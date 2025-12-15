placeholder
Reklama
placeholder

AI popuściło wodze fantazji przy 1. sezonie Fallouta. Prime Video wycofuje się z "innowacji"

Amazon ponoć wycofał swoją nową "innowacyjną" funkcję AI-recap z Prime Video po tym, jak internauci zaczęli zauważać błędy w podsumowaniach 1. sezonu Fallouta. To może być zwiastun większych problemów, związanych ze sztuczną inteligencją w streamingu.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Prime video 
AI fallout
Fallout 2 sezon Prime Video
Reklama

Pamiętacie jeszcze kontrowersje ze zwiastunem Megalopolis? W trailerze pojawiły się niepochlebne cytaty krytyków, dotyczące poprzednich filmów Francisa Forda Coppoli. Później okazało się jednak, że są nieprawdziwe. Szybko okazało się, że w celu znalezienia ich wykorzystano generatywne AI, które pozwoliło sobie na trochę fantazji. I choć od tej sprawy minął rok, a ludzie nadal pokazują wadliwe funkcjonowanie wszelkich chatów i sztucznej inteligencji, która lubi dopowiadać sobie fakty, to Hollywood najwyraźniej nadal uczy się na błędach. 

AI generuje złe podsumowanie 1. sezonu Fallouta

W listopadzie Amazon ogłosił wdrożenie nowej funkcji, opartej na generatywnej sztucznej inteligencji w wersji beta. Miała tworzyć podsumowania wybranych produkcji Prime Originals. W skrócie, program skanował na przykład serial, zaznaczał elementy, które uznawał za najważniejsze punkty fabuły, a potem na ich podstawie tworzył recap przed nowym sezonem.

Doskonałą "ofiarą" okazał się Fallout, ponieważ 2. sezon hitu Prime Video zadebiutuje na platformie 17 grudnia, czyli akurat niedługo po wprowadzeniu nowej funkcji. Podsumowanie 1. sezonu serialu zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i zawierało nawet głos AI. Jak donosi GamesRadar, użytkownik Reddita zauważył, że miało jednak wiele nieścisłości, w tym pomylono czas akcji o kilka dekad. Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno, kilka podsumowań AI –  chociażby Jack Ryan, Bosch, Platforma, no i oczywiście samego Fallout znikło z serwisu.  

To nie pierwszy problem Prime Video z AI

Wiceprezes ds. technologii w Prime Video, Gérard Medioni, w swoim pierwotnym ogłoszeniu zapowiadał, że podsumowania AI są przełomowe; że to pierwsza tego rodzaju funkcja w streamingu; że Prime Video zależy na ułatwianiu życia klientom. Pomijając jednak oczywisty fakt, że to rozwiązanie najwyraźniej nie działa i wprowadza użytkowników w błąd, jest jeszcze inna kwestia – absolutnie nikt o nią nie pytał. Napisanie podsumowania człowiekowi, który oglądał serial, zajęłoby kilka sekund.

W dodatku użytkownicy Prime Video już od jakiegoś czasu narzekają na funkcje związane ze sztuczną inteligencją w serwisie. Wszystko dlatego, że fani anime podczas oglądania słynnego Banana Fish, które do tej pory nie doczekało się angielskiego dubbingu, zauważyli nową funkcję – w językach można było wybrać AI beta, by program sam zaczął generować tłumaczenie. Efekty były groteskowe. Nie tylko sama jakość tłumaczenia, ale ten monotonny głos AI. Do tego stopnia, że całość mogłaby uchodzić za kiepską parodię.

AI może być problemem w streamingu 

Fani zaczęli się więc obawiać, że gdy efekty przestaną być tragiczne, a zaczną być średnie, wiele platform zacznie używać tego rozwiązania, by oszczędzić pieniądze i pochwalić się innowacyjnością, w efekcie czego klienci dostaną gorszy produkt w tej samej cenie. To może też doprowadzić do tego, że przestanie się już zlecać ludziom tworzenie porządnych tłumaczeń i dubbingów, które zachowują ducha oryginału. 

Nie da się ukryć, że na naszych oczach znów rośnie piractwo, które jeszcze niedawno zostało niemal całkowicie wytępione przez streaming w przystępnych cenach. I wygląda na to, że ta "innowacja" może tylko pogłębić ten problem i ludzie będą woleli poszukać nieoficjalnego tłumaczenia, stworzonego przez fanów, którzy rozumieją niuanse języka i kontekst wydarzeń na ekranie, zamiast płacić za coś, co równie dobrze mógłby zrobić dla nich za darmo program AI. 

Fallout - easter-eggi ze zwiastuna 2. sezonu

Miasteczko Novac

W 2. sezonie odwiedzimy ikoniczne miasteczko Novac, w którego centrum znajduje się motel oraz charakterystyczny dinozaur z otwartą szczęką. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokacji z gry Fallout: New Vegas i miejsce poznania jednego z towarzyszy.

arrow-left
Miasteczko Novac
fot. Prime Video
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Prime video 
AI fallout
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

5,9

2022
Platforma
Platforma Dramat
2018
Banana fish
Oglądaj TERAZ Banana fish Animowany

8,3

2024
Fallout
Oglądaj TERAZ Fallout Przygodowy

7,8

2020
Upload
Oglądaj TERAZ Upload Sci-Fi

8,0

2018
Jack Ryan
Oglądaj TERAZ Jack Ryan Szpiegowski

8,4

2014
Bosch
Oglądaj TERAZ Bosch Dramat

Najnowsze

1 Lalka - oficjalny kadr z polskiego filmu kinowego
-

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki! Pierwsze zdjęcie bohatera z kinowej Lalki

2 Na noże 3
-

Na noże - czy powstanie 4. część? Rian Johnson już myśli o kontynuacji

3 The Smashing Machine
-

Szczegóły transformacji Dwayne'a Johnsona: 22 protezy, zakrywanie tatuaży i peruka

4 Kadr z reklamy z udziałem Macaulaya Culkina
-

Obsada Kevina samego w domu mogła być kompletnie inna. Oto nazwiska, które brano pod uwagę

5 Street Fighter - Dan Hibiki
-

Aktor ze Street Fightera wbija szpilkę w obsadę Mortal Kombat 2. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o...

6 11. Kosmogodzilla (SpaceGodzilla) – jeden z najbardziej przebiegłych rywali Króla Potworów. W filmie Godzilla kontra Kosmogodzilla (1994) założono, że monstrum powstało przez ewolucję komórek Godzilli, które w wyniku jego poprzednich bitew z Biollante lub Mothrą trafiły do przestrzeni kosmicznej, w tym czarnej dziury,
-

Godzilla zmierzy się z legendarnym wrogiem. Hollywood wprowadza kultowego potwora z klasyki!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e11

Simpsonowie

s2025e240

Moda na sukces

s16e09

Bob’s Burgers

s42e71

s20e12

Cztery żony i mąż

s58e12

s06e01

Zwierzęce zagadki

s24e12

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Stuart Townsend
Stuart Townsend

ur. 1972, kończy 53 lat

Charlie Cox
Charlie Cox

ur. 1982, kończy 43 lat

Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan

ur. 1990, kończy 35 lat

Ralph Ineson
Ralph Ineson

ur. 1969, kończy 56 lat

Adam Brody
Adam Brody

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV