MasterChef 14: kto już odpadł z programu?

Najnowsza edycja programu MasterChef już wystartowała. Kulinarne show od samego początku zaskakuje widzów. Tym razem szansę na zwycięstwo dostało znacznie więcej uczestników. Którzy z nich nie sprostali oczekiwaniom jurorów i musieli oddać swój fartuch?
Klaudia Woźniak
Tagi:  masterchef 
TVN masterchef 14
Zdjęcie z planu programu MasterChef fot. materiały prasowe TVN
MasterChef to kulinarne reality show, które zadebiutowało na antenie TVN w 2012 roku. Biorą w nim udział kucharze-amatorzy. Uczestnicy walczą między sobą o miano tego najlepszego. Od 13. edycji ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, który zajął miejsce Ani Starmach. 14. edycja zadebiutowała na TVN 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45. Którzy uczestnicy 14. edycji musieli oddać swój fartuch?

MasterChef 14: oni odpadli z programu

W pierwszym odcinku 14. edycji MasterChefa jurorzy rozdali więcej fartuchów niż zwykle. Do kolejnego etapu przeszło aż 23 uczestników. Przypomnijmy, że w 13. odsłonie było ich 18, a w pierwszych 12. edycjach fartuchy zdobyło tylko 14 osób. Najlepsi uczestnicy 14. edycji MasterChefa walczą o statuetkę i 250 tysięcy złotych oraz wydanie własnej książki kucharskiej. Zwycięzcę w wielkim finale wybiorą jurorzy. Co tydzień z programem zazwyczaj żegna się jedna osoba. Jury czasami postanawia jednak wyeliminować więcej osób

MasterChef: odcinek 1 [07.09.2025]

W 1. odcinku z programu odpadła Sandra Guzek

MasterChef: odcinek 2 [14.09.2025]

W 2. odcinku z programem musieli pożegnać się Ola, Kacper, Mateusz oraz Zosia.

Artykuł będzie aktualizowany. 

Źródło: TVN

Klaudia Woźniak
