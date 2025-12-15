Street Fighter - zwiastun ukrywał jednego wojownika. Fani mogli go nie zauważyć

fot. materiały prasowe

Zwiastun Street Fightera pokazał wiele postaci, które od dekad towarzyszą growej franczyzie, więc wielu widzów było usatysfakcjonowanych. Okazuje się jednak, że w 36. sekundzie pojawia się jeszcze jeden bohater, z którym walczy Ken Masters (Noah Centineo). Teaser potwierdził również, że bohaterowie biorą udział w znanym z gier turnieju World Warrior.

Street Fighter - ukryta postać z gry

Wszystko wskazuje na to, że Ken Masters walczy z postacią El Fuerte. To meksykański wrestler, który zadebiutował w grze Super Street Fighter IV z 2008 roku. Później pojawił się także w Super Street Fighter IV z 2010 roku oraz Ultra Street Fighter IV z 2014 roku. Jak widać na zrzucie ekranu oraz grafice z gry, filmowa wersja bohatera nie jest w takiej fizycznej formie jak pierwowzór.

Na innym zrzucie ekranu widać, że turniej walk World Warrior pojawia się w filmie. Wiele ciosów ze zwiastuna zostało również przeniesionych żywcem z gry, więc Kitao Sakurai, reżyser widowiska, szykuje zaskakująco wierną adaptację hitu.

Co ciekawe, w grach pierwszym kanonicznym zwycięzcą turnieju był Ryu, który wygrał z Sagatem w finale, ale - na ten moment - postać Sagata nie została potwierdzona w filmie.

Street Fighter - premiera w 2026 roku w kinach.