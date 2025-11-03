Reklama
Gdzie przed Wiedźminem grał Liam Hemsworth? Galeria ról

Liam Hemsworth ma już za sobą debiut jako Geralt z serialu Wiedźmin. Jeśli zastanawialiście się, w jakich jeszcze produkcjach można oglądać gwiazdora - przychodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy dla was galerię składającą się z tytułów filmów i seriali z udziałem Hemswortha.
Klaudia Woźniak
Tagi:  Wiedźmin 
liam hemsworth
Liam Hemsworth w filmach fot. IMDb / Netflix
Liam Hemsworth pod koniec października 2025 roku zadebiutował w 4. sezonie dostępnego na Netflixie serialu Wiedźmin, wcielając się w samego Geralta z Rivii. Przypomnijmy, że aktor zastąpił w tej roli Henry'ego Cavilla. Wiedźmin to nie pierwsza kultowa seria, w której Chris Hemsworth miał okazję zagrać. W poprzednich latach dał się poznać widzom między innymi z Igrzysk śmierci, gdzie występował u boku Jennifer Lawrence. Jeszcze wcześniej na ekranie towarzyszyła mu między innymi jego była żona - Miley Cyrus - z którą rozwiódł się na początku 2020 roku. Ich związek trwał 10 lat z przerwami. Z okazji premiery nowego Wiedźmina przygotowaliśmy dla was galerię, w której znajdziecie tytuły wszystkich dotychczasowych produkcji z udziałem Liama Hemswortha

Role Liama Hemswortha

Liam Hemsworth zadebiutował na ekranie już w 2008 roku. Dał się wtedy poznać jako Marcus z serialu Księżniczka z Krainy Słoni. Później zyskał popularność między innymi za sprawą filmu Ostatnia piosenka. To właśnie za jego sprawą poznał Miley Cyrus. Liam Hemsworth na przestrzeni lat udowodnił widzom również to, że potrafi odnaleźć się w filmach akcji czy katastroficznych. O tym, w jakich produkcjach aktor dotychczas wystąpił, w kogo się w nich wcielił i w którym roku doczekały się one swojej premiery, możecie przekonać się, przeglądając poniższą galerię:

Księżniczka z Krainy Słoni (2008) jako Marcus

Liam Hemsworth w filmach
fot. materiały prasowe
Źródło: IMDb

Klaudia Woźniak
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
