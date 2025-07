Magda i Igor z Love Island rozstali się. Influencerka wydała oświadczenie

fot. Instagram @magdalena.karwacka

Magdalena Karwacka i Igor Łubkowski, którzy poznali się i zakochali w sobie w drugiej edycji programu Love Island. Wyspa miłości, nie są już parą. Uczucie, które narodziło się na oczach widzów w 2020 roku i przetrwało kilka lat poza kamerami, ostatecznie dobiegło końca. O rozstaniu poinformowała sama influencerka, publikując oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych. Jej wpis nie pozostawił żadnych wątpliwości, że związek z Igorem należy już do przeszłości.

Magdalena Karwacka i Igor Łubkowski nie są już parą

Jeszcze do niedawna byli jedną z najpopularniejszych par, których związek narodził się w programie reality show. Choć ostatecznie Magda i Igor nie zwyciężyli, decyzją widzów zajęli drugie miejsce, to właśnie ich relacja została uznana za jedną z najbardziej autentycznych i wzruszających historii miłosnych tego formatu. Zamiast głównej nagrody finansowej para zyskała coś, co wielu uważa za znacznie cenniejsze – miłość. Przez kolejne pięć lat fani z uwagą śledzili losy ich związku, obserwując wspólne wyjazdy i codzienne życie relacjonowane na ich profilach w mediach społecznościowych. Internetowa społeczność trzymała za nich kciuki, podziwiając, jak radzą sobie z wyzwaniami życia po programie. Warto też przypomnieć sytuację, w której Igor Łubkowski publicznie stanął w obronie swojej partnerki, gdy ta, ku widocznej irytacji internautów, miała przyciągnąć uwagę Sebastiana Fabijańskiego. Ich lojalność wobec siebie i wspólne wsparcie dawały fanom nadzieję, że ta relacja przetrwa długie lata. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały. Uważni obserwatorzy zauważyli, że para przestała publikować wspólne zdjęcia, a ich aktywność wobec siebie w mediach społecznościowych niemal całkowicie ustała. Ta nagła cisza na ich instagramowych profilach szybko wywołała pytania o przyszłość ich związku. Część osób zakładała, że za tą ciszą może kryć się nowy projekt medialny lub świadoma decyzja o zachowaniu prywatności. Inni podejrzewali jednak rozstanie. W końcu głos zabrała sama Magdalena Karwacka. 27-letnia influencerka postanowiła przerwać milczenie i na swoim profilu na Instagramie opublikowała oficjalne oświadczenie, które rozwiało wszelkie wątpliwości:

Chciałam się z wami podzielić czymś dla mnie ważnym. Od pewnego czasu nie jestem już w związku z Igorem. Potrzebowałam czasu, żeby to przeżyć po swojemu, w ciszy, bez tłumaczenia się. Wiem, że byliście tutaj zawsze - i dla mnie, i dla nas. Dlatego chcę być z wami po prostu szczera. To był ważny etap mojego życia. Natomiast to koniec pewnej historii. Dziś już wiem, że to czas, by iść dalej. Dziękuję, że jesteście.