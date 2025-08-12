Reklama
Marcin Rogacewicz przez kilka lat prowadził warzywniak. Co warto o nim wiedzieć?

Marcin Rogacewicz udowodnił, że żadnej pracy się nie boi. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Marcin Rogacewicz udowodnił, że żadnej pracy się nie boi. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Tagi:  taniec z gwiazdami 
fot. materiały prasowe Polsat
Marcin Rogacewicz to aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Widzowie mogą kojarzyć go z ról w serialach obyczajowych, które przyniosły rozpoznawalność. Teraz będą mogli przekonać się, jak aktor poradzi sobie z nowym wyzwaniem. Marcin Rogacewicz znalazł się w gronie uczestników 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. Choć oficjalnie nie wiadomo jeszcze z kim w parze będzie walczyć o kryształową kulę, to wiele wskazuje na to, że może to być Agnieszka Kaczorowska, z którą zna się prywatnie.  Co warto wiedzieć o Marcinie Rogacewiczu?

Ile lat ma Marcin Rogacewicz i skąd pochodzi?

Marcin Rogacewicz urodził się 25 marca 1980 roku. W 2025 roku skończył 45 lat. Pochodzi z Ciechanowa, obecnie mieszka w Warszawie. 

Jakie wykształcenie ma Marcin Rogacewicz?

Marcin Rogacewicz ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 

Czy Marcin Rogacewicz jest w związku?

Marcin Rogacewicz w czerwcu 2025 roku rozwiódł się z żoną Mają. Para wzięła ślub w 2013 roku. Nie wiadomo czy obecnie aktor jest w nowym związku, choć według zdjęć paparazzi można podejrzewać, że spotyka się właśnie z Kaczorowską.

Czy Marcin Rogacewicz ma dzieci?

Marcin Rogacewicz jest tatą czwórki dzieci. Ma trzy córki i jednego syna. 

Jak rozwijała się kariera Marcina Rogacewicza?

Marcin Rogacewicz zdobył popularność dzięki rolom w serialach takich jak m.in. Agentki, Na dobre i na złe, Przyjaciółki oraz Komisarz Alex. Zagrał też w filmach Och Karol 2 i 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Aktor występował także w 5. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Współpracował z warszawskimi teatrami Capitol i Komedia. Przez kilka lat prowadził w Warszawie sklep warzywny U aktora.

Marcin Rogacewicz prowadzi profil na Instagramie o nazwie @marcin_rogacewicz.

 

Źródło: Polsat

