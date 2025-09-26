Reklama
Maja Rutkowski deportowana. Była w drodze na plan Królowej przetrwania

Maja Rutkowski podzieliła się przejmującą relacją w mediach społecznościowch. Żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego przekazała, że ktoś ukradł jej paszport na lotnisku, przez co nie mogła dostać się na plan 3. sezonu Królowej przetrwania. Wiadomo co dalej z jej udziałem w programie.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  maja rutkowski 
królowa przetrwania 2
Zrzut ekranu z Instagrama Instagram: @detektywkrzysztofrutkowski / materiały prasowe
Maja Rutkowski przeżyła dramat na lotnisku. Żona detektywa Krzysztofa Rutowskiego pod koniec września 2025 roku podzieliła się na swoim InstaStory, że chciała dostać się na Sri Lankę. Nie jest tajemnicą, że to właśnie tam od niedawna kręcony jest 3. sezon programu Królowe przetrwania, w którym znane z internetu oraz programów telewizyjnych kobiety spotykają się  w niecodziennych dla siebie okolicznościach. W sieci już od jakiegoś czasu nie brakowało plotek, że Maja Rutkowski ma znaleźć się w samym sercu dżungli. Już wiadomo, że plotki te od początku były prawdą. Niestety podróż Mai na Sri Lankę przerwała kradzież paszportu

Maja Rutkowski okradziona z paszportu na lotnisku  

Maja Rutowski ma za sobą trudne chwile. 25 września 2025 roku żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego podzieliła się przejmującą relacją, na której ledwo powstrzymując się od płaczu wyznała:

Ja właśnie jestem dwa dni w podróży. Ukradziono mi paszport. I co? Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę i jestem deportowana. Rozumiecie to? Masakra. Powiem wam, że jest mi tak przykro. Sytuacja dla mnie jest wstrząsająca... -

Nagranie później pojawiło się również na profilu na Instagramie detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, gdzie Maja podpisała je:

To miała być przygoda mojego życia… niestety, zgubiony paszport potrafi pokrzyżować plany. Stres, poszukiwania, a na końcu deportacja. #kroloweprzetrwania

Czy Maja Rutkowski weźmie udział w Królowej przetrwania?

Na szczęście wszytko dobrze się skończyło. Maja Rutkowski niedługo potem podzieliła się kolejnym nagraniem, tym razem z paszportem w ręce. Okazuje się, dokument trafił do Dubaju, a odnalazł go nie kto inny, jak detektyw Krzysztof Rutkowski. Dzięki jego szybkiej reakcji Maja Rutkowski weźmie udział w Królowej przetrwania:

Zawsze mogę liczyć na mojego ukochanego męża!!! Krzysztof odnalazł paszport w Dubaju, złodziej zostanie ukarany. Wchodzę do programu 😎💪Jak myślicie jakiego ?

Wspomniane nagranie z lotniska możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @detektywkrzysztofrutkowski

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  maja rutkowski 
królowa przetrwania 2
