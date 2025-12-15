placeholder
Dave Bautista jednak nie zagra w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotki

James Gunn jednym oświadczeniem obalił wszystkie dotychczasowe plotki dotyczące filmu Man of Tomorrow. Czy którykolwiek z prognozowanych kandydatów na Brainiaca jeszcze bierze udział w wyścigu o rolę?
Wiktor Stochmal
Wszystkie dotychczasowe doniesienia i wskazówki zostawione przez Jamesa Gunna wskazują na to, że przeciwnikiem Supermana i Lexa Luthora w Man of Tomorrow będzie Brainiac z komiksów DC. Do tej pory scooperzy z branży ogłosili kilka kandydatur - wśród nich m.in. Matt Smith, Sam Rockwell, Claes Bang, a także Dave Bautista. Ten ostatni miał rzekomo stać się ulubionym wyborem Jamesa Gunna. Kierownik DCU szybko jednak rozwiał wątpliwości, a informator zaprzeczył, że plotka ta wyszła od niego.

Zwiastuny Avengers: Doomsday są nudne? Marvel dołączy do nich materiał z ostrzeżeniem

W Internecie pojawiły się doniesienia od Jeffa Sneidera mówiące o tym, że to Dave Bautista jest faworytem do roli Brainiaca. Nie byłoby to dużym zdziwieniem. Aktor chciał dołączyć do DCU, jest przyjacielem Jamesa Gunna, a reżyser Man of Tomorrow często korzysta z usług aktorów, z którymi już współpracował. Potem jednak sam Sneider stwierdził, że nic takiego nie powiedział i plotka została wyjęta z kontekstu. 

To ktoś inny rozpoczął plotkę o Bautiście/Brainiacu, nie ja.

James Gunn niedługo później potwierdził jego słowa i zdementował wszystkie dotychczasowe plotki w charakterystyczny dla siebie sposób:

Zapomnijmy na moment, że nigdy nie powiedziałem, że Brainiac jest w tym filmie. Kocham Dave'a Bautistę i mam dużo pomysłów na to, kogo mógłby zagrać w DCU, ale nigdy nie dyskutowałem o jego roli w Man of Tomorrow ani z nim ani z kimkolwiek z DC.

Żadne z sześciu czy siedmiu nazwisk, które widziałem, nie było brane pod uwagę przy castingu. Zwykle staram się ignorować głupie plotki, a ta nawet nie jest najgłupszą, jaką ostatnio widziałem, ale w tym wypadku chodzi o przyjaciela, więc było to podwójnie irytujące.

Założywszy, że Gunn nie bawi się z fanami w kotka i myszkę, to kogo widzielibyście w roli Brainiaca skoro dotychczasowi kandydaci odpadli?

Źródło: comicbookmovie.com

