Mam Talent! z castingiem do nowego sezonu. Jak się zgłosić?

Ruszył casting internetowy do nowej edycji programu. Poznajcie szczegóły, jak wysłać zgłoszenie.
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  mam talent! 
fot. TVN
Mam Talent! można oglądać na antenie TVN od 2008 roku. Ten oparty na zagranicznym formacie program cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, przyciągając na scenę osoby o niezwykłych umiejętnościach. Do tej pory zrealizowano 16 edycji Mam Talent!. Ostatnia zadebiutowała w tegorocznej wiosennej ramówce 1 marca, a wielki finał na żywo odbył się 17 maja 2025 roku. Zwycięzcą tej odsłony został Krystian Leśnik, który w nagrodę otrzymał 300 tysięcy złotych. Jego niezwykły talent wokalny zyskał uznanie w oczach widzów, którzy zdecydowali o jego wygranej. Za jakiś czas stanie się jasne, kto podąży jego śladem?

Casting do Mam Talent!. Jak się zgłosić?

W przyszłym roku na antenie TVN wystartuje już 17. odsłona Mam Talent!. Wiadomo, że występy ponownie oceniać będą: charyzmatyczna wokalistka – Agnieszka Chylińska, wszechstronna artystka młodego pokolenia - Julia Wieniawa oraz osobowość telewizyjna - Marcin Prokop. Casting internetowy dla potencjalnych uczestników kolejnej edycji właśnie się rozpoczął. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz, przesłać swoje zdjęcie, nagranie z prezentacją swojego talentu oraz krótki filmik, w którym opowiesz kilka słów o sobie.

W kolejnej edycji u boku Janka Pirowskiego w roli prowadzącego nie zobaczymy Agnieszki Woźniak-Starak, która kilka miesięcy temu zdecydowała się odejść ze stacji. Póki co nie wiadomo, kto ją zastąpi. 

Źródło: TVN

