Luis Guzman mieszka daleko od Hollywood. Zdradził powód

Luis Guzman (Kolekcjoner kości, Boogie Nights, Jestem na tak) pochodzi z Portoryko. Znaczną rozpoznawalność w Hollywood zyskał już w latach 80., a w 2022 roku grono jego fanów z pewnością powiększyło się o wielu widzów z młodszego pokolenia. To wszystko za sprawą hitowego serialu Netflixa Wednesday, gdzie gra Gomeza Addamsa. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że Luis Guzman wychował się w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village oraz w otaczającej ją dzielnicy Lower East Side. Wygląda na to, że aktor od zawsze preferował jednak znacznie spokojniejsze miejsca. W jednym z wywiadów wspomniał, że od lat mieszka daleko od Hollywood w pewnym małym miasteczku.
Gdzie mieszka Luis Guzman?
Luis Guzman jest najszczęśliwszy z dala od błysku fleszy. W wywiadzie dla NBC, którego udzielił w październiku 2025 roku, 69-latek wspomniał, że już od 1995 roku mieszka w Cabot. Jest to miasteczko liczące mniej niż 1500 mieszkańców, położone w północno-wschodniej części stanu Vermont w USA. Guzman nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z miejsca, w którym mieszka:
Aktor dodał, że po raz pierwszy odwiedził Vermont w 1974 roku. Został wtedy pracownikiem socjalnym w okolicy Lower East Side na Manhattanie. To właśnie praca z ludźmi uświadomiła mu, że Vermont to jego miejsce:
Warto wspomnieć, że Luis Guzman jakiś czas temu pozytywnie wypowiedział się na temat Vermont również w rozmowie z portalem VTDigger. Przyznał wtedy, że docenił inny styl życia i klimat:
Luis Guzman wspomniał też, jak jest postrzegany przez mieszkańców:
