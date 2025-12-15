placeholder
Street Fighter - zwiastun ukrywał jednego wojownika. Fani mogli go nie zauważyć

Pierwszy zwiastun filmu Street Fighter zebrał pozytywne opinie i zbudował dobre pierwsze wrażenie, kreując oczekiwania wobec adaptacji popularnej gry. W krótkim wideo ukryto jeszcze jedną postać, której fani pierwowzoru mogli nie zauważyć.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Street Fighter fot. materiały prasowe
Zwiastun Street Fightera pokazał wiele postaci, które od dekad towarzyszą growej franczyzie, więc wielu widzów było usatysfakcjonowanych. Okazuje się jednak, że w 36. sekundzie pojawia się jeszcze jeden bohater, z którym walczy Ken Masters (Noah Centineo). Teaser potwierdził również, że bohaterowie biorą udział w znanym z gier turnieju World Warrior.

Street Fighter - ukryta postać z gry

Wszystko wskazuje na to, że Ken Masters walczy z postacią El Fuerte. To meksykański wrestler, który zadebiutował w grze Super Street Fighter IV z 2008 roku. Później pojawił się także w Super Street Fighter IV z 2010 roku oraz Ultra Street Fighter IV z 2014 roku. Jak widać na zrzucie ekranu oraz grafice z gry, filmowa wersja bohatera nie jest w takiej fizycznej formie jak pierwowzór.

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Na innym zrzucie ekranu widać, że turniej walk World Warrior pojawia się w filmie. Wiele ciosów ze zwiastuna zostało również przeniesionych żywcem z gry, więc Kitao Sakurai, reżyser widowiska, szykuje zaskakująco wierną adaptację hitu.

Co ciekawe, w grach pierwszym kanonicznym zwycięzcą turnieju był Ryu, który wygrał z Sagatem w finale, ale - na ten moment - postać Sagata nie została potwierdzona w filmie.

Street Fighter - premiera w 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
