Luis Guzman mieszka daleko od Hollywood. Zdradził powód

Luis Guzman (Kolekcjoner kości, Boogie Nights, Jestem na tak) pochodzi z Portoryko. Znaczną rozpoznawalność w Hollywood zyskał już w latach 80., a w 2022 roku grono jego fanów z pewnością powiększyło się o wielu widzów z młodszego pokolenia. To wszystko za sprawą hitowego serialu Netflixa Wednesday, gdzie gra Gomeza Addamsa. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że Luis Guzman wychował się w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village oraz w otaczającej ją dzielnicy Lower East Side. Wygląda na to, że aktor od zawsze preferował jednak znacznie spokojniejsze miejsca. W jednym z wywiadów wspomniał, że od lat mieszka daleko od Hollywood w pewnym małym miasteczku.

Gdzie mieszka Luis Guzman?

Luis Guzman jest najszczęśliwszy z dala od błysku fleszy. W wywiadzie dla NBC, którego udzielił w październiku 2025 roku, 69-latek wspomniał, że już od 1995 roku mieszka w Cabot. Jest to miasteczko liczące mniej niż 1500 mieszkańców, położone w północno-wschodniej części stanu Vermont w USA. Guzman nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z miejsca, w którym mieszka:

Mam szczęście, że mam takich sąsiadów. Czuję dumę, kiedy mówię ludziom, że mieszkam w Vermont.

Aktor dodał, że po raz pierwszy odwiedził Vermont w 1974 roku. Został wtedy pracownikiem socjalnym w okolicy Lower East Side na Manhattanie. To właśnie praca z ludźmi uświadomiła mu, że Vermont to jego miejsce:

To w pewnym sensie połączyło mnie z Vermont. Dzięki niemu mogłem uciec od miasta.

Warto wspomnieć, że Luis Guzman jakiś czas temu pozytywnie wypowiedział się na temat Vermont również w rozmowie z portalem VTDigger. Przyznał wtedy, że docenił inny styl życia i klimat:

Dzięki Vermont mogłem zobaczyć życie i ludzi z innej perspektywy. Odkryłem nowe poczucie wolności, kiedy tu przyjechałem. Świeże powietrze, klimat, uprawa własnej żywności, energia słoneczna. Ludzie robili tutaj te wszystkie rzeczy.

Luis Guzman wspomniał też, jak jest postrzegany przez mieszkańców:

Jestem Luisem Guzmanem i zdaję sobie z tego sprawę. Czuję się trochę inaczej. Uważam jednak, że większość ludzi w Vermont mnie szanuje.