Rycerz Siedmiu Królestw - nowe zdjęcia z serialu. Westeros bez smoków i magii

HBO promuje najnowszy serial Rycerz Siedmiu Królestw, czyli kolejny prequel hitowej Gry o tron. Opublikowano sporo nowych zdjęć, które zapowiadają intrygujące przygody w bardziej przyziemnym klimacie Westeros, bez smoków i magii.

Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia

Najnowsze zdjęcia z oczekiwanego serialu Rycerz siedmiu królestw znajdują się na początku galerii.

Rycerz Siedmiu Królestw - opis fabuły

Sto lat przed wydarzeniami z Gry o tron po Westeros wędruje dwóch nietypowych bohaterów – młody, naiwny, ale odważny rycerz ser Duncan Wysoki oraz jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku pozostaje żywa. Niezwykłą dwójkę przyjaciół czekają liczne niebezpieczne wyzwania, a na ich drodze staną zaskakujący i często potężni wrogowie.

Rycerz Siedmiu Królestw - obsada

W obsadzie znajduje się: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks jako Ser Manfred Dondarrion.

Rycerz Siedmiu Królestw - premiera serialu w HBO Max odbędzie się 19 stycznia 2026 roku.