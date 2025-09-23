M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

M jak miłość to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych, który zadebiutował na ekranach w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem wciąż śledzą losy rodziny Mostowiaków, a także ich przyjaciół. Przypomnijmy, że ostatnio o telenoweli było głośno, bo pod koniec stycznia 2025 roku Dominika Ostałowska, która od pierwszego wciela się w telenoweli w Martę Mostowiak, córkę Barbary i Lucjana, poinformowała wtedy fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdecydowała się odejść z produkcji. Na tym jednak nie koniec - Mateusz Mostowiak zyskał "nową twarz", ponieważ Krystiana Domagałę w tej roli zastąpił Rafał Kowalski. Obecnie widzowie mogą oglądać 26. sezon produkcji. Premierowe epizody obfitują w dramatyczne wydarzenia, zwroty akcji i chwile pełne emocji.

M jak miłość: czy Franka przeżyje po wypadku?

W drodze do Grabiny Franka i Paweł Zduńscy mieli wypadek, bo quad zajechał im drogę. Cała rodzina została przewieziona do szpitala. Pawłowi i ich synkowi nic poważnego się nie stało. Niestety Franka nie miała tyle szczęścia i nieprzytomna trafiła na stół operacyjny, bo była to jedyna szansa, żeby przeżyła. Doznała urazu wewnętrznego - uszkodzenie aorty.

Operacja kobiety zakończyła się pomyślnie. W 1877. odcinku Franka będzie dochodzić do siebie, jednak nie przestanie myśleć o śmierci i o tym co stanie się z Antosiem, gdyby jej zabrakło, a Paweł musiałby wychować go sam. Ze swoich obaw zwierzy się Magdzie, która odwiedzi ją w szpitalu. Wcześniej kobieta wygoni z niego swojego męża Pawła, który czuwał przy jej łóżku, by zaopiekował się ich synkiem. Okaże się także, że Franka nie pamięta nic z momentu wypadku. Nie domyśli się, że jego sprawcą był Dominik Walat. Mężczyzna nie poniesie żadnej kary, bo policja na miejscu zdarzenia nie znajdzie żadnych dowodów jego winy. Jego ojciec bogaty biznesmen będzie krył syna, chcąc umożliwić mu nawet wycieczkę za granicę.

1877. odcinek serialu M jak miłość będzie miał swoją premierę we wtorek 23 września 2025 roku o 20:55 na antenie TVP2.