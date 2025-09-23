placeholder
Reklama
placeholder

M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

Nadchodzące odcinek serialu M jak miłość dostarczy widzom wielu emocji. Co się w nim wydarzy?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  m jak miłość 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Reklama

M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Przypomnijmy, że ostatnio o telenoweli było głośno, bo pod koniec stycznia 2025 roku Dominika Ostałowska, która od pierwszego wciela się w telenoweli w Martę Mostowiak, córkę Barbary i Lucjana, poinformowała wtedy fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdecydowała się odejść z produkcji. Na tym jednak nie koniec - Mateusz Mostowiak zyskał "nową twarz", ponieważ Krystiana Domagałę w tej roli zastąpił Rafał Kowalski. Obecnie widzowie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji.

M jak miłość: czy Franka przeżyje po wypadku?

W drodze do Grabiny Franka i Paweł Zduńscy mieli wypadek, bo quad zajechał im drogę. Cała rodzina została przewieziona do szpitala. Pawłowi i ich synkowi nic poważnego się nie stało. Niestety Franka nie miała tyle szczęścia i nieprzytomna trafiła na stół operacyjny, bo była to jedyna szansa, żeby przeżyła. Doznała urazu wewnętrznego - uszkodzenie aorty.

Operacja kobiety zakończyła się pomyślnie. W 1877. odcinku Franka będzie dochodzić do siebie, jednak nie przestanie myśleć o śmierci i o tym co stanie się z Antosiem, gdyby jej zabrakło, a Paweł musiałby wychować go sam. Ze swoich obaw zwierzy się Magdzie, która odwiedzi ją w szpitalu. Wcześniej kobieta wygoni z niego swojego męża Pawła, który czuwał przy jej łóżku, by zaopiekował się ich synkiem. Okaże się także, że Franka nie pamięta nic z momentu wypadku. Nie domyśli się, że jego sprawcą był Dominik Walat. Mężczyzna nie poniesie żadnej kary, bo policja na miejscu zdarzenia nie znajdzie żadnych dowodów jego winy.  Jego ojciec bogaty biznesmen będzie krył syna, chcąc umożliwić mu nawet wycieczkę za granicę.

1877. odcinek serialu M jak miłość będzie miał swoją premierę we wtorek 23 września 2025 roku o 20:55 na antenie TVP2. 

Źródło: Super seriale

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  m jak miłość 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii)
-

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

2 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

5 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

6 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV