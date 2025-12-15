placeholder
Dragon Ball - ile zajmie obejrzenie wszystkich seriali i filmów? Dokonano obliczeń!

Franczyza anime Dragon Ball​ to wiele seriali i filmów pełnometrażowych, więc aby wszystko obejrzeć, trzeba poświęcić wiele godzin. Ile dokładnie czasu na oglądanie trzeba zarezerwować? Obliczenia imponują i przerażają jednocześnie!
Adam Siennica
Tagi:  dragon ball 
anime
Dragon Ball Daima fot. Netflix
Portal Screen Rant dokonał obliczeń, ile czasu trzeba poświęcić, by obejrzeć wszystkie filmy i seriale z uniwersum Dragon Balla. Jako że anime istnieje już od 1986 roku, mówimy o kilku dekadach opowiadania historii, a więc o ogromnej liczbie godzin potrzebnych na zapoznanie się ze wszystkim.

Dragon Ball - seriale anime

Wyliczono, że do tej pory powstało dokładnie 907 odcinków seriali z uniwersum Dragon Ball. Założono, że średni czas trwania jednego odcinka to 25 minut, więc aby obejrzeć wszystkie seriale, trzeba poświęcić 22 675 minut, czyli około 378 godzin, co przekłada się na 15 dni i niespełna 18 godzin nieprzerwanego oglądania.

Dragon Ball - filmy anime

Warto przy tym zaznaczyć, że tylko część filmów z uniwersum Dragon Ball jest formalnie kanoniczna. W budowie oficjalnej linii czasowej franczyzy kluczowe są seriale, natomiast większość filmów pełnometrażowych opowiada historie poboczne, niezwiązane bezpośrednio z fabułą odcinków. Jeśli jednak ktoś chciałby obejrzeć również wszystkie filmy, musiałby doliczyć do tego 1280 minut, czyli 21 godzin i 20 minut.

Każdy, kto chciałby poznać świat Dragon Balla w całości i być na bieżąco ze wszystkimi produkcjami, musi więc zaplanować sobie bardzo długi maraton oglądania.

Źródło: screenrant.com

