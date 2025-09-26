Maja Rutkowski deportowana. Była w drodze na plan Królowej przetrwania
Maja Rutkowski podzieliła się przejmującą relacją w mediach społecznościowch. Żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego przekazała, że ktoś ukradł jej paszport na lotnisku, przez co nie mogła dostać się na plan 3. sezonu Królowej przetrwania. Wiadomo co dalej z jej udziałem w programie.
Maja Rutkowski przeżyła dramat na lotnisku. Żona detektywa Krzysztofa Rutowskiego pod koniec września 2025 roku podzieliła się na swoim InstaStory, że chciała dostać się na Sri Lankę. Nie jest tajemnicą, że to właśnie tam od niedawna kręcony jest 3. sezon programu Królowe przetrwania, w którym znane z internetu oraz programów telewizyjnych kobiety spotykają się w niecodziennych dla siebie okolicznościach. W sieci już od jakiegoś czasu nie brakowało plotek, że Maja Rutkowski ma znaleźć się w samym sercu dżungli. Już wiadomo, że plotki te od początku były prawdą. Niestety podróż Mai na Sri Lankę przerwała kradzież paszportu.
Maja Rutkowski okradziona z paszportu na lotnisku
Maja Rutowski ma za sobą trudne chwile. 25 września 2025 roku żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego podzieliła się przejmującą relacją, na której ledwo powstrzymując się od płaczu wyznała:
Nagranie później pojawiło się również na profilu na Instagramie detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, gdzie Maja podpisała je:
Czy Maja Rutkowski weźmie udział w Królowej przetrwania?
Na szczęście wszytko dobrze się skończyło. Maja Rutkowski niedługo potem podzieliła się kolejnym nagraniem, tym razem z paszportem w ręce. Okazuje się, dokument trafił do Dubaju, a odnalazł go nie kto inny, jak detektyw Krzysztof Rutkowski. Dzięki jego szybkiej reakcji Maja Rutkowski weźmie udział w Królowej przetrwania:
Wspomniane nagranie z lotniska możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Instagram: @detektywkrzysztofrutkowski