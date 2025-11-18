Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

MasterChef 14: finaliści. Kto powalczy o wygraną?

14. edycja programu MasterChef dobiega końca. Poznajcie bliżej tych, którzy powalczą o zwycięstwo?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  masterchef 
fot. materiały prasowe TVN
Reklama

14. edycja programu MasterChef wystartowała 7 września 2025 roku. To kulinarne reality show oparte na brytyjskim formacie. Jego uczestnikami są kucharze-amatorzy, którzy walczą między sobą o miano tego najlepszego. Od 13. edycji ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, który zajął miejsce Ani Starmach. Pierwsza odsłona programu na antenie TVN miała swoją premierę w 2012 roku.  Po wielotygodniowej rywalizacji stało się jasne, kto dotarł do finału?

Półfinał tej odsłony programu odbył się w Andaluzji. Najlepsza czwórka – Sylwia, Ania, Wiktoria i Michał – stanęła do kulinarnej walki w rodzinnym miasteczku Michela Morana, Hornachuelos. Każdy uczestnik musiał przygotować jedno danie dla 25 mieszkańców wioski. Co przypadnie komu? O tym zdecydowała maszyna losująca, zwana również "dzbanem losu". Jako pierwsza na mocy decyzji osób próbujących dania do finału weszła Sylwia. Michał, Ania oraz Wiktoria wzięli udział w dogrywce. Mieli oni pełną dowolność w przygotowaniu dań, ale musieli wykorzystać to, czego nauczyli się podczas szkoleń u andaluzyjskich szefów kuchni. Najgorzej z tym zadaniem poradził sobie Michał i musiał opuścić program tuż przed finałem.

MasterChef 14: kto znalazł się w finale?

O tytuł 14. polskiego MasterChefa, prestiżową statuetka, możliwość wydania własnej książki kucharskiej oraz 25o tysięcy złotych powalczą:

  • Sylwia Skłodowska
  • Ania Jaworska
  • Wiktoria Nawara

Sylwia Słodowska

Sylwia Skłodowska to 29-letni pilot śmigłowca i porucznik marynarki, pochodząca z Ostrowi Mazowieckiej. Na co dzień służy w lotnictwie morskim i zasiada za sterami jednej z najbardziej wymagających maszyn w polskiej armii. Choć na co dzień mierzy się z wojskową dyscypliną i precyzją, gotowania nauczyła się jako dziecko, przejmując kuchenne obowiązki. Marzy o otworzeniu własnej, kameralnej restauracji.

arrow-left
Sylwia Słodowska
fot. materiały prasowe TVN
arrow-right

MasterChef 14: kiedy i gdzie oglądać finał?

Finał 14. edycji programu MasterChef można oglądać w niedzielę 23 listopada 2025 roku od 19:45 na antenie TVN. 

Źródło: Materiały prasowe TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  masterchef 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Last Of Us
-

Najlepsi serialowi bohaterzy z ostatnich pięciu lat. Na liście ikony z największych hitów

2 Tomb Raider: Legenda Lary Croft - sezon 2
-

Tomb Raider - zwiastun nowych odcinków. Lara Croft w akcji

3 Is This Thing On?
-

Zwiastun filmu, który może was zaskoczyć. Bradley Cooper pokazuje Willa Arnetta w nowej odsłonie

4 Landman: Negocjator - 2. sezon
-

Większa rola Demi Moore w 2. sezonie Landman: Negocjator. "Ledwo musnęliśmy powierzchnię"

5 Projekt Hail Mary
-

Zwiastun nowego filmu sci-fi z Ryanem Goslingiem. To może być hit 2026 roku

6 Cosm
-

Harry Potter jeszcze nigdy tak nie wyglądał. To zasługa wyjątkowej sali kinowej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich udziału

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwiedli się. Sprawa odbyła się bez ich...

Sebastian Fabijański pokazał swoje nowe mieszkanie. Jest jakby luksusowo

Sebastian Fabijański pokazał swoje nowe mieszkanie. Jest jakby luksusowo

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV