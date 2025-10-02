Tak dziś wygląda Natalia z M jak miłość. Marcjanna Lelek wspiera społeczność LGBT

fot. materiały prasowe TVP

Marcjanna Lelek jest znana polskim widzom z roli serialowej Natalka z M jak Miłość, czyli adoptowanej córki Hanki i Marka Mostowiaków, w którą wcielała się w latach 2004-2020. Dziewczyna zadebiutowała na małym ekranie w wieku 9 lat. Kilka lat temu było o niej głośno, bo wyznała publicznie, że związała się z kobietą. Opublikowała wówczas zdjęcie ze swoją partnerką i opatrzyła je wymownym wpisem. Choć Marcjanna Lelek porzuciła karierę aktorską to nie do końca zrezygnowała z filmowego świata.

Marcjanna Lelek szczerze o wsparciu społeczności LGBT

W 2025 roku Marcjanna Lelek skończyła 30 lat. Studiowała na wydziale reżyserii w łódzkiej Szkole Filmowej. Ma na swoim koncie kilka wyreżyserowanych etiud m.in. Ja tu jestem, Tam jest całe życie, Moja Przyjaciółka wierzy w Boga czy Rozczarowani. Artystka wycofała się z szoł binesu. Jest za to aktywna w mediach społecznościowych, zwłaszcza na swoim profilu na Instagramie. W swoim ostatnim wpisie poinformowała, że brała udział w gali wręczenia tegorocznych Koron Równości. Są to nagrody uznawane za najważniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać w Polsce za działalność na rzecz społeczności LGBT+. Marcjanna Lelek wyznała, że nigdy nie przestanie walczyć o prawa tej społeczności.

Walka o prawa tęczowych osób będą dla mnie zawsze bardzo bardzo ważne

🏳️‍🌈❤️✌️

