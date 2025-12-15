placeholder
Opis zwiastunów Avengers: Doomsday ujawniony. 4 postacie - legenda MCU na rowerze

Do sieci trafiły zaskakujące opisy 4 zwiastunów Avengers: Doomsday. Każdy z nich poświęcony jest innej postaci - prawdziwa legenda MCU pojawia się nawet na... rowerze. Tylko czy to na pewno pełnoprawne trailery? 
Piotr Piskozub
avengers: doomsday zwiastun MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - Doktor Doom Marvel
Ledwie przed chwilą informowaliśmy Was o opinii MyTimeToShineHello, który stwierdził, że zwiastuny Avengers: Doomsday są "nudne". W całej sprawie pojawiła się już istotna aktualizacja. Po sieci krążą opisy 4 materiałów promujących przyszłoroczny film Marvela. Powiedzieć, że są one zaskakujące, to właściwie nic nie powiedzieć. Część internautów nie jest nawet pewna, czy w tym przypadku można w ogóle mówić o trailerach jako takich. 

MyTimeToShineHello uzupełnił swój wcześniejszy raport o to, że każdy z 4 nadchodzących zwiastunów Avengers: Doomsday jest przedstawiony z perspektywy innej postaci - pierwszą z nich ma być portretowany przez Roberta Downeya Jr. Doktor Doom. Prawdziwą bombę spuścił jednak inny scooper, uznawany za sprawdzone źródło informacji Cryptic4KQual, który w odpowiedzi na rewelacje swojego kolegi po fachu obwieszcza:

Och, ciekawe - czyli zmienili kolejność. Doom miał iść pierwszy. OK, w takim razie nie ma już dłużej powodu tego ukrywać, bo ludzie pomyśleliby, że opowiadam bajki. 

Cztery „zwiastuny” tak naprawdę nie są zwiastunami - to cztery krótkie sceny, z których każda skupia się na innym bohaterze. Ten ze Steve'em miał pierwotnie być trzecim, ale wygląda na to, że teraz będzie pierwszy. Pokazuje Rogersa wracającego do domu na rowerze. Ma małego synka. Pojawia się napis: „Steve Rogers powróci w Avengers: Doomsday”, potem kolejny: „Grudzień 2026”, a na końcu odliczanie.

Skoro zmienili kolejność, ZAKŁADAM, że drugi będzie teraz Thor.

Innymi słowy: Cryptic4KQual zaprzecza doniesieniom MyTimeToShineHello, twierdząc, że pierwszy ze zwiastunów będzie poświęcony postaci Kapitana Ameryki. W kolejnych pojawią się prawdopodobnie Thor i na pewno Doom. Kto jest czwartym bohaterem? W komentarzach w sieci najczęściej przewija się Reed Richards. 

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

arrow-left Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie. fot. Marvel arrow-right
Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie.
Pocałunek Steve’a Rogersa i Sharon Carter w „Wojnie bohaterów” – przypomnijmy, że Sharon jest siostrzenicą prawdziwego obiektu westchnień Kapitana Ameryki, Peggy Carter. W dodatku para poznała się na pogrzebie tej ostatniej.
„Scooby doo this crap” – zdanie wypowiedziane przez Doktora Strange’a w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu” jest najlepszym dowodem na to, że MCU czasami chce być aż za bardzo „cool”.
Nadejście armii kobiecych bohaterek w filmie „Koniec gry”. Z perspektywy czasu można przypuszczać, że Marvel Studios za pomocą tej sekwencji chciało w ekspresowym tempie nadrobić długie lata, w trakcie których żeńskie postacie były w MCU traktowane po macoszemu.
Świeży przykład cringe’u w MCU – She-Hulk twerkująca z Megan Thee Stallion.
Shuri widząc nowe buty T’Challi w „Czarnej Panterze” stwierdza: „What are thooose?”, robiąc przy tym dziwaczną minę. Cringe w tej sekwencji potrafi przygnieść wielu fanów MCU.
Cała relacja Tony’ego Starka i Christine Everhart w „Iron Manie”, ze szczególnym uwzględnieniem następującego dialogu: „Czy w całym życiu straciłeś choć godzinę snu?”, na co protagonista odpowiada: „Przygotowałem się do stracenia kilku z tobą”.
Krawcowa, agentka S.H.I.E.L.D., każe się rozebrać nieletniemu Peterowi Parkerowi do naga. Zwróćcie uwagę, że nawet sam Pajączek wziął jej powtórzone dwukrotnie polecenie za „zawstydzające”.
Scena z „Miłości i gromu”, w czasie której Jane Foster próbuje wymyślić swoje hasło przewodnie. Jej „Let’s bring the rainbow” miało brzmieć zabawnie, lecz w połączeniu z dyskusją boga burzy i Walkirii na temat tworzenia hasła może prezentować się żenująco.
Lokie i Sylvie dzielący koc i patrzący w dal. Owszem, scena ta miała spory potencjał emocjonalny, lecz patrząc z perspektywy całego serialu wydaje się, że budowanie miłosnego napięcia pomiędzy bohaterami niekoniecznie poszło po myśli twórców.
Rocket śmiejący się z przydomka Taserface’a; cringe’owe może być to, jak długo szop nabijał się z nowo poznanej postaci.
Ujawnienie widzom „WandaVision”, że postać, którą wcześniej brano za prawdziwego Quicksilvera bądź samego Mefisto, to w rzeczywistości Ralph Bohner – nazwisko bohatera z perspektywy czasu śmieszy coraz mniej.
Thor w „Miłości i gromie” rozmawia ze Stormbreakerem w taki sposób, jakby młot był zazdrosny o Mjolnira.
Profesor Hulk w trakcie rozmowy z Ant-Manem zostaje poproszony przez dzieci o wspólne zdjęcie i autograf. Sekwencja ta miała oddać ogromną zmianę mentalną, która zaszła w Zielonym Goliacie, lecz dodanie do niej takich elementów jak uczenie dzieci o słuchaniu mamy może wydawać się nieco cringe’owe.
Peter Quill w „Strażnikach Galaktyki vol. 2” dowiaduje się, że odziedziczył po Ego wszechpotężne moce. Cringe’owa jest reakcja bohatera na te informacje, zaklęta w zdaniu: „I’m gonna build some weird shit!”.
W filmie „Thor: Mroczny świat” bez wyraźnego powodu pokazano nagiego Erika Selviga. Sekwencja ta po latach bardziej żenuje niż śmieszy.
Tony Stark oddaje mocz do własnej zbroi w filmie „Iron Man 2”.
„I want one” – to słowa Tony’ego Starka skierowane do Pepper Potts tuż po poznaniu Nataszy Romanow. Z perspektywy lat seksualizacja postaci Czarnej Wdowy w „Iron Manie 2” może zostać uznana za mocno cringe’ową.
Shuri tłumaczy Bruce’owi Bannerowi, jak oddzielić Kamień Umysłu od ciała Visiona. Młoda bohaterka traktuje swojego rozmówcę – bądź co bądź jeden z najwybitniejszych umysłów na Ziemi i współtwórcę Visiona – za uczniaka, który właściwie nie zna się na omawianym temacie. Co jeszcze gorsze, Banner nie ma nic przeciwko takiemu traktowaniu.
Jane Foster podczas poznania Odyna zapytała go, kim jest; niewiedza osoby uznawanej za jednego z najlepszych naukowców na kuli ziemskiej może być porażająca. Cringe wywoływało także usilne robienie z Foster „wiecznie nieuprzejmej” postaci, nie mówiąc już o słynnym „Oh. My. God.” z pierwszego „Thora”.
W „Czasie Ultrona” Natasza zapewnia Bruce’a, że go uwielbia, później go całuje, by ostatecznie… zrzucić go w przepaść, chcąc w ten sposób przywołać Hulka.
Happy Hogan podgląda w lusterku samochodu przebierającą się Nataszę Romanow.
Wygląda na to, że część widzów ma problem z poczuciem humoru Draxa. Dla niektórych odbiorców żenująca jest więc scena ze „Strażników Galaktyki vol. 2”, w trakcie której bohater mówi Mantis o jej brzydocie.
Większość scen z udziałem Ant-Mana w „Końcu gry”. Bohater ma doskonały plan na pokonanie Thanosa, jednak zaskakująco często inni herosi traktują go jak nawiedzonego czy narzucającego się dzieciaka, który tylko przeszkadza.
W „Wojnie bez granic” Star-Lord miał szansę zdjąć Rękawicę Nieskończoności z dłoni Thanosa. Pal już licho jego egoistyczne podejście do całej sytuacji; odrobinę żenujące jest to, że Quill po usłyszeniu informacji o śmierci Gamory zaczyna nazywać Szalonego Tytana „dupkiem” i bić go po twarzy.
W „Czasie Ultrona” Stark mówi do Nataszy: „Lepiej, żebyście nie grali teraz z Bannerem w ukrywanie cukinii” – ten żart miał najprawdopodobniej odnosić się do seksualnych upodobań Romanow.
W pierwszym „Iron Manie” Happy Hogan przywozi Starkowi „amerykańskiego cheesburgera” – właśnie to było życzeniem bohatera, który zdołał wydostać się z niewoli i dopiero co skonstruował swój pierwszy kostium. Wiele wskazuje na to, że cała sekwencja była po prostu słabo ukrywanym przykładem product placementu; zauważmy bowiem, że cheeseburger pochodzi ze znanej na całym świecie sieci fast foodów.
W sekwencji początkowej „Czasu Ultrona” Avengers atakują siedzibę Hydry, w której ukrywa się baron von Strucker. Jeden z żołnierzy, zamiast obawiać się o własne życie czy choć próbować o nie walczyć, wolał wykrzyczeć piskliwym głosem do dowódcy: „Sir, it’s the Avengers!”.
Większość scen z trylogii Spider-Mana, w których pajęczy zmysł Petera Parkera jest z niejasnych przyczyn i wciąż konsekwentnie określany mianem „łaskotek”.
Kolejna scena Bannera i Romanow z „Czasu Ultrona” i okryty złą sławą dialog, w ramach którego Natasza mówi o swojej bezpłodności, dodając później, że usunięcie jej narządów rodnych zamieniło ją w „potwora”. Joss Whedon mógł naprawdę przesadzić w próbie wzbudzenia w widzu empatii względem Czarnej Wdowy.
Wanda Maximoff i jej rozmowa z synami na temat lodów. Tommy i Billy spróbowali przekonać matkę do dania im ulubionego smakołyku za pomocą wyśpiewanej rymowanki: „We like ice cream like every child should! If we get some ice cream, we promise to be good!”.
Każda scena z używaniem rosyjskiego akcentu w „Czarnej Wdowie”. Weźmy pod uwagę, że korzystają z niego najwybitniejsi szpiedzy, którzy prawdopodobnie przez dobrych kilka lat zdołali się nauczyć mówić płynnie po angielsku.
Doktor Strange i jego trzecie oko – zamiast elementu zaskoczenia czy grozy część z widzów poczuła zażenowanie takim obrotem spraw, porównując później trzecie oko Najwyższego Maga do znanej z animacji postaci Irytującej Pomarańczy.
Co część z Was może zdziwić, internauci w sieci za cringe’ową mają także scenę z „Wojny bez granic”, w której T’Challa przygotowuje swoje państwo do obrony przez armią Thanosa, dodając na koniec problematyczne „I dajcie temu facetowi tarczę!”.
W „Spider-Man: Homecoming” Peter Parker rozmawia z Aaronem Davisem. Odrobinę cringe’owe jest to, że bohater nie zapytał rozmówcy o to, gdzie teraz zmierza Vulture, po czym chciał się oddalić – Davis musi o tym odchodzącemu Pajączkowi przypomnieć.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: MyTimeToShineHello/Cryptic4KQual

Piotr Piskozub
avengers: doomsday zwiastun MCU
