fot. materiały prasowe TVN

Mam Talent! można oglądać na antenie TVN od 2008 roku. Ten oparty na zagranicznym formacie program cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, przyciągając na scenę osoby o niezwykłych umiejętnościach. Do tej pory zrealizowano 16 edycji Mam Talent!. Ostatnia zadebiutowała w tegorocznej wiosennej ramówce 1 marca, a wielki finał na żywo odbył się 17 maja 2025 roku. Zwycięzcą tej odsłony został Krystian Leśnik, który w nagrodę otrzymał 300 tysięcy złotych. Jego niezwykły talent wokalny zyskał uznanie w oczach widzów, którzy zdecydowali o jego wygranej. Kto podąży jego śladem, przekonamy się w nowej odsłonie.

Mam Talent!: Agustin Egurrola wraca do programu jako juror

17. edycja programu Mam Talent! ma dla widzów wiele niespodzianek! Jedną z nich będzie niewątpliwie zmiana przy jurorskim stole. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji programu, występy uczestników w całej edycji oceniać będzie czworo jurorów! Do doskonale znanego widzom jury - Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Julii Wieniawy - dołączy Agustin Egurrola. Tancerz i choreograf powraca do formatu po kilkuletniej przerwie – gościł w nim już jako juror w sezonach 6-12, zdobywając sympatię widzów i uznanie uczestników. Jego energia, charyzmatyczna osobowość, doświadczenie sceniczne i fachowa wiedza pozwolą mu uzupełnić skład jurorski, nadając ocenom nową jakość.

Wyjątkową i pełną niespodzianek edycję najbardziej spektakularnego talent show poprowadzi Jan Pirowski, do którego dołączy nowa prowadząca - Paulina Krupińska-Karpiel. Premiera 17. edycji Mam Talent! jest zaplanowana na wiosnę 2026 roku.