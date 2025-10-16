Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Luis Guzman mieszka daleko od Hollywood. Zdradził powód

Luis Guzman został gwiazdą Hollywood już w latach 80-tych. Nie jest tajemnicą, że aktor mieszka z dala od miasta. W jednym z wywiadów zdradził, co skłoniło go do przeprowadzki w pewne spokojne miejsce i jak jest tam postrzegany przez mieszkańców.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  luiz guzman 
Zdjęcie z serialu Wednesday fot. Netflix
Reklama

Luis Guzman (Kolekcjoner kości, Boogie Nights, Jestem na tak) pochodzi z Portoryko. Znaczną rozpoznawalność w Hollywood zyskał już w latach 80., a w 2022 roku grono jego fanów z pewnością powiększyło się o wielu widzów z młodszego pokolenia. To wszystko za sprawą hitowego serialu Netflixa Wednesday, gdzie gra Gomeza Addamsa. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że Luis Guzman wychował się w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village oraz w otaczającej ją dzielnicy Lower East Side. Wygląda na to, że aktor od zawsze preferował jednak znacznie spokojniejsze miejsca. W jednym z wywiadów wspomniał, że od lat mieszka daleko od Hollywood w pewnym małym miasteczku

Gdzie mieszka Luis Guzman?

Luis Guzman jest najszczęśliwszy z dala od błysku fleszy. W wywiadzie dla NBC, którego udzielił w październiku 2025 roku, 69-latek wspomniał, że już od 1995 roku mieszka w Cabot. Jest to miasteczko liczące mniej niż 1500 mieszkańców, położone w północno-wschodniej części stanu Vermont w USA. Guzman nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z miejsca, w którym mieszka:

Mam szczęście, że mam takich sąsiadów. Czuję dumę, kiedy mówię ludziom, że mieszkam w Vermont. 

Aktor dodał, że po raz pierwszy odwiedził Vermont w 1974 roku. Został wtedy pracownikiem socjalnym w okolicy Lower East Side na Manhattanie. To właśnie praca z ludźmi uświadomiła mu, że Vermont to jego miejsce:

To w pewnym sensie połączyło mnie z Vermont. Dzięki niemu mogłem uciec od miasta. 

Warto wspomnieć, że Luis Guzman jakiś czas temu pozytywnie wypowiedział się na temat Vermont również w rozmowie z portalem VTDigger. Przyznał wtedy, że docenił inny styl życia i klimat:

Dzięki Vermont mogłem zobaczyć życie i ludzi z innej perspektywy. Odkryłem nowe poczucie wolności, kiedy tu przyjechałem. Świeże powietrze, klimat, uprawa własnej żywności, energia słoneczna. Ludzie robili tutaj te wszystkie rzeczy.

Luis Guzman wspomniał też, jak jest postrzegany przez mieszkańców:

Jestem Luisem Guzmanem i zdaję sobie z tego sprawę. Czuję się trochę inaczej. Uważam jednak, że większość ludzi w Vermont mnie szanuje.

Źródło: NBC / VTDigger

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  luiz guzman 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stranger Things
-

Finn Wolfhard o finale Stranger Things. Aktor boi się porażki w stylu Gry o Tron

2 Keanu Reeves
-

Keanu Reeves miał zmienić imię? Wszystko z przyczyn marketingowych

3 Cicha noc, Śmierci noc
-

Reboot znanego świątecznego slashera. Cicha noc, Śmierci noc z nowym zwiastunem

4 Bestia we mnie
-

Nowy mroczny thriller od Netflixa. Zobaczcie zwiastun Bestia we mnie

5 Ice Fall
-

Joel Kinnaman kontra skarb zamrożonego jeziora. Zwiastun filmu Ice Fall

6 Primate horror od Paramount
-

Przetrwa silniejszy. Primate to horror, który pokazuje, jak natura się mści - zobacz zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV