Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Avatar: Ogień i popiół - recenzje krytyków. Przepiękna, ale jednak powtórka z rozrywki

W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się już pierwsze recenzje filmu Avatar: Ogień i popiół. Czy zwieńczenie trylogii Jamesa Camerona można uznać za udane?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  recenzje krytyków 
Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół materiały prasowe
Reklama

19 grudnia 2025 roku w polskich kinach zadebiutuje trzecia część Avatara. James Cameron i jego Pandora powrócą, aby ponownie zaprzeć widowni dech w piersiach i zachwycić niesamowitą warstwą audiowizualną, jednocześnie pozwalając na dalsze śledzenie historii rodziny Sullych, do której wszyscy zdążyli się już przywiązać. Avatar: Ogień i popiół obiecywał fabularne rewolucje i pokazanie, że Na'Vi też mogą być okrutni. Czy to jedyna rewolucyjna rzecz w tej produkcji? Krytycy już ocenili film.

Ten film science fiction jest bardziej tajemniczy, niż myślimy. Fałszywa percepcja ukrywa sedno zwiastuna?

W chwili pisania tego tekstu Avatar: Ogień i popiół ma 70% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków. To mniej od obu poprzednich części. 

Zbiorcza opinia krytyków jest identyczna, co ocena Dawida Muszyńskiego, redaktora naczelnego naEKRANIE.pl, który miał okazję obejrzeć już dzieło Camerona. Ocenił je na siedem oczek z dziesięciu możliwych. W swoim tekście napisał m.in.: "Trzecia część nie proponuje zbyt wiele nowego, a momentami jest kopią poprzedniej, przez co wyraźnie traci. Nawet zapierające dech w piersiach widoki nie są w stanie w pełni tego zrekompensować."

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
arrow-right

Avatar: Ogień i popiół - recenzje krytyków

Avatar: Ogień i popiół jest nadal niesamowitą ucztą wizualną, ale nie robi tak ogromnego wrażenia, co poprzednie części. Jedynka była rewolucyjna i odmieniła kino, a druga część, która powstała ponad dekadę później pokazała, że Pandora może wyglądać jeszcze piękniej niż oryginalnie. Teraz przerwa pomiędzy filmami wyniosła tylko trzy lata i technologicznie nie ujrzymy takiego przeskoku jakościowego. Nie zmienia to faktu, że nowy Avatar to prawdopodobnie najpiękniejszy blockbuster, jaki zobaczycie w kinach i który w nich gościł w ciągu ostatnich lat. James Cameron ma nadal niesamowitą wyobraźnię, oko do detali i wszyscy artyści od efektów specjalnych dołożyli wszelkich starań, żeby Pandora prezentowała się najlepiej, jak tylko się da. Krytycy zaczynają się zastanawiać - jakich wymówek potrzebują inne wysokobudżetowe blockbustery, że nie potrafią wyglądać tak zachwycająco i cieszyć oko. Padło tu nawet porównanie do szaroburego Deadpool & Wolverine sprzed roku.

Nie tylko panoramy są cudowne, ale akcja również. James Cameron potrafi docisnąć pedał gazu i zaoferować kreatywne i zapierające dech w piersiach sekwencje walk. W Ogniu i popiele zobaczycie wiele bitew o wielkiej skali, które będą się rozgrywać na ziemi, w powietrzu i wodzie. Wszystko to prezentuje się fantastycznie. Bitew jest sporo, więc jeśli liczycie na dużo pięknie nakręconej akcji, to się nie zawiedziecie.

fot. materiały prasowe

Scenariuszowo James Cameron postawił tym razem na mrok. Chciał opowiedzieć bardziej emocjonalną, dojrzałą historię. Chwilami się to udaje. Naprawdę można się przywiązać do rodziny Sullych i życzyć im jak najlepiej. Film potrafi wycisnąć z widza emocje. Niestety scenariusz nie zawsze tak dobrze sobie radzi. Niektóre dialogi są drętwe i sztuczne, przypominają mało udane gry komputerowe z początku wieku. Postaci nie są też wybitnie ciekawe, ale tu pomaga gra aktorska i fakt, że niektóre z nich znamy już od kilku części.

Największymi gwiazdami są bez wątpienia Stephen Lang jako Quaritch oraz Varang w wykonaniu Oona Chaplin. To właśnie duet złoczyńców najbardziej przyciąga wzrok do ekranu poza wybuchowymi bitwami o wielkim rozmachu i pięknymi widokami. Oboje mają ze sobą znakomitą chemię, ale i w pojedynkę są szalenie ciekawi... i szalenie groźni. Na pochwały zasłużyła też Neytiri, czyli Zoe Saldana, która nadal trzyma wysoki poziom, do którego przyzwyczaiła.

nullfot. materiały prasowe

Grzechem Avatar: Ogień i popiół jest powtórzenie wielu motywów z poprzednich filmów, o czym pisał już Dawid Muszyński w swojej recenzji. Momentami jest to zbyt nachalne i staje się zauważalne dla widza, co nie powinno mieć miejsca. Jednocześnie niektóre z tych motywów są lepiej zrealizowane w nowej produkcji Camerona, ale inne bardziej ciekawiły w przeszłości. Tak czy siak na wiele sposobów mamy do czynienia z powtórką z rozrywki. Przepiękną, znakomicie nakręconą, cieszącą oko i wyjątkową w dobie nijako wyglądających filmów, ale nadal powtórką z rozrywki. Avatar: Ogień i popiół ostatecznie nie oferuje dużo więcej ponad to, czego można się po nim spodziewać. Jeśli liczycie na dobry, wybuchowy i chwilami emocjonujący film akcji w klimacie science fiction, to nie powinniście opuścić sali kinowej niezadowoleni.

Źródło: rottentomatoes.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  recenzje krytyków 
Avatar: Ogień i popiół
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz w kinie Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy

7,5

2022
Avatar: Istota wody
Oglądaj TERAZ Avatar: Istota wody Sci-Fi

7,9

2009
Avatar
Oglądaj TERAZ Avatar Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Kadr z filmu Pomoc domowa. Od prawej: Sydney Sweeney i Amanda Seyfried
-

Pomoc domowa - pierwsze recenzje. "Guilty pleasure sezonu"

2 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - co wydarzy się w 4. sezonie? Kopciuszek, problemy Penelope i romans Violet

3 Agnieszka Holland na planie filmu Franz Kafka
-

Skrócone listy do Oscarów 2026. Holland odpada z Franzem Kafką, ale inni Polacy są w grze

4 Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron
-

Rycerz Siedmiu Królestw - nowe zdjęcia z serialu. Westeros bez smoków i magii

5 Terminator Survivors
-

Można było się tego spodziewać. Na ten projekt z uniwersum Terminatora również poczekamy dłużej

6 Dead Island 2
-

Dead Island 3 już powstaje. Jest nawet przybliżony termin premiery

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV