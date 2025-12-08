fot. TVN

Mam Talent! jest emitowany na antenie TVN od 2008 roku i do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, przyciągając na scenę osoby o niezwykłych umiejętnościach. 17 maja 2025 roku miał miejsce wielki finał 16. edycji. Decyzją widzów jej zwycięzcą został 12-letni wokalista Krystian Leśnik, który w nagrodę otrzymał 300 tysięcy złotych. Pod koniec finałowego odcinka prowadzący Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski przekazali widzom, że 17. edycja programu wystartuje wiosną 2026 roku. Już wiadomo, że niestety zabraknie w niej Agnieszki Woźniak-Starak. Kto ją zastąpi?

Paulina Krupińska nową prowadzącą Mam Talent!

W nadchodzącej 17. edycji Mam Talent! u boku Jana Pirowskiego zadebiutuje Paulina Krupińska-Karpiel. Jak przekazało Warner Bros. Discovery:

Paulina Krupińska-Karpiel od lat związana jest z telewizją, dobrze znają ją widzowie Dzień Dobry TVN. Nadchodzącej wiosny zobaczymy ją również w show Mam Talent!.

Oto co na temat nowej roli powiedziała sama Paulina Krupińska-Karpiel na swoim profilu na Instagramie:

Czuję ogromną radość i wdzięczność - to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę - napisała prezenterka na Instagramie. (...) Mam nadzieję, że razem z @pirowski_jan stworzymy duet, który nie tylko poprowadzi ten program, ale doda mu jeszcze więcej energii i dobrej zabawy.

W 17. edycji Mam Talent! przy jurorskim stole niezmiennie zasiądą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop.