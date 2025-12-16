Reklama
Mariah Carey przejmuje Igrzyska Olimpijskie. Gdzie oglądać wielkie otwarcie?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbędą się w dniach 6–22 lutego we Włoszech. Potwierdzono już udział dwóch gwiazd, w tym Mariah Carey, która wystąpi podczas ceremonii otwarcia. Sprawdźcie, gdzie i kiedy będzie można śledzić to wyjątkowe sportowe widowisko.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  igrzyska olimpijskie 2026 
mariah carey
Mariah Carey fot. YouTube @MariahCarey / materiały promocyjne
Amerykańska gwiazda pop Mariah Carey wystąpi w lutym 2026 roku na stadionie San Siro w Mediolanie podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Jej pokaz muzyczny będzie inspirowany motywem "Harmonii" i ma łączyć sport z muzyką, podkreślając wartości takie jak inkluzywność, wzajemny szacunek i wymiana kulturowa - poinformowali organizatorzy wydarzenia w poniedziałek 15 grudnia 2025 roku.

Mariah Carey uświetni ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Mariah Carey, artystka o światowej sławie, wystąpi 6 lutego na stadionie San Siro w Mediolanie podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. W komunikacie prasowym organizatorzy podkreślili:

Znana na całym świecie za swój niepowtarzalny głos i twórczość muzyczną, która przekracza pokolenia i kultury, Mariah Carey w pełni uosabia emocje towarzyszące przygotowaniom do igrzysk.

Ceremonia otwarcia będzie miała charakter wielowymiarowy - udział weźmie kilku międzynarodowych artystów, a część programu poświęcona zostanie włoskiej kulturze i innowacyjności. Jak dotąd poza Mariah Carey jedyną ujawnioną uczestniczką ceremonii jest włoska aktorka Matilda de Angelis. Na stadionie San Siro, będącym domem drużyn Inter Mediolan i AC Milan, spodziewanych jest ponad 60 tysięcy widzów.

Po raz pierwszy w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich ceremonia otwarcia odbędzie się równocześnie na czterech obiektach. Oprócz San Siro, widzowie będą mogli śledzić wydarzenie w Cortinie d’Ampezzo, Livigno i Predazzo, miejscach, w których rozgrywane będą zawody olimpijskie. Samo wydarzenie rozpocznie olimpijskie zmagania, które potrwają od 6 do 22 lutego 2026 roku, a ceremonia zamknięcia odbędzie się w średniowiecznym amfiteatrze Verona Olympic Arena w Weronie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 - gdzie oglądać?

Zimowe Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo 2026 będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVP oraz Eurosport, a transmisje streamingowe będą dostępne na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Dodatkowo, dla posiadaczy pakietu Eurosport Extra, relacje będą udostępnione na platformie Player.pl.

Źródło: PAP

