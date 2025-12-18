Reklama
Wielki powrót do Mam talent! To on zasiądzie przy jurorskim stole

W 17. edycji programu Mam Talent! na widzów czekają spore zmiany. Poznajcie szczegóły.
Ania Szczudlińska
Tagi:  mam talent! 
fot. materiały prasowe TVN
Mam Talent! można oglądać na antenie TVN od 2008 roku. Ten oparty na zagranicznym formacie program cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, przyciągając na scenę osoby o niezwykłych umiejętnościach. Do tej pory zrealizowano 16 edycji Mam Talent!. Ostatnia zadebiutowała w tegorocznej  wiosennej ramówce 1 marca, a wielki finał na żywo odbył się 17 maja 2025 roku. Zwycięzcą tej odsłony został Krystian Leśnik, który w nagrodę otrzymał 300 tysięcy złotych. Jego niezwykły talent wokalny zyskał uznanie w oczach widzów, którzy zdecydowali o jego wygranej.  Kto podąży jego śladem, przekonamy się w nowej odsłonie. 

Mam Talent!: Agustin Egurrola wraca do programu jako juror

17. edycja programu Mam Talent! ma dla widzów wiele niespodzianek! Jedną z nich będzie niewątpliwie zmiana przy jurorskim stole. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji programu, występy uczestników w całej edycji oceniać będzie czworo jurorów! Do doskonale znanego widzom jury - Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Julii Wieniawy - dołączy Agustin Egurrola. Tancerz i choreograf powraca do formatu po kilkuletniej przerwie – gościł w nim już jako juror w sezonach 6-12, zdobywając sympatię widzów i uznanie uczestników. Jego energia, charyzmatyczna osobowość, doświadczenie sceniczne i fachowa wiedza pozwolą mu uzupełnić skład jurorski, nadając ocenom nową jakość.

Wyjątkową i pełną niespodzianek edycję najbardziej spektakularnego talent show poprowadzi Jan Pirowski, do którego dołączy nowa prowadząca - Paulina Krupińska-Karpiel. Premiera 17. edycji Mam Talent! jest zaplanowana na wiosnę 2026 roku. 

Źródło: Materiały prasowe TVN

Ania Szczudlińska
