserwować całą jego karierę przez ostatnie 25 lat. To niesamowity wizjoner.

Warto wspomnieć, że Leonardo DiCaprio połączy siły z Michaelem Mannem przy filmie Gorączka 2 (Heat 2). Jest to kontunuacja kultowej produkcji z 1995 roku. Jej premiera jest planowana na 2026 lub 2027 rok.

W dalszej części wywiadu Jennifer Lawrence wyznała, że niegdyś odkryła, że jej kreatywna i polityczna część mózgu są ze sobą nierozerwalnie powiązane. DiCaprio postanowił wtedy zdradzić, jakie ma zdanie na temat poruszających tematy polityczne:

Bardzo trudno jest powiedzieć coś o świecie, w którym żyjemy. Musi w tym być element ironii lub komedii, inaczej ludzie nie czują się mile widziani. W latach siedemdziesiątych powstały te wszystkie filmy polityczne: Syndykat zbrodni, Trzy dni Kondora, Wszyscy ludzie prezydenta - były traktowane bardzo poważnie. Dzisiaj wydaje się, że panuje tak wielka polaryzacja i ekstremizm, że jeśli opowiesz się po którejś stronie, zrazisz do siebie połowę widzów.

Całą rozmowę Leonardo DiCaprio z Jennifer Lawrence znajdziecie poniżej: