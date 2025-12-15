Opis zwiastunów Avengers: Doomsday ujawniony. 4 postacie - legenda MCU na rowerze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Ledwie przed chwilą informowaliśmy Was o opinii MyTimeToShineHello, który stwierdził, że zwiastuny Avengers: Doomsday są "nudne". W całej sprawie pojawiła się już istotna aktualizacja. Po sieci krążą opisy 4 materiałów promujących przyszłoroczny film Marvela. Powiedzieć, że są one zaskakujące, to właściwie nic nie powiedzieć. Część internautów nie jest nawet pewna, czy w tym przypadku można w ogóle mówić o trailerach jako takich.

MyTimeToShineHello uzupełnił swój wcześniejszy raport o to, że każdy z 4 nadchodzących zwiastunów Avengers: Doomsday jest przedstawiony z perspektywy innej postaci - pierwszą z nich ma być portretowany przez Roberta Downeya Jr. Doktor Doom. Prawdziwą bombę spuścił jednak inny scooper, uznawany za sprawdzone źródło informacji Cryptic4KQual, który w odpowiedzi na rewelacje swojego kolegi po fachu obwieszcza:

Och, ciekawe - czyli zmienili kolejność. Doom miał iść pierwszy. OK, w takim razie nie ma już dłużej powodu tego ukrywać, bo ludzie pomyśleliby, że opowiadam bajki. Cztery „zwiastuny” tak naprawdę nie są zwiastunami - to cztery krótkie sceny, z których każda skupia się na innym bohaterze. Ten ze Steve'em miał pierwotnie być trzecim, ale wygląda na to, że teraz będzie pierwszy. Pokazuje Rogersa wracającego do domu na rowerze. Ma małego synka. Pojawia się napis: „Steve Rogers powróci w Avengers: Doomsday”, potem kolejny: „Grudzień 2026”, a na końcu odliczanie. Skoro zmienili kolejność, ZAKŁADAM, że drugi będzie teraz Thor.

Innymi słowy: Cryptic4KQual zaprzecza doniesieniom MyTimeToShineHello, twierdząc, że pierwszy ze zwiastunów będzie poświęcony postaci Kapitana Ameryki. W kolejnych pojawią się prawdopodobnie Thor i na pewno Doom. Kto jest czwartym bohaterem? W komentarzach w sieci najczęściej przewija się Reed Richards.

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.