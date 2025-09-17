MasterChef 14: kto już odpadł z programu?

fot. materiały prasowe TVN

Reklama

MasterChef to kulinarne reality show, które zadebiutowało na antenie TVN w 2012 roku. Biorą w nim udział kucharze-amatorzy. Uczestnicy walczą między sobą o miano tego najlepszego. Od 13. edycji ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, który zajął miejsce Ani Starmach. 14. edycja zadebiutowała na TVN 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45. Którzy uczestnicy 14. edycji musieli oddać swój fartuch?

MasterChef 14: oni odpadli z programu

W pierwszym odcinku 14. edycji MasterChefa jurorzy rozdali więcej fartuchów niż zwykle. Do kolejnego etapu przeszło aż 23 uczestników. Przypomnijmy, że w 13. odsłonie było ich 18, a w pierwszych 12. edycjach fartuchy zdobyło tylko 14 osób. Najlepsi uczestnicy 14. edycji MasterChefa walczą o statuetkę i 250 tysięcy złotych oraz wydanie własnej książki kucharskiej. Zwycięzcę w wielkim finale wybiorą jurorzy. Co tydzień z programem zazwyczaj żegna się jedna osoba. Jury czasami postanawia jednak wyeliminować więcej osób.

MasterChef: odcinek 1 [07.09.2025]

W 1. odcinku z programu odpadła Sandra Guzek.

MasterChef: odcinek 2 [14.09.2025]

W 2. odcinku z programem musieli pożegnać się Ola, Kacper, Mateusz oraz Zosia.

Artykuł będzie aktualizowany.