Mam Talent!: nowa prowadząca już znana. Ona zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak
Wiosną 2026 roku wystartuje 17. edycja programu Mam Talent!. Choć skład jury pozostanie niezmienny, u boku Jana Pirowskiego w roli prowadzącej widzowie nie zobaczą już Agnieszki Woźniak-Starak. Zobaczcie, kto ją zastąpi.
Mam Talent! jest emitowany na antenie TVN od 2008 roku i do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, przyciągając na scenę osoby o niezwykłych umiejętnościach. 17 maja 2025 roku miał miejsce wielki finał 16. edycji. Decyzją widzów jej zwycięzcą został 12-letni wokalista Krystian Leśnik, który w nagrodę otrzymał 300 tysięcy złotych. Pod koniec finałowego odcinka prowadzący Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski przekazali widzom, że 17. edycja programu wystartuje wiosną 2026 roku. Już wiadomo, że niestety zabraknie w niej Agnieszki Woźniak-Starak. Kto ją zastąpi?
Paulina Krupińska nową prowadzącą Mam Talent!
W nadchodzącej 17. edycji Mam Talent! u boku Jana Pirowskiego zadebiutuje Paulina Krupińska-Karpiel. Jak przekazało Warner Bros. Discovery:
Oto co na temat nowej roli powiedziała sama Paulina Krupińska-Karpiel na swoim profilu na Instagramie:
W 17. edycji Mam Talent! przy jurorskim stole niezmiennie zasiądą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop.
Źródło: Warner Bros. Discovery / Instagram: @pkrupinska