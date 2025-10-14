Mam Talent! z castingiem do nowego sezonu. Jak się zgłosić?

fot. TVN

Mam Talent! można oglądać na antenie TVN od 2008 roku. Ten oparty na zagranicznym formacie program cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, przyciągając na scenę osoby o niezwykłych umiejętnościach. Do tej pory zrealizowano 16 edycji Mam Talent!. Ostatnia zadebiutowała w tegorocznej wiosennej ramówce 1 marca, a wielki finał na żywo odbył się 17 maja 2025 roku. Zwycięzcą tej odsłony został Krystian Leśnik, który w nagrodę otrzymał 300 tysięcy złotych. Jego niezwykły talent wokalny zyskał uznanie w oczach widzów, którzy zdecydowali o jego wygranej. Za jakiś czas stanie się jasne, kto podąży jego śladem?

Casting do Mam Talent!. Jak się zgłosić?

W przyszłym roku na antenie TVN wystartuje już 17. odsłona Mam Talent!. Wiadomo, że występy ponownie oceniać będą: charyzmatyczna wokalistka – Agnieszka Chylińska, wszechstronna artystka młodego pokolenia - Julia Wieniawa oraz osobowość telewizyjna - Marcin Prokop. Casting internetowy dla potencjalnych uczestników kolejnej edycji właśnie się rozpoczął. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz, przesłać swoje zdjęcie, nagranie z prezentacją swojego talentu oraz krótki filmik, w którym opowiesz kilka słów o sobie.

W kolejnej edycji u boku Janka Pirowskiego w roli prowadzącego nie zobaczymy Agnieszki Woźniak-Starak, która kilka miesięcy temu zdecydowała się odejść ze stacji. Póki co nie wiadomo, kto ją zastąpi.