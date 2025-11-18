fot. materiały prasowe TVN

14. edycja programu MasterChef wystartowała 7 września 2025 roku. To kulinarne reality show oparte na brytyjskim formacie. Jego uczestnikami są kucharze-amatorzy, którzy walczą między sobą o miano tego najlepszego. Od 13. edycji ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, który zajął miejsce Ani Starmach. Pierwsza odsłona programu na antenie TVN miała swoją premierę w 2012 roku. Po wielotygodniowej rywalizacji stało się jasne, kto dotarł do finału?

Półfinał tej odsłony programu odbył się w Andaluzji. Najlepsza czwórka – Sylwia, Ania, Wiktoria i Michał – stanęła do kulinarnej walki w rodzinnym miasteczku Michela Morana, Hornachuelos. Każdy uczestnik musiał przygotować jedno danie dla 25 mieszkańców wioski. Co przypadnie komu? O tym zdecydowała maszyna losująca, zwana również "dzbanem losu". Jako pierwsza na mocy decyzji osób próbujących dania do finału weszła Sylwia. Michał, Ania oraz Wiktoria wzięli udział w dogrywce. Mieli oni pełną dowolność w przygotowaniu dań, ale musieli wykorzystać to, czego nauczyli się podczas szkoleń u andaluzyjskich szefów kuchni. Najgorzej z tym zadaniem poradził sobie Michał i musiał opuścić program tuż przed finałem.

MasterChef 14: kto znalazł się w finale?

O tytuł 14. polskiego MasterChefa, prestiżową statuetka, możliwość wydania własnej książki kucharskiej oraz 25o tysięcy złotych powalczą:

Sylwia Skłodowska

Ania Jaworska

Wiktoria Nawara

Sylwia Słodowska Sylwia Skłodowska to 29-letni pilot śmigłowca i porucznik marynarki, pochodząca z Ostrowi Mazowieckiej. Na co dzień służy w lotnictwie morskim i zasiada za sterami jednej z najbardziej wymagających maszyn w polskiej armii. Choć na co dzień mierzy się z wojskową dyscypliną i precyzją, gotowania nauczyła się jako dziecko, przejmując kuchenne obowiązki. Marzy o otworzeniu własnej, kameralnej restauracji. Zobacz więcej Reklama

MasterChef 14: kiedy i gdzie oglądać finał?

Finał 14. edycji programu MasterChef można oglądać w niedzielę 23 listopada 2025 roku od 19:45 na antenie TVN.