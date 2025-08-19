Reklama
Marta Bijan ma własne wydawnictwo. Co jeszcze o niej wiemy?

Marta Bijan wydała trzy tomiki poezji. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

fot. materiały prasowe Polsat
Marta Bijan to wokalistka, kompozytorka, pisarka, poetka i reżyserka. Przez wiele lat zajmowała się reżyserią, montażem i pisaniem scenariuszy przy wielu projektach fabularnych, w tym teledysków m.in. Maty, Margaret, Kwiatu Jabłoni czy Pauli Romy. Zdecydowała się podjąć kolejne wyzwanie artystyczne. Od 5 września 2025 roku wokalistkę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o niej wiedzieć?

Ile lat ma Marta Bijan i skąd pochodzi?

Marta Bijan urodziła się 6 kwietnia 1996 roku. W 2025 roku skończyła 29 lat. Pochodzi Sosnowca, a dzieciństwo spędziła w Czeladzi. Obecnie mieszka w środku lasu. 

Jakie wykształcenie ma Marta Bijan?

Marta Bijan ukończyła Warszawską Szkołę Filmową i  i w 2019 roku wyreżyserowała własny krótkometrażowy horror pod tytułem Luna.

Jak rozwijała się kariera Marty Bijan?

Marta Bijan była finalistką programu X Factor. Wydała dwa albumy z autorskimi utworami: Melancholia (2018) oraz Sztuka płakania (2021). Jej utwory takie jak Mówiłeś czy Poza mną, zdobyły łącznie dziesiątki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Single CudNie ma Cię tu i Parę chwil podbiły listy największych stacji radiowych w Polsce.

Marta Bijan ma własne, niezależne wydawnictwo Eufobia, w którym od 2019 roku wydała trzy tomiki poezji oraz zbiór opowiadań grozy. Zadebiutowała fabularną powieścią pod tytułem Melodia mgieł dziennych (2020), żeby później spróbować swoich sił w literaturze young adult. Prywatnie pożegnała się Warszawą po wielu latach, aby zamieszkać w środku lasu i dalej tworzyć. Uwielbia długie spacery, gotowanie i horrory.

Marta Bijan prowadzi profil na Instagramie o nazwie @marta_bijan.

 

Źródło: Polsat

